Украинцам пообещали двукратный рост цен на электричество

Жителей Украины в ближайшее время ожидает двукратный рост цен на электроэнергию в связи с решением властей сократить субсидии.

Как пишет "Обозреватель" со ссылкой на источник в правительстве Украины, субсидии распределяющим компаниям сократятся как минимум на 40%.

Резкий скачок тарифов, как ожидается, произойдёт ближе к 1 июля текущего года. Сейчас киловатт электроэнергии стоит 1,68 гривны, или 4,5 рубля. Это с трудом покрывает даже расходы на транспортировку энергии по сетям. После отмены части субсидий киловатт электроэнергии будет стоит, вероятнее всего, более 3 гривен, или около 8 рублей.

Таким образом, среднестатистическая семья на Украине будет отдавать в месяц за коммунальные услуги около 3 769 гривен, или 10 087 рублей.

Стоит отметить, что правительство Украины отказалось от установления различных региональных ценников. Поэтому тариф на электроэнергию после повышения будет единым для всех граждан.

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