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Автор Инна Новикова

Экономист Андрей Бунич: "Оптовая торговля – зло для экономики"

Экономика

О вреде оптовой торговли, окончании суперцикла и вызовах для российской экономики рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой предприниматель, кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Читайте начало интервью:

Оптовый тромб

— Чиновники должны создавать программы, которые могли бы помочь экономике, должны создавать условия для молодых предпринимателей.

— В оптовой торговле нам надо самим производить больше продовольствия, и есть много людей, которые это делают, им приходится даже иногда выбрасывать продукты. Но сейчас нет у них доступа в товаропроводящую цепочку, они не могут в торговую сеть попасть, им негде складировать товар и так далее. Так вот, три четверти стоимости остается в оптовом звене. Государству раздолье. Зачем же власти создали эти узлы, тромбы добавленной стоимости, откуда она высасывается? В результате цены в магазинах высокие, а спрос маленький. Зато производители продовольствия не могут доставить продукцию, не могут выручить деньги для себя и работников, то есть со всех сторон это отрицательный процесс.

Уберите оптовый тромб, и сразу появится работа для многих людей, мы получим более дешевые товары и в большем количестве.

Просто расшивку произведите, это называется насаждением конкуренции. Конкуренция не возникает сама собой. В Средние века феодалы прекрасно себе жили. Они бы до сих пор сидели, если бы тогдашнее государство не решило, что ему выгоднее конкуренция, не поломало феодальные рынки и не сделало национальные. То же самое сейчас: государство должно обеспечить конкуренцию. Дайте мелким и средним производителям точно такой же доступ в товаропроводящую цепочку и не давайте монополизировать эту сферу. У нас сразу появится:

  • много рабочих мест,
  • огромное количество процветающих бизнесов,
  • низкие цены,
  • новая структура потребления,
  • много кафе, ресторанов и так далее.

Потому что все будет дешевле и денег у людей будет больше. Все заработает сразу. А пока есть тромб в виде оптовой торговли, ничего не работает.

— Это огромная проблема для производителей продуктов. Торговые сети скупают товары за копейки и действительно очень сильно тормозят производство продовольствия. Но государству, видимо, выгоднее иметь дело с торговыми сетями, чем разбираться с мелкими производителями.

— Государству выгоднее, чтобы страна развивалась прежде всего. А для этого надо ограничить аппетиты тех, кто высасывает ресурсы. Созданы деструктивные системы, которые высасывают добавленную стоимость, а нужно, наоборот, активизировать этот процесс. Это вполне решаемая проблема.

— Это решаемая задача при наличии политической воли и желания. Вы видите у чиновников такое желание и политическую волю?

— Пока не вижу, поскольку им, к сожалению, кажется, что все само устаканится и по-прежнему пойдет. Не надо вообще ничего менять, все само собой образуется. Поэтому многие говорят, что у нас власти склонны к либерализму. Они не к либерализму склонны, а к лени и ничегонеделанию. Это очень удобно. Потому что иначе надо думать о перспективе, реально достигать результата. Конечно, проще пустить на самотек, но только чтобы деньги принесли. Так жить приятнее, пока позволяла ситуация, но не думаю, что она и дальше будет позволять.

Время вызова

— Что должно произойти, чтобы ситуация изменилась?

— Историю движет вызов и реакция на этот вызов. Мы приближаемся к этому вызову, потому что сырьевой суперцикл закончен. В 2000-е годы это называлось суперциклом, когда росли неограниченно:

  • развивающиеся рынки,
  • Китай,
  • спрос на энергоресурсы.

А сейчас все. И с Китаем такая же проблема у Америки. Америка вытесняет китайский импорт. Раз она его ограничивает на сотни миллиардов долларов в год, то, соответственно, у Китая какая главная импортная статья? Энергоресурсы. Китай просто вынужден будет уменьшить потребление энергоресурсов. Если у них идет уменьшение из-за того, что они продают в Америку, соответственно, они будут меньше покупать. Америка вытесняет не только своими ресурсами с рынка, но еще и тем, что не дает Китаю заняться экономикой в этом направлении.

Поэтому нам угрожает то же самое. Как можно такие глобальные вещи не видеть? Это глобальные структурные сдвиги, дисбалансы, которые надо учитывать в своей деятельности. Это вызов для нынешней рентоориентированной российской экономики. В обстановке этого вызова мы увидим, как она сможет реагировать. Те цивилизации, которые не могут реагировать на вызов, исчезают, а те, которые могут, развиваются. Такова мировая история.

— Как вы считаете, какой будет реакция в России на современные вызовы?

— Я рассчитываю, что наша цивилизация еще не закончена, поэтому очень хотел бы, чтобы мы адаптировались к новой ситуации в мире и перестроили свою экономику. У нас есть для этого все возможности.

Экономическая машина, которая сейчас образовалась, инерционная и деструктивная, но ее можно изменить.

В критической ситуации любая власть начинает действовать, когда ей всерьез угрожает падение, а тут экономическая база подорвана основательно. Америка выбивает свой энергетический ресурс, Китай сокращает, еще появились технологические тренды, зеленая энергетика. Наверное, в Кремль поступают документы с анализом ближайших 50 лет? Если да, то какие-то выводы должны быть сделаны, потому что здравый смысл и инстинкт выживания должны победить.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы государство андрей бунич предприниматель экономический кризис союз предпринимателей и арендаторов россии
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