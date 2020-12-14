Мир пугают голодным годом. Угрожает ли он России?

Стучится ли в российскую "дверь" голод? То, чем пугают мировое сообщество? Что может этому сопутствовать в нашей стране? "Правде.Ру" рассказывает о состоянии дел первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

Игорь Буккер: Исполнительный директор мировой продовольственной программы ООН Дэвид Бисли объявил, что "голод стучит в дверь". Это цитата в ряде стран мира. Стучится ли он в дверь российскую?

— Никакой голод никуда не стучится, если никто не откроет ему дверь. Сегодня с голоду готова умереть половина земного шара. Очень многие говорят как раз о перенаселении, что надо сокращать население планеты — Греф говорил, Чубайс. Хотя общая тенденция в нашем государстве как раз на повышение рождаемости, рост численности населения и его омоложение.

Если умышленно создадут какую-то голодовку, а создать ее можно, то ничего радикального не произойдет. Сбережение населения — главная задача всех политических кругов, это самое дорогое.

Что до голодовки вообще — а с чего они взяли? Прогнозы погоды нормальные. Не ожидаются ни засуха, ни проливные дожди. 2020 год был не очень урожайным, но голодовки не было. В России урожай зерновых был не самым высоким и не самым низким. Поголовье скота, производство овощей, других сельхозпродуктов — на среднем уровне, как и в прошлые годы. Хотя хочу сказать, что мы во многом зависим от Запада. Несмотря на клич на импортозамещение, сейчас о нем перестали вспоминать. Раньше закупали половину продовольствия, теперь 30%. Пусть это шаг вперед, но количество все равно огромное. Особенно овощи — был некогда Всесоюзный овощной огород, Астраханская, Волгоградская области, зерновые выращивались всегда в Ставропольском и Краснодарском краях. Почему нельзя воссоздать его, почему мы должны закупать в Азербайджане овощи? Нет политической воли.

Почему закрываются колхозы и совхозы, последние деревни? Это же Россия, наша кормилица. Ладно бы мы закупали за рубежом бананы и ананасы, они у нас не растут. Но мы закупаем лук, чеснок, картошку из Египта поездами везем. Это все растет во всех наших регионах, даже в Якутии эту картошку сажают. Почему мы не можем сами себя обеспечить? В советское время были овощехранилища. Так давайте создавать, строить! Уже для хранения в инертной среде, в углекислом газе, как это делается во всех странах.

Доля бюджета в сельском хозяйстве просто ничтожная. ВТО дала возможность 9% финансировать, а мы даже 2,5% еле обеспечиваем. Вся Европа оказывает огромную помощь сельскому хозяйству, потому что это рисковое занятие. А у нас от орошаемого земледелия десятая часть осталась.

Поэтому надо формировать в единый комплекс весь агропром. Без развития сельских территорий ничего не сделать. А в 17 000 населенных пунктов нет даже фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году начали строить — никто не идет на зарплату в 15 000 рублей. В Белоруссии же Лукашенко строит агрогородки, полностью обеспеченные здравоохранением, народным образованием и культурой. Правильно, ведь в чистое поле никто не поедет! Это надо возвести в ранг государственной политики.

И конечно, мы сильно встали после СССР. Сегодня наша экономика занимает 1,9%, а когда-то была 22% в мире. Динамика ВВП осталась на уровне 2000 года, не растем, не двигаемся. Ухватились за нефтегазовые ресурсы и все. Сколько раз говорили — давайте слезем с этой иглы! А в Германии аграрный сектор экономики занимает 84% ВВП. Обеспечивают себя сами и одеждой, и продуктами питания, и машинами. А мы ходим во всем чужом. Но мы еще можем вернуть то, что было.

— Китай, древнейшая цивилизация, ровесница Египта и Месопотамии, скоро США уделает — от семечек до космоса.

— Весь вопрос тут в управлении. Вот сейчас идет новый этап приватизации, дескать, государство мешает развиваться бизнесу. А в Китае банковская система принадлежит государству, и там нет бешеных процентов, доступны кредиты — бери, занимайся бизнесом. Почему же у нас этого нет? Вот сейчас коронавирус, казалось бы, ставка упала, надо развивать бизнес. Никто не берет кредиты, инвестиционная активность упала почти до нуля.

В Китае государственный сектор вообще лидирует. А мы открыли все двери на Запад, экономика в офшорах, 90% крупной собственности. И еще 65% экономики под протекторатом иностранных инвесторов, работает на них, но не на нас. Так мы никогда богатыми не будем. Нам навязали схему работы на Запад.

Мы сегодня задолжали 470 миллиардов долларов, платим проценты. Мало того, что наша экономика туда работает, они нас еще закабалили этими процентами. Отток капитала идет ежегодно не менее 50 миллиардов в год. При этом пенсии и зарплаты в 10 раз меньше, чем западные. Мы богатейшая страна и держим в нищете народ. Из-за COVID-19 44% людей имеют доходы меньше 15 000 рублей в месяц.

Когда Ефремова посадили, то все опубликовали, что его содержание в тюрьме обойдется в 15 500 в месяц. То есть многие люди в нашей стране живут как заключенные. Мы, коммунисты, голосовали за сбалансированное питание, и выделяют на него 60 рублей в день на ребенка. В любой забегаловке на такое только стакан чая купишь. А еще оплата труда посудомоек, поваров должна входить, электроэнергия, газ, налоги, все бизнес делает. Лучше уж не принимать такие законы. Во многих школах даже газовых плит нет — чем, дровами топить, как готовить? Все на показуху.

Сейчас эпидемия, маски, перчатки все носят — но вы помогите людям! За рубежом несостоявшиеся доходы людей и бизнеса из бюджета оплатили. Но у нас министр Силуанов говорит: "А мы не будем деньги с вертолета рассыпать, мы пойдем другим путем". Миллион предприятий закрылось, это хорошо?

У нас обещали по 3 минималки отдать людям, потерявшим работу. И не дали. У нас обещали по 10 000 детям дать: за 7 месяцев 2 раза по 10 000. Это прожиточный минимум ребенка. Так за 7 месяцев почему дали только 2 раза, а не 7? Что такое?

Почти тысяча вузов закрыта — плохие они или хорошие, но там работали люди. Банковские служащие массово потеряли работу. Вы знаете, профессор получает 50-60 тысяч. Да дворник больше получает! Это что за безобразие? Это как можно профессора, доктора наук кормить впроголодь?

И вот говоря о голоде — я считаю, что нет никаких предпосылок к нему, но если только он будет, то виною всему будут чиновники, которые управляют нашим государством. Потому что природа пока еще нас и кормит, и все для того есть, чтобы мы с голоду не сдохли.