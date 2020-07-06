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Автор Инна Новикова

Экономист Бунич: "Систему ЖКХ надо частично национализировать"

Экономика

О срочных мерах, необходимых для поддержки экономики и выхода из кризиса, а также о том, кто должен строить предприятия, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой предприниматель, кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Читайте начало интервью:

Как поднять экономику

— Считаю, что надо снизить плату за капитальный ремонт, который не делают фактически. Надо реформировать систему ЖКХ, сделать частичную национализацию — это веление времени. Есть сферы, которыми как раз государство должно заниматься. Сфера ЖКХ напрашивается на регулирование государством, потому что это простой процесс, там одни естественные монополисты, разные ресурсные организации. Пусть государство их контролирует. В ЖКХ не может быть конкуренции, поэтому власть сможет контролировать издержки. Тогда не будет бесконечных накруток, когда у людей высасываются все деньги.

А там, где, наоборот, нужна инициатива, где есть возможность конкуренции:

  • производство товаров народного потребления,
  • сельское хозяйство,
  • производство продовольствия,

там пусть будет частный бизнес. Государство должно создать ему условия, снять налоги, дать денежные ресурсы.

Мы подходим к денежно-кредитной политике. Она абсурдная совершенно. У нас вдруг начинается резкое укрепление рубля.

  1. Во-первых, финансовые спекулянты скупают рубли. У страны дефицит бюджета, поэтому государство будет заимствовать и выпускать много долговых обязательств. Спекулянты покупают их в расчете, что рубль будет укрепляться, при этом ставка Центробанка снижается, что является основанием для игры на повышение. Потому что если ставка снижается, то цена долговых обязательств возрастает.
  2. Во-вторых, государство мало поддержки оказывает бизнесу и населению, и рублей мало в экономике в отличие от других стран. Там-то много денег печатают, а у нас мало.
  3. В-третьих, падение потребительского спроса, потому что у нас он сориентирован в основном на импорт, поездки за границу и так далее. Раз потребительский спрос упал, денег нет, валюта не нужна.

Все вместе это работает на укрепление рубля. Получается, что в стране текущие проблемы, дефицит бюджета огромный, чуть ли не по триллиону в месяц, даже печатать ничего не стали. Потребительский спрос падает. Бизнесу в этой сфере не помогают, и вдруг у него укрепляется валюта. Это же неестественно.

Это явно провоцирует пузырь на рынке финансовых активов, а для банков это выгодно. У них сразу улучшаются показатели, активы становятся дороже, и получается, что банки опять в шоколаде.

Это совершенно непонятная, непродуманная политика. Когда нужно обеспечить кредитование новых отраслей, которые нам сейчас жизненно необходимы, мы не можем это сделать. А тут еще укрепленная валюта создает проблему с импортом, потому что становится выгоднее все импортировать: внутренние энергетические издержки из-за налогов и так выше, а теперь из-за крепкой валюты еще повышаются. Плюс внутри производство становится дороже. Но как тогда конкурировать с иностранными производителями? Они мало того что часто пытаются девальвировать свои валюты (конкурентные девальванты), так еще прямую помощь своим экспортерам оказывают, дают скидки, лишь бы они побольше продавали в другие страны. Нам нужен протекционизм, чтобы сохранить свои рынки.

Это все нужно делать сейчас, при выходе из изоляции. Пока я таких мер не вижу. План правительства просто суммирует все подходы, которые раньше были. Да, все они допустимы, но это уже было. Напрашивается вывод, неужели:

  • ничего не изменилось,
  • не появились новые вводные,
  • не возникла новая конкуренция в мире, на которую нужно отвечать?

По-моему, возникла.

Кто построит заводы

— Андрей Павлович, зрители пишут, что правительству нужно строить заводы, поднимать сельское хозяйство, а у нас только повышают налоги и занимаются покупкой и продажей. Как вы оцениваете перспективы того, что все-таки правительство возьмется за реальный сектор экономики?

— Правительство не должно строить заводы. Оно должно создать условия, чтобы активные люди на свои деньги и с привлечением кредитных ресурсов на свой страх и риск, а не с помощью государства, наладили производство. Когда весь риск приходится на государство, он потом распределяется на всех граждан, потому что при завышенных издержках получается, что все платят. Нужно создать условия для предпринимателей:

  • уменьшить налоги,
  • помочь с кредитами,
  • создать программы с помощью индикативного планирования, которые будут защищены протекционизмом.

Предприниматели должны быть уверены в том, что программа долгосрочная, чтобы не получилось так, что они произведут какую-то продукцию, а она окажется неконкурентоспособной через год. Сейчас можно ввести пошлину (Америка показала пример), чтобы защитить разные секторы. Это надо сделать на 5-10 лет, чтобы охватить деловой цикл.

Предприниматели вложат деньги, они должны быть уверены, что получат отдачу.

Иначе они начнут что-то делать, а тут программа вдруг закроется, придут иностранные производители. Нужна продуманная система, потому что чиновники не начнут строить заводы: у них нет таких навыков, чиновники не привыкли думать экономически.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы экономика экономист андрей бунич экономический кризис союз предпринимателей и арендаторов россии
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