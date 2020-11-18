Институты развития в России: "Зарплаты высокие, а выхлоп никакой"

Известным крылатым выражением Виктора Черномырдина "хотели как лучше, а получилось как всегда" можно охарактеризовать многие благие начинания российских властей в области экономики. Над тем, чтобы её модернизировать, поставить на современную технологическую основу и форсировать движение по инновационному пути, трудятся "денно и нощно" многочисленные фонды, госкорпорации и институты развития. Только эффективность их деятельности вызывает большие сомнения не только у рядовых россиян, но даже у аудиторов Счётной палаты и членов парламента.

Ещё до того, как коронавирус и карантинные ограничения внесли сумятицу в жизнь страны, в Совете Федерации всерьёз озаботились деятельностью институтов развития. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выступила с филиппикой в их адрес.

Далеко не все из них работают результативно, некоторые просто выполняют функции прокладок по перекачиванию немалых средств федерального бюджета, зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра, а за результаты никто не спрашивает — таков неполный перечень претензий спикера.

"Предлагаю провести серьёзную ревизию, своего рода профессиональный аудит их деятельности и принять решение, — подытожила Валентина Матвиенко. — Те, которые эффективны, безусловно, сохранить, остальные просто ликвидировать за ненадобностью".

Знамя борьбы с "разгильдяйством и расхлябанностью" в инновационной сфере подхватили в правительстве. В марте этого года премьер-министр Михаил Мишустин поручил рассмотреть под увеличительным стеклом результаты деятельности институтов развития по итогам 2019 года и представить предложения о целесообразности их функционирования. В зависимости от намеченных проектов и достигнутых результатов рекомендовано было перезапустить институты или создать новые инструменты для поддержки перспективных направлений.

"Сейчас меняются требования ко всем элементам государства, — отмечал Михаил Мишустин. — И к правительству тоже. А значит, должны быть пересмотрены критерии и для институтов развития".

Премьер-министр призвал повысить их прозрачность и эффективность посредством контроля в режиме реального времени и активнее интегрировать в общую повестку по достижению национальных целей развития страны.

Цветочки институтов развития. А где ягодки?

Возможно, коронавирусная история и охватившая членов правительства "лихорадка" борьбы с кризисом отодвинула на задний план вопрос чистки институтов развития, хотя вряд ли он совсем забыт. Эта тема неожиданно всплыла в октябре, когда в СМИ распространилась информация о том, что Анатолий Чубайс оставляет пост главы "Роснано", поскольку ему "предложили заняться Арктикой". Сам Чубайс, по всей видимости, желанием стать "начальником Арктики" не горел, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков слухи о новом назначении также не подтвердил.

Однако в ноябре обсуждаемая тема была подогрета с новой силой по инициативе председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Он довёл до широкой общественности информацию о том, что подведомственный ему комитет по поручению Валентины Матвиенко начиная с января 2020 года проводит мониторинг деятельности институтов развития "как инструментов государственной политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнёрства".

По словам сенатора, в России существует более 30 институтов развития и руководители отдельных организаций были заслушаны на заседаниях комитета. В его распоряжение также поступили подробные данные Счётной палаты о деятельности институтов развития, идущих, так сказать, в авангарде. Вывод сенатора Кутепова был предсказуем:

"Необходимо отметить, что результаты мониторинга уже указывают на необходимость проведения ревизии таких институтов с целью повышения их эффективности и сокращения расходов на их содержание".

Вызывают большие сомнения достижения АО "Роснано", у которого при активах 150 млрд рублей и капитале в 54 млрд рублей имеется накопленный убыток в 51 млрд рублей. Фонду развития промышленности ставят в упрёк манкирование национальными целями и стратегическими задачами на период до 2024 года и систематическое невыполнение или снижение фондом целевых показателей. Претензия к Российскому фонду прямых инвестиций состоит в том, что он получил от регионов за последние два года 2100 заявок на инвестиционные проекты, из которых проинвестировано 25. Но всё это лишь цветочки.

Данные Счётной палаты о деятельности "Фонда развития моногородов" как будто ведут в абсурдный мир зазеркалья. Хотя меры по поддержке моногородов не дали ощутимых результатов и они оказались в сложном социально-экономическом положении, заработная плата генерального директора Фонда (1 млн рублей в месяц) превышала расходы бюджетов некоторых моногородов. Есть претензии к институтам развития Дальнего Востока, чей вклад в реализацию госпрограммы развития региона довольно спорный. По словам сенатора Кутепова, в АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике" отмечается рост расходов на зарплаты при сокращении финансирования инвестпроектов и невыполнении планов: в структуре расходов организации свыше 40% составляют расходы на оплату труда.

Изучив то, как расходуются деньги: сколько уходит на зарплаты, на перелёты и сколько остаётся непосредственно на основную деятельность, — сенатор делает неутешительный вывод:

"Зарплаты высокие, а выхлоп никакой".

Не до инноваций

Свой сомнительный вклад в инновационное развитие страны вносят и отдельные госкорпорации.

Удивил концерн "Калашников", известный как крупнейший российский разработчик и производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и другой продукции военного назначения.

С некоторых пор концерн активно включился в программу диверсификации и наладил производство такой гражданской продукции, как беспилотники, тяжелые мотоциклы, катера, спортивные винтовки, охотничьи карабины и другое. А недавно в СМИ появились сообщения, что концерн "Калашников" собирается наладить выпуск лекарств и БАДов, бальзамов для волос и лечебных мазей, анчоусов, грибов плюс креветок с моллюсками. Связано ли это с продажей 75% акций концерна бывшему замминистра транспорта Алану Лушникову? Вопрос остаётся открытым.

Неожиданными инициативами ошарашила и госкорпорация "Роскосмос", открыв раздел с песнями Дмитрия Рогозина, заявив о планах съёмок фильма на МКС и выпуска духов, одежды и алкоголя под брендом "Поехали!". Насколько всё это вяжется с потребностями страны в выпуске наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, не очень понятно.

На днях премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу системы госуправления. С 1 января по 1 апреля 2021 года планируется провести её оптимизацию, чтобы добиваться результатов не числом, а умением.

Как отметил Мишустин, это будет "рационально сформированный штат компетентных специалистов и чётко определённая сфера ответственности каждого органа исполнительной власти".

Речь о необходимости проведения административной реформы заходит уже не в первый раз, но его сроки неоднократно переносились по разным причинам, заметил Мишустин. Видимо, в ближайшие месяцы — по понятным причинам — правительственным чиновникам будет не до высоких материй в области инновационных свершений и технологического прорыва. Так что ревизия и оптимизация деятельности разного рода корпораций, фондов и институтов развития вновь будут отложены на неопределенный срок.