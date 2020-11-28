По информации одной из крупнейших российских компаний по разработке, производству и информационно-технологическому сопровождению применения химических средств защиты растений, на отечественном рынке интенсивно растет количество контрафактной продукции средств химической защиты растений для дач и огородов. "Правда.Ру" разбиралась с этим вопросом.
"Сегодня их доля составляет не менее 30% от всего объема рынка. Мошеннические способы производства и продаж подделок эволюционируют. Так, крупные партии нелегальной продукции зачастую перемешивают с частью оригинальной. При этом вполне реально наткнуться как на обычную воду, так и на настоящий яд для растений и людей", — сообщает компания, обратившаяся в "Правду.Ру".
Прокомментировать ситуацию "Правда.Ру" попросила Андрея Туманова, главного редактора газеты "Ваши 6 соток", члена общественного совета "Росреестра" РФ, модератора ресурса "Школа садоводов Андрея Туманова":
"Фирму, которая обратилась в "Правду.Ру" (мы сообщили название компании эксперту. — Ред.), знаю, это очень серьезная компания. Как правило, удобрения не подделывают, потому что их дороже подделывать, чем продавать. Допустим, килограмм какого-то ординарного комплексного удобрения стоит в районе 100 рублей. В некоторых местах даже меньше. Какие-то торговые марки стоят подороже, но, в принципе, овчинка выделки не стоит, чтобы там что-то разбавлять.
В отдельных случаях фасуют какие-то отходы производства, непонятно что. Мы периодически таких разоблачаем, но это достаточно редкое явление. Надо договариваться с сетями. А там не дураки — они явный подлог не возьмут.
Мы в свое время подняли шумиху с одним удобрением, и сеть буквально на коленях стояла: "Только не рассказывайте журналистам! Мы уберем, и такое никогда не повторится". Лучшая борьба с любыми фальшивками — это гласность".
"В интернете можно найти стопроцентных жуликов. Они такую бредятину несут в описаниях своих удобрений, что любому специалисту понятно — это детский лепет. Люди явно не ходили на уроки ботаники в пятом классе. Все специалисты прекрасно могут опознать жуликов. Любое удобрение регистрируется в минсельхозе. Если оно там не зарегистрировано, значит, это непонятно что. Стоит насторожиться, если в рекламе дается простое решение сложной проблемы: посыпьте, и в три раза будет больше урожайность; ничего не надо больше делать; достаточно лишь посыпать. Это однозначно контрафакт или чистое мошенничество. Такие компании часто продвигаются в поисковых системах. И бесполезно писать в поисковики — они не реагируют на то, что компании или продукты официально не зарегистрированы. Таким образом поисковые системы становятся соучастниками преступников.
"Очень много разных удобрений на грани жульничества. В частности, суперудобрения с каким-то природным гуматом. Ничего плохого в гуматах нет. Я иногда сам пользуюсь комплексами удобрений с содержанием гуматов. Но это не панацея и не удобрение, а просто некая хорошая составляющая почвы, если можно так выразиться. Растения питаются азотом, фосфором, калием из минерального питания, плюс микроэлементы. Они не едят сало, хлеб и гуматы. Последние можно применять в качестве улучшителя почвы, но не в качестве удобрения. Но это пропагандируется как суперудобрение, как совершенно новая панацея. А эти гуматы из торфа добывают. Недорогое производство", — утверждает Андрей Туманов.
Наш собеседник также отметил, что потребители порой переоценивают эффективность некоторых бактериальных удобрений: "Я не против бактерий, но они настолько перерекламированы, что обязательно применяют не минеральные удобрения, а только противомикробные препараты. Чтобы микробы работали, им нужна еда, пища, они не могут на голом песке создать плодородие. Подкармливать бактериями — это тоже большая туфта. Чаще всего подделывают средства от колорадского жука — в семи из десяти случаев, а 30% — всё остальное".
Несмотря на наклеенные недобросовестной компанией стикеры с кодом продукта, "продукцию проверяют всего 10% покупателей, даже несмотря на сопутствующий розыгрыш призов". Семеро из десяти покупателей, которые узнали, что приобрели поддельный препарат, продолжили им пользоваться.
"В интернете сейчас идет большая война за потребителя, — говорит Андрей Туманов. — И продавцы под видом пользователей предлагают: "У вас картошка почернела и колорадский жук? Попробуйте вот это, мы побрызгали, урожайность сразу в три раза больше". Люди у нас с высшим образованием, правительству и чиновникам не верят, а тут такую фигню залепили — надо попробовать. Бегут и покупают. Продавцы всякой туфты, чаще всего впаривают не контрафакт для растений, а подобие БАДов для человека. А эти "БАДы" для растений годятся только в качестве профилактики, но не как полноценные удобрения. Вы же не будете профилактическими средствами заменять еду?! Так и здесь. Нужно вносить азот, фосфор и калий".
Что касается вреда, причиненного такого рода продукцией, Андрей Туманов считает, что "совсем опасное до магазинов не дойдет".
Решить проблему уменьшения контрафактной продукции средств химической защиты растений для дач и огородов можно было бы не увеличением штрафов, уверен Андрей Туманов:
"У нас зарегулировано все гораздо сильнее, чем в других странах, но это не работает. Ни Россельхознадзор вам не поможет, ни какие другие контролирующие организации. В Европе и США продавцы больше всего боятся деятельности обществ защиты прав потребителей. Если ты попадешь в "черный список" общества защиты прав потребителей, — не продашь ничего. Государство тебя может оштрафовать, а тут тебя общество потребителей пустит по миру. За рубежом обществ потребителей боятся гораздо больше.
К сожалению, наше государство вместо того, чтобы брать в союзники гражданское общество, его давит и старается под себя подмять. У нас невозможно создать систему, по которой действительно будет пресекаться контрафакт. Чиновнику выгодно, чтобы на его "поле" работали жулики. Поэтому государство — очень плохой контролер. Я за гражданское общество".
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