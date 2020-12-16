К рыночным шокам приводят ошибки властей

Как известно, наиболее эффективная система мотивации работы чиновников — это страх наказания. История с ростом цен на базовые продукты питания — тому подтверждение. Несмотря на то что федеральные ведомства обладают всеми рычагами власти для влияния на рыночные цены, для их задействования понадобился показательный разнос от главы государства.

Сможет ли власть удержать цены на продукты?

Приходится лишний раз констатировать отставание властей в решении насущных социально-экономических задач.

В течение примерно недели правительство изыскивало "внутренние резервы" для выполнения требования президента Владимира Путина о принятии мер по прекращению роста цен на продукты. Досталось членам правительства и от премьер-министра Михаила Мишустина, обвинившего ответственные министерства и ведомства в том, что те недооценили риски роста цен и пустили ситуацию на самотёк.

Что мы имеем в "сухом остатке"?

До 20 декабря между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями будут заключены соглашения о снижении цен на период до 30 апреля 2021 года.

За них отвечают минсельхоз и минпромторг. А мониторить цены в сетях поручено Федеральной налоговой службе. Правительство собирается брать на себя право вмешиваться в ценообразование, если цены на социально значимые товары в течение месяца поднимутся на 10%. Ранее это право возникало при колебании цен на 30% в течение 90 дней.

Уже введена запретительная таможенная пошлина на вывоз семян подсолнечника на уровне 30%, но не менее 165 евро за тонну, которая будет действовать с января по июнь следующего года. С середины февраля запустят квоты на экспорт зерновых в объёме 17,5 млн тонн. Вдобавок устанавливается вывозная таможенная пошлина: в размере 25 евро внутри квоты и 50% (но не менее 100 евро) сверх неё.

Как заявил глава минсельхоза Дмитрий Патрушев, в регионы направлены телеграммы о необходимости увеличить весной 2021 года посевные площади под сахарную свеклу, с тем чтобы довести их до 1 млн 50 тыс. га.

Дабы подсластить горькую пилюлю, в будущем году планируют оказать сельхозпроизводителям дополнительную поддержку. Производители сахара смогут получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свеклы для переработки (2 млрд рублей). На поддержку мукомольных предприятий выделят 4,2 млрд рублей. За счёт этих средств будет возмещаться часть затрат для покупки подорожавшей продовольственной пшеницы. Хлебопеки получат до 3 млрд рублей на возмещение части затрат для покупки муки, возникающих из-за разницы между текущей рыночной ценой и средней ценой за три предыдущих года. И как вишенка на торте — обещано направить более 6,5 млрд рублей для возмещения части затрат на создание новых или модернизацию уже действующих объектов агропромышленного комплекса.

Если сложить перечисленные суммы финансовой помощи, уже набегает почти 16 млрд рублей.

Невидимой руки рынка и вправду нет

Так уж повелось, что при экстренных ситуациях в экономике о "невидимой руке рынка" всем приходится забывать — даже заядлым либералам, переходя на ручное управление плохо отлаженных рыночных механизмов. Как справедливо отметил Михаил Мишустин, когда речь идёт об обеспечении продовольственной безопасности страны, "важен системный подход".

Глава кабмина упрекнул своих подчинённых за ситуативность реакции: принимать меры нужно своевременно, а не тогда, когда продукты уже подорожали.

Ситуацию необходимо отслеживать на всех стадиях — от производства до торговых сетей. В этом смысле надо сделать всё для создания соответствующей системы реагирования, заметил Мишустин.

Всё же со стороны выглядит странным, что при наличии немалого числа задействованных ведомств, таких как минэкономразвития, минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, минсельхоз, Федеральная налоговая служба и другие, цены на базовые продукты питания, набиравшие высоту в течение этого такого тяжёлого для нас всех года, оставались как-то без присмотра. Впору чрезвычайную комиссию по ценам учреждать.

Что-то похожее, правда, действительно уже создано. Мишустин подписал распоряжение о создании под началом вице-премьера Андрея Белоусова межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение потребительских цен на все группы социально значимых товаров. Доклады о ситуации с ценами на продукты правительство будет заслушивать еженедельно.

Решительные меры, предпринятые властями для обуздания цен, вызвали в прессе большие дискуссии между политиками и экспертами, выступающими, условно говоря, с позиций "рыночников" и "государственников".

Так, лидер "Справедливой России", депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что ситуация с ростом цен на продукты перестала быть раздражителем и стала угрозой. И добавил:

"Никакие виды финансовой помощи населению не будут эффективны, пока правительство не научится эффективно сдерживать цены".

Создавать конкуренцию на рынке, а не "кормить только агрохолдинги" призывает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Сокращается доля крестьянских и фермерских хозяйств, а надо, чтобы она росла. Холдинги неповоротливы и не могут быстро перестроиться, считает он.

Конъюнктура цен меняется под влиянием самых разных факторов. По мнению эксперта, искусственное сдерживание цен волевым решением министров — это временный и очень опасный механизм. Подобное вмешательство чревато банкротствами и дефолтами.

Ведь почему аграрии сократили в прошлом году площади, засеваемые сахарной свеклой? Потому что в течение нескольких лет из-за кризиса перепроизводства цена на сахар падала и этот вид экономической деятельности стал неинтересен. Урожай подсолнечника снизился из-за неурожая. При этом из-за роста цен на мировом рынке стало выгодно продавать сахар и подсолнечное масло на экспорт.

Добавьте сюда дорогие кредиты, рост цен на сырьё, топливо, семена, удобрения и другие оборотные средства, тиски налогов и административного регулирования, произвол монополий на уровне торговых сетей — и картина становится более понятной. Во всех этих нюансах и должна проявляться "невидимая рука рынка", искусно направляемая правительством. Но это в идеале.

Россия — страна контрастов

В чём сходятся многие мнения, так это в том, что главная проблема заключается даже не в колебаниях рыночных цен, а в низких доходах большого числа наших граждан. Об этом красноречиво сказал на совещании по экономическим вопросам и президент Путин:

"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите? Вот это вопрос. Это же не шуточки!"

В преддверии предстоящих праздников федеральный сервис доставки продуктов "Сбермаркет" и сервис "Работа.ру" провели исследование и рассчитали средние расходы жителей России на новогодний стол, сопоставляя их с зарплатами разных категорий работников. При расходах на традиционные праздничные угощения (без учёта спиртного) — чуть меньше 6 тысяч рублей. Например, программисты потратили бы где-то 6% от зарплаты, врачи — 6,5%, а бухгалтеры — уже больше 17%.

Аналитики умолчали о той категории граждан, которая выживает за чертой бедности, а их число во втором квартале текущего года составляло 19,9 млн человек (13,5% населения страны). Это люди, чьи доходы ниже прожиточного минимума, который составляет в среднем по России 12 392 рубля для трудоспособного населения.

По сведениям Росстата, в октябре в стране было 4,7 млн безработных (6,3% от численности рабочей силы). Даже трудно сравнить их "покупательную способность" и возможности госслужащих в центральных аппаратах федеральных органов власти, чья средняя зарплата составляет примерно 130 тысяч рублей.

Само собой разумеется, пока существуют такие контрасты, о нормальном функционировании рыночных механизмов, способных привести общество к процветанию и благоденствию, можно и не мечтать.