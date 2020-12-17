Николай Арефьев: "В малом бизнесе Абрамовичей нет"

После более чем критичного 2020 года хочется стабильности. Что можно предпринять, чтобы следующий год не бил по экономике? Откуда взялись обнаженные "ковидом" проблемы в этой сфере? "Правде.Ру" поясняет первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

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Игорь Буккер: Самый дорогой автомобиль Bugatti в России сейчас продают за сотни миллионов долларов — продают, не мы делаем опять. В то время как люди действительно выживают — интересна фамилия того, кто его купит. Какие нужно действия предпринять, чтобы следующий год не стал таким критичным, как о нем говорят прогнозы?

— У нас есть разработанная программа, принятая в феврале на Орловском экономическом форуме. Не надо закрывать предприятия, нужно вводить нормальный эпидемиологический режим. В Белоруссии никто их не закрывал, и эпидемиологических проблем нет. Экономика должна работать.

Для этого не надо душить ее. Малый бизнес говорит: мы вас накормим, напоим, все сделаем, но вы нам не мешайте. А мы мешаем… Была система ЕНВД, единый налог на вмененный доход, у нас на нем работала большая часть малого бизнеса. Сейчас его убирают, предлагают работать по патенту. А у патента пределы оборота взяли и отдали на откуп региональным властям.

И это может породить нехилую коррупцию в малом бизнесе: одним дадут возможность работать, другим нет. Еще все время душим социальными фондами, заставили купить контрольно-кассовые машины, люди потратили по 45000. Я вносил поправку, чтобы ЕНВД и патентная система не применяла их, это не нужно совершенно. Но вот пытаются узнать, какой у тебя оборот, чтобы тебя обложить налогом.

Когда я общался с министром финансов Франции, то указал ему на лазейку в каком-то их налоге, а он говорит: "Мы знаем, но хотим, чтобы люди были богатые, а не бедные". А наш Минфин старается три шкуры снять с малого бизнеса, вложить в фонд национального благосостояния и отправить за границу, но не дать возможность развиваться. Как будто в малом бизнесе у нас Абрамовичи. Реальные олигархи получили готовое советское наследие и нажили огромные капиталы, здесь же речь в основном о копеечной мелкой торговле.

Душить-то нечего в итоге. Сами представьте: бабка в селе пошла помидоры продавать, так ей еще патент покупать. Люди выращивают у себя на участке кроликов, яблоки — плати налог на животноводство, растениеводство. В советское время был сельхозналог только после войны, так его в 1956 году уничтожили.

Большому же бизнесу надо дать возможность, чтобы он давал кредиты под 2-3% годовых. В Японии даже -1% ипотека, а у нас 8% — это хорошо. Что ж хорошего? В Белоруссии, Венгрии беспроцентная ипотека. Если мы хотим строительную индустрию развивать, так давайте людям возможность беспроцентную ипотеку взять. Тогда и строительство поднимется. И с жильем проблему решим.

И если частный бизнес не идет на это, надо решать вопрос государственным банкам, тогда и частные пойдут. Я вот внес законопроект о выходе из ВТО, это такая пакость, куда нас совершенно зря затащили, даже министр промышленности говорит, что мы кроме убытков ничего не имеем.

Выпуск тракторов — от 5 до 7 тысяч, а раньше, в советское время, выпускали 260000. У нас 72 000 металлорежущих станков выпускалось в стране, а сейчас выпускается 5-6 тысяч. Больше ВТО нам не позволяет. И закрываются один завод за другим. Они для себя эти правила придумали, чтобы нас уничтожить, а остальным приподняться. Отказываться надо от них, служащих золотому миллиарду. Великобритания вот вышла из Евросоюза, Трамп взял и вышел из Всемирной организации здравоохранения. Вот сейчас ВТО подала в арбитражный суд по вопросам ЮКОСа, с нас должны содрать 50 млн долларов. Членский взнос платим огромный, и нас еще штрафуют.

Налоги и политическая воля

— Но ведь кому-то выгодно, есть какое-то лобби, продвигающее это. Америка вышла из ВОЗ, но сейчас придет новый президент, он вполне может повернуть назад.



— Экономика должна работать на страну. А мы напринимали законов о двойном налогообложении. Всю экономику фактически перевели в офшоры, и получилось, что у Дерипаски, по сути, отобрали "Русал". На его прибыль американцы строят свой алюминиевый завод у себя в США.

Почему приняли закон о том, что регистрировать предприятия можно по месту регистрации, то есть фактически где угодно? Я предлагал это отменить три раза, но даже говорить об этом не хотят, сами власть имущие и владеют этим офшорным имуществом, которое кормит их и способствует вывозу капитала за рубеж.

Нас сейчас обложили санкциями, а я бы сейчас национализировал все иностранные активы в стране. Крупный капитал у нас на 90% иностранный, а вся экономика — на 65%. Вернем все это назад и получим вдвое больше налогов! А еще надо не забывать, по данным Международной организации труда у нас теневой сектор экономики составляет 38%.

То есть 2/3 налогов где-то гуляют, но нет политической воли, чтобы их собрать — власть имущие этими деньгами распоряжаются. Это и называется коррупция, олигархия. И чем больше мы боремся с ней, тем она жирнее. Объявили сокращение бюрократического аппарата на 25%, но у нас после каждого сокращения чиновников еще больше становится. Как говорил Черномырдин: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

Лучше и богаче страны, чем Россия, нет. Почему нам так не везет с руководителями?

Мы не научимся никогда жить хорошо, пока не будем участвовать в строительстве собственного государства. Почему мы не ходим на выборы? Почему мы все жалуемся, что тот плохой, другой плохой, этот жулик, тот вор? Ну не выбирайте вы этих жуликов и воров.

Полчаса потратьте на выборы, местные выборы или федеральные, поставьте галочку, чтобы за вас никто не проголосовал. Вот тогда вы выполните свой гражданский долг.

Так давайте не посрамим отечество, не посрамим своих предков, а возьмемся за руки и пойдем в светлое будущее. Кроме нас, нам никто избавления не даст.