Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"

В СМИ и соцсетях недавно разошлись материалы The Economist о том, что курс доллара по отношению к рублю сильно завышен.

Подтверждать это якобы должен пресловутый "индекс бигмака", который рассчитывается, исходя из утверждения, что одинаковые товары в разных странах должны стоить одинаково.

Отметим, что в январе 2021-го стоимость бигмака в США составляла в среднем 5,66 доллара. Поэтому для того, чтобы цена его российского аналога была идентичной, доллар должен стоить 23,85 рубля.

С учётом того, что доллар сегодня болтается в районе 74,63 рубля, по данному индексу рубль является сильно недооценённым. Напомним, в конце 2020 года директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил о скорой стоимости доллара в 65 рублей.

Многие эксперты считают, что рубль недооценён и ждут, что 2021 год станет годом сырьевых товаров, а тут у России не так много конкурентов.

Гипотезу о том, что рубль оказался самой недооценённой валютой в мире, если считать в бигмаках с поправкой на ВВП на душу населения, не разделяют авторы телеграм-канала "Мысли-Немысли".

По мнению аналитиков, легендарный "индекс бигмака" от британского журнала The Economist не следует воспринимать всерьёз, но это весьма забавный индикатор. Обычный бигмак в США в январе этого года стоил $5,66 в среднем, а его стоимость в России находится на уровне 135 рублей. Вот и получается, что для равной стоимости курс доллара должен быть 23,85 руб.

А если ещё сделать поправку на ВВП на душу населения, чтобы учесть то, что в бедных странах бургер должен стоить дешевле, чем в богатых, то рубль вообще окажется самой недооценённой валютой в мире.

Соответственно, стоимость валют большинства стран в этом рейтинге получается заниженной (исключениями являются только норвежская и шведская кроны и швейцарский франк), но рубль в качестве антилидера все равно выглядит печально. Как ни крути, а уровень жизни в России в среднем где-то на дне и расти особо не собирается, резюмировали авторы канала.

Так что переоценивать "бигмаки" тоже не стоит.

Стоит добавить, что издание The Economist, которое запускает в мир с 1986 года эту забаву, писало, что в этом году российский "бигмак" оказался в сопоставимых ценах самым дешёвым в мире (-68%). Ниже рубля по этому условному паритету покупательной способности только ливанский фунт.

Любопытно, что переоценёнными оказались только три денежные единицы: швейцарский франк (на 29%), а также норвежская и шведская кроны.

Конечно, если посмотреть на выбранный инструмент более придирчиво, он, конечно же, никуда не годится — состав, калорийность и даже размер бигмака в разных странах совсем не одинаковы.

Так что выводы тут делать попросту нецелесообразно. "Кушаем переоценённые бигмаки (а скорее всего, шаурму и колбасу из корнеплодов), улыбаемся и машем", — иронизируют в соцсетях.