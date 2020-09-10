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Автор Олег Артюков

Суровые годы: банкиры сообщили о начале "эпохи беспорядка"

Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что мир находится на пороге новой эры беспорядка и замедления глобализации. Исследование Deutsche Bank Research так и называется — "Эпоха беспорядка".

Суровые годы: банкиры сообщили о начале

В чем аналитики Deutsche Bank видят проблемы

Нынешний год аналитики сочли началом нового "структурного суперцикла". Это повлияет на все — от состояния экономик до цен на активы, политики и общего образа жизни людей. При этом, по мнению авторов исследования, пандемия COVID-19 не была причиной этого процесса, хотя его и ускорила.

Главной характеристикой новой эпохи аналитики Deutsche Bank считают напряженность в отношениях Соединенных Штатов и Китая. Пекин продолжит движение к своей цели — созданию глобального экономического центра. При этом опираться Китай будет на собственные ценности в противовес западному либерализму. Вот уж удивительно для государства, история которого насчитывает несколько тысяч лет…

Что же касается Европы, то по мнению авторов исследования, ее шансы преодолеть кризисные явления заметно снизились. Следующее десятилетие будет решающим. При этом экономические расхождения будут нарастать и создавать дополнительные точки напряжения.

Вообще же аналитики Deutsche Bank насчитали восемь ключевых тем в "эпохе беспорядка":

  • ухудшение отношений США и Китая;
  • то самое "решающее десятилетие для Европы";
  • дальнейшее увеличение долгов, все большая популярность политики так называемых "вертолетных денег";
  • рост инфляции (но это не предопределенный, а вероятный сценарий);
  • сначала усиление экономического неравенства, но затем налогов с богатых начнут брать больше;
  • увеличение разрыва между поколениями;
  • рост глобальной озабоченности вопросами климата;
  • новая технологическая революция.

Это только прогноз. И необязательно, что верный

Здесь следует заметить, что это один из прогнозов. Ближайшее будущее, каким его видят аналитики Deutsche Bank. К тому же они сами замечают, что необязательно под "эпохой беспорядка" подразумевать исключительно отрицательные последствия для человечества. Новая эпоха — новые возможности.

А вообще, стоит подчеркнуть, что к подобным прогнозам следует относиться с изрядной долей скепсиса. Вот, например, датский Saxo Bank в конце года публикует "шокирующие прогнозы". И в 2019 году аналитики банка предполагали, что Россия может получить огромные доходы от роста цен на нефть — в случае нового соглашения между ОПЕК и Москвой о значительном сокращении добычи.

Ни о каком коронавирусе аналитики Saxo Bank, разумеется, знать не могли. А их прогноз о доходах российского бюджета сейчас может вызвать разве что усмешку.

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Темы инфляция глобализация вертолетные деньги глобальное потепление
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