Экономист Бунич: только предприниматели спасут Россию

Можно ли сравнивать 1990-е годы и современный кризис, почему экономику спасут предприниматели и каковы недостатки западного капитализма, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой предприниматель, кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

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Предприниматели — это сила

— Андрей Павлович, сейчас после коронавируса ситуация в экономике такая, что придется действительно долго-долго из нее выбираться. Скажите, пожалуйста, можно ли сравнить наше время с 1990-ми годами? Тогда ведь тоже была совершенная неопределенность, при этом корректирующая, управляющая роль государства была минимальной. Насколько уместно такое сравнение?

— В 1990-е годы ситуация была совершенно другой, потому что тогда произошел слом предыдущей системы, и должна была возникнуть новая система. Да, пусть неприглядным образом, но она должна была появиться.

Сейчас никакого слома системы не происходит. С одной стороны, да, слава богу, да. С другой стороны, это и не дает особого выхода, потому что упование на то, что государство решит все проблемы, на мой взгляд, безосновательно. Государство вообще с трудом решает экономические проблемы. Оно может что-то сделать, как мы видим. Конечно, государство помогло, где можно, по минимуму. Но в целом оно рассчитывает на то, что все само собой образуется.

В основном надо уповать на частную инициативу, потому что везде и всегда только предприниматели дают экономический импульс.

Чиновники по своей сути не являются новаторским классом, это не тот слой, который может двинуть страну в новую эпоху. А предпринимательский слой у нас слабый. К тому же сейчас он резко уменьшится, потому сильно пострадает от кризиса. Даже этот тоненький слой предпринимателей во многом скомпрометирован олигархами, которые являются не предпринимателями, а получиновниками, и не пользуются уважением в обществе.

Чтобы понять важность предпринимателей для общества, давайте ответим на вопрос, откуда вообще появляется стоимость товара. Маркс говорит, что труд порождает стоимость. Но это определение не совсем понятно в ситуации, когда мы видим кругом одну безработицу. В современном мире никто не хочет никого эксплуатировать, потому что люди становятся не нужны в условиях доминирования техники. То есть мы приходим к тому, что добавленная стоимость порождается через предпринимательство, инновации. Предприниматель делает следующее:

нанимает людей,

определяет их действия,

берет на себя неизбежные риски.

Предприниматель — двигатель экономики, потому что может посчитать риски. Иногда кажется, что все можно запланировать, всем дать задание, но почему-то идея не работает. Именно предприниматель берет на себя этот риск. Приведу пример: ты ведешь бизнес, берешь кредит, платишь налоги, тебя могут привлечь, посадить, отобрать все, если ты добился успеха.

Если ты нанял людей, которые работают плохо, ты должен за ними бегать, показывать им, что делать, заставлять работать, они тебя могут обворовывать. Зато по Марксу получается, что ты их эксплуатировал и все приобрел благодаря им. Это же абсолютно нелепо!

Они получают деньги и ни о чем не волнуются, а по Марксу выходит, что я их ограбил, то есть прибавочная стоимость только из их труда возникла. Нет, это не так.

Раз добавочная стоимость имеет другое происхождение, то надо заботиться о том, чтобы в обществе было как можно больше людей, которые пытаются сделать что-то новое, пытаются развивать бизнес, потому что только они могут обеспечить людей занятостью. Государство не станет решать эту проблему. Оно не может нанять всех на работу в государственные структуры.

Капитализм по-европейски

— Многие говорят, что за границей капитализм, свободный рынок. Да нет там никакого свободного рынка, все равно государство регулирует процесс, принимает защитительные меры. Мне кажется, у нас в большей степени капитализм, чем в той же Европе. Может быть, у них тогда социализм? У нас капитализм, у них социализм?

— Да, правильно, в Европе действительно нет свободного рынка. Критика западного капитализма неверна, потому что-то, что там происходит, уже не капитализм, а некая извращенная форма.

На Западе взяли самые уродливые черты социализма, когда оплачивается любая неэффективная деятельность.

Суть современных финансовых рынков в том, что чем бы ты ни занимался, кредитная система все равно это оплатит, в том числе твою полную неэффективность. Ведь ты уже существуешь и слишком большой, чтобы упасть, поэтому тебя содержат. Это как Политбюро в свое время давало ежегодные дотации убыточным колхозам. А сейчас это действует во всем мире, федеральные резервные системы каждый год принимают решение и все больше и больше денег списывают на тех, кто, по идее, должен давно обанкротиться. Ну, какой это капитализм?! Это извращение, хищение, криминальное перерождение капитализма, которое и привело к тупику в мировой финансовой системе. Я считаю, что очищенный нормальный капитализм, конкурентный, имеет гораздо большие возможности и потенциал.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова