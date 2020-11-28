Контрафактные удобрения: государство - плохой контролёр

По информации одной из крупнейших российских компаний по разработке, производству и информационно-технологическому сопровождению применения химических средств защиты растений, на отечественном рынке интенсивно растет количество контрафактной продукции средств химической защиты растений для дач и огородов. "Правда.Ру" разбиралась с этим вопросом.

Не делайте это на даче, если хотите здоровый урожай

"Сегодня их доля составляет не менее 30% от всего объема рынка. Мошеннические способы производства и продаж подделок эволюционируют. Так, крупные партии нелегальной продукции зачастую перемешивают с частью оригинальной. При этом вполне реально наткнуться как на обычную воду, так и на настоящий яд для растений и людей", — сообщает компания, обратившаяся в "Правду.Ру".

Лучшее средство борьбы с контрафактом

Прокомментировать ситуацию "Правда.Ру" попросила Андрея Туманова, главного редактора газеты "Ваши 6 соток", члена общественного совета "Росреестра" РФ, модератора ресурса "Школа садоводов Андрея Туманова":

"Фирму, которая обратилась в "Правду.Ру" (мы сообщили название компании эксперту. — Ред.), знаю, это очень серьезная компания. Как правило, удобрения не подделывают, потому что их дороже подделывать, чем продавать. Допустим, килограмм какого-то ординарного комплексного удобрения стоит в районе 100 рублей. В некоторых местах даже меньше. Какие-то торговые марки стоят подороже, но, в принципе, овчинка выделки не стоит, чтобы там что-то разбавлять. В отдельных случаях фасуют какие-то отходы производства, непонятно что. Мы периодически таких разоблачаем, но это достаточно редкое явление. Надо договариваться с сетями. А там не дураки — они явный подлог не возьмут. Мы в свое время подняли шумиху с одним удобрением, и сеть буквально на коленях стояла: "Только не рассказывайте журналистам! Мы уберем, и такое никогда не повторится". Лучшая борьба с любыми фальшивками — это гласность".

Интернет — соучастник преступления

"В интернете можно найти стопроцентных жуликов. Они такую бредятину несут в описаниях своих удобрений, что любому специалисту понятно — это детский лепет. Люди явно не ходили на уроки ботаники в пятом классе. Все специалисты прекрасно могут опознать жуликов. Любое удобрение регистрируется в минсельхозе. Если оно там не зарегистрировано, значит, это непонятно что. Стоит насторожиться, если в рекламе дается простое решение сложной проблемы: посыпьте, и в три раза будет больше урожайность; ничего не надо больше делать; достаточно лишь посыпать. Это однозначно контрафакт или чистое мошенничество. Такие компании часто продвигаются в поисковых системах. И бесполезно писать в поисковики — они не реагируют на то, что компании или продукты официально не зарегистрированы. Таким образом поисковые системы становятся соучастниками преступников.

"Очень много разных удобрений на грани жульничества. В частности, суперудобрения с каким-то природным гуматом. Ничего плохого в гуматах нет. Я иногда сам пользуюсь комплексами удобрений с содержанием гуматов. Но это не панацея и не удобрение, а просто некая хорошая составляющая почвы, если можно так выразиться. Растения питаются азотом, фосфором, калием из минерального питания, плюс микроэлементы. Они не едят сало, хлеб и гуматы. Последние можно применять в качестве улучшителя почвы, но не в качестве удобрения. Но это пропагандируется как суперудобрение, как совершенно новая панацея. А эти гуматы из торфа добывают. Недорогое производство", — утверждает Андрей Туманов.

Что подделывают чаще всего

Наш собеседник также отметил, что потребители порой переоценивают эффективность некоторых бактериальных удобрений: "Я не против бактерий, но они настолько перерекламированы, что обязательно применяют не минеральные удобрения, а только противомикробные препараты. Чтобы микробы работали, им нужна еда, пища, они не могут на голом песке создать плодородие. Подкармливать бактериями — это тоже большая туфта. Чаще всего подделывают средства от колорадского жука — в семи из десяти случаев, а 30% — всё остальное".

Несмотря на наклеенные недобросовестной компанией стикеры с кодом продукта, "продукцию проверяют всего 10% покупателей, даже несмотря на сопутствующий розыгрыш призов". Семеро из десяти покупателей, которые узнали, что приобрели поддельный препарат, продолжили им пользоваться.

Ужесточение наказания или общественный контроль

"В интернете сейчас идет большая война за потребителя, — говорит Андрей Туманов. — И продавцы под видом пользователей предлагают: "У вас картошка почернела и колорадский жук? Попробуйте вот это, мы побрызгали, урожайность сразу в три раза больше". Люди у нас с высшим образованием, правительству и чиновникам не верят, а тут такую фигню залепили — надо попробовать. Бегут и покупают. Продавцы всякой туфты, чаще всего впаривают не контрафакт для растений, а подобие БАДов для человека. А эти "БАДы" для растений годятся только в качестве профилактики, но не как полноценные удобрения. Вы же не будете профилактическими средствами заменять еду?! Так и здесь. Нужно вносить азот, фосфор и калий".

Что касается вреда, причиненного такого рода продукцией, Андрей Туманов считает, что "совсем опасное до магазинов не дойдет".

Решить проблему уменьшения контрафактной продукции средств химической защиты растений для дач и огородов можно было бы не увеличением штрафов, уверен Андрей Туманов:

"У нас зарегулировано все гораздо сильнее, чем в других странах, но это не работает. Ни Россельхознадзор вам не поможет, ни какие другие контролирующие организации. В Европе и США продавцы больше всего боятся деятельности обществ защиты прав потребителей. Если ты попадешь в "черный список" общества защиты прав потребителей, — не продашь ничего. Государство тебя может оштрафовать, а тут тебя общество потребителей пустит по миру. За рубежом обществ потребителей боятся гораздо больше. К сожалению, наше государство вместо того, чтобы брать в союзники гражданское общество, его давит и старается под себя подмять. У нас невозможно создать систему, по которой действительно будет пресекаться контрафакт. Чиновнику выгодно, чтобы на его "поле" работали жулики. Поэтому государство — очень плохой контролер. Я за гражданское общество".