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Автор Александр Шторм

РФ могут сделать полигоном по испытанию эрзац-еды?

Экономика

Мировая система питания будет пересмотрена буквально в ближайшие годы. Взрывной рост населения планеты ставит перед властями вопрос его обеспечение.

РФ могут сделать полигоном по испытанию эрзац-еды?

Не за горами дивный новый мир. В совместном исследовании компаний Boston Consulting Group и Blue Horizon Corporation говорится, что к 2035 году в системе питания во всём мире произойдет революция 11% животных белков, будь то мясо, яйца, молоко и молочные продукты, заменят продукты из "альтернативных белков" (АБ.

Этим термином специалисты называют выращенное в пробирке мясо, "соевые и гороховые заменители мяса", а также еду из насекомых. По прогнозам ученых, довольно быстро доля АБ (альтернативных белков) вырастет и до 22%.

Как пишут эксперты, пока в развитых странах лишь 11% населения готово есть такой эрзац-продукт (отсюда и первая цифра в 11% АБ от планетолюбивых консультантов).

Ожидается, что заинтересованные стороны попытаются сделать продукты из альтернативных белков дешевле, чем натуральные. В США, например, начали продавать растительные креветки. Компания New Wave Foods потратила 5 лет и $8 млн на их создание. В составе: белки и водоросли.

Методы внедрения будут примитивными — если килограмм говядины будет стоить $100 за кг, а килограмм "колбасы из тараканов" — $10, то понятно, что будет покупать и есть большинство.

При этом обыкновенные россияне, по словам тех же СМИ, массово брали кредиты на новогодние праздники и с начала 2020 года едят больше колбасы из белка насекомых и корнеплодов (не зная об этом) с искусственной икрой.

"Боюсь, как бы Россию не сделали полигоном по испытанию таких эрзац-продуктов из АБ. "Молочные" продукты из пальмового масла давно испытывают на нас, так что в этом плане Россия уже даст фору Первому миру в экспериментах по принудительному переводу людей в вегетарианство", — подытожил аналитик.

Со своей стороны, специалисты добавили, что численность человеческой популяции действительно растет вкупе с демографическим старением. Это вынуждает власти, предпринимателей и агропромышленников искать новые способы обеспечения продовольственной безопасности.

Хотя совершенно лицемерно утверждать, что производство заменителей — той же синтетической говядины, наносит меньший вред природе. Усредненному российскому организму это точно не пойдет на пользу.

Так что все означенные технологии переработки белка насекомых и прочих непривычных нам с вами продуктов приобретают новый смысл. Хотя при такой динамике ситуации употребление в пищу насекомых может стать привычным для россиян уже через несколько лет. Не зря АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" начала продвигать рецептуру нового хлебушка.

"Помните, как появились на свет булочки с изюмом? "Виноват" пекарь Филиппов и попавшие в тесто тараканы. Приготовьтесь — историческая спираль ведет нас не в доковидную, а в дореволюционную эпоху", — резюмировали эксперты.

Ничего хорошего в реализации этой идеи нет и не предвидится.

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Темы нищета бедность корнеплоды демография пальмовое масло продукты питания
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