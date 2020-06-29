Экономист Бунич: "Копировать мировые финансовые структуры – это тупик"

Об очищенном капитализме, экономическом пути Японии и Запада, а также возможности для России выйти из кризиса рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой предприниматель, кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

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Рыночный импульс

— Андрей Павлович, вы говорите, что наибольший потенциал у нормального очищенного капитализма. В какой стране он есть, скажите, пожалуйста.

— До поры до времени в Америке был нормальный очищенный капитализм, до появления Федеральной резервной системы. Между прочим, там даже Центрального банка не было.

Без Центробанка первые 150 лет развитие США было очень быстрым, страна из ничего выдвинулась в число ведущих.

Потом начался бесконечный империализм, встроенная инфляция, теперь уже перешедшая в постоянную эмиссию для поддержания империалистического баланса. Это новое перерождение монополистического капитализма в высшей стадии.

Сама рыночная идеология, на мой взгляд, правильней, потому что дает импульс людям. Люди начинают клеймить "рынок плохой". Да, он несовершенный, но если люди верят в рынок, то это хорошо, потому что они будут что-то делать, плюс в рыночных элементах всегда существует равновесие, система. Я называю это принципом Деда Мороза: когда дети верят в Деда Мороза, они ведут себя лучше, активней, весь год делают хорошие вещи, стараются, чтобы получить подарок. Мы понимаем, что Деда Мороза нет, но дети пусть лучше думают, что он есть. Также и взрослые люди: лучше, чтобы они верили в рынок, а не сидели и говорили, что "государство все решило, я все равно ничего не могу". Тогда люди будут предпринимать усилия, делать что-то, и у кого-то будет получаться. Будет активность, энергия, насыщение: так же и дети весь год ждут Деда Мороза, и кому-то достаются подарки. Другой мотивации я не знаю для людей. Если сказать им, что дяди наверху все решили, а вы сейчас будете исполнять, это никуда не годится:

Во-первых, мы знаем, как решают эти дяди: деньги непонятно куда пойдут, и никто кроме нас самих не позаботиться о нас. Во-вторых, мотивации что-то делать не будет, потому что человек по приказу работает очень вяло, просто отработал с 9 до 18 и пошел.

Поэтому надо искать в обществе точки мотивации, чтобы энергия шла. Если энергетика сформировалась, то страна многое сможет.

Нам не надо копировать у мировых финансовых структур глупую манеру, которую они сейчас у себя воплощают. Это нарушение логики. Нам, наоборот, лучше копировать формы, которые были в удачные, нормальные времена во многих странах и Европы, и Азии. Они эти периоды называют успешными.

Застой по-японски

— Сейчас весь мир идет к японскому сценарию. Япония давно так живет. Она вышла на высокий уровень в конце 1980-х, потом рухнула из-за финансового пузыря. То, что сейчас происходит в Европе и Америке, существует уже 30 лет в Японии. Сейчас на Западе будет немыслимая ситуация:

безумное раздутие финансового сектора,

покупка центробанками всех ценных бумаг, финансового и реального сектора.

Даже методы обсуждаются в США, как в Японии: таргетирование кривой доходности, скупка бумаг. В Японии было 30 лет стагнации, несмотря на печатание денег и покупку бумаг у самих себя: без конца сами у себя покупают, как круговорот воды в природе, и ничего не происходит. Такая же судьба у Европы и Америки, то есть длительное стагнационное развитие.

— По-нашему это называется застой, правильно?

— Да. Просто они на высоком уровне в застой входят, этот уровень позволяет как-то жить.

Нам застой не нужен, потому что проблемы возникают как раз у развивающихся стран: они еще не обеспечили уровень жизни, позволяющий находиться в застое.

На Западе некоторые страны даже обсуждают базовый доход. То есть они уже все выжали из экономической системы и могут просто раздачу денег организовать, чтобы все тихо и спокойно было. Но нам надо развиваться, чтобы выйти на этот уровень.

Это как спортсмен, который еще только пробивается в претенденты на победу. Кто-то уже чемпион по боксу, он пьет, ходит по барам, не соблюдает режим, но он уже чемпион. Да, ничего хорошего от того, что он будет напиваться, его не ждет, потому что его побьют в конце концов. А тот, кто хочет его побить, не должен его копировать и говорить, что "смотри, он пьет, гуляет, не тренируется, я тоже так буду". Нет, так ты его не побьешь. Если хочешь побить, иди в спортзал, тренируй мышцы, удар. Когда натренируешься, он как раз придет обрюзгший, с пивным животом, ты ему дашь как следует и будешь чемпионом. Нам надо из этой логики исходить.

— По этой логике я вспоминаю классику, "Вишневый сад". Молодой энергичный капиталист Лопатин, который и подраться может легко.

— А как иначе? Если не частная инициатива определенной формы, то вот другое предложение: давайте вернемся к сталинизму, сейчас же все говорят, как там хорошо было. Правда, те, кто его воспевают, сами там не были и почему-то предполагают, что при сталинизме они окажутся у власти, а не в ГУЛАГе. Но ведь может получиться совсем по-другому.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова