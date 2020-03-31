Путин и Трамп начали движение к договору с ОПЕК

Россия, США и Саудовская Аравия имеют шансы договорится о трехстороннем сокращении добычи нефти, однако переговоры будут длительными.

Полный разбор нефтяного кризиса

Путин и Трамп начали переговоры по нефти

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник обсудили по телефону состояние нефтяного рынка после резкого падения мировых цен на нефть.

"Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", — отмечает пресс-служба Кремля.

С начала марта цены на нефть упали примерно вдвое. Отрасль сталкивается с самым большим кризисом за последние 100 лет, поскольку спрос на нефть неуклонно сокращается. Это вызвано снижением мировой деловой активности:

из-за пандемии коронавируса

и разрыва сделки ОПЕК+ (ОПЕК плюс Россия) из-за войны крупнейших производителей за долю рынков.

Сланцевики лоббируют переговоры с Россией

Обвал цен на нефть ударил по США, которые сейчас входят в число ведущих мировых экспортеров нефти.

В результате кризиса упали цены на акции всех нефтяных компаний США, а не только тех, кто участвует в сланцевым бизнесе. Некоторые из этих крупных фирм, имеющие большие долги и сталкивающиеся с угрозой банкротства, лоббируют правительство в плане оказания им помощи переговорами, пишет CNBC.

В сланцевом же бизнесе США идет сокращения бюджетов, капиталовложения приостановлены, а работники увольняются. Только за последние две недели 59 буровых вышли из эксплуатации.

"Мы видим, что в апреле может произойти снижение спроса на нефть на 20 миллионов баррелей в день. Это беспрецедентно ", — сказал CNBC Дениел Ергин из IHS Markit.

"Роснефть" рассчитывает на смерть сланцевого бизнеса

21 марта глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года. Произойдет это в случае ухода с рынка сланцевой нефти. Текущие цены он не считает драматичными. По оценке Сечина, себестоимость добычи у "Роснефти" составляет 3,1 доллара за баррель.

28 марта "Роснефть" вышла из активов в Венесуэле, продав их российскому государству — новой государственной компании — "Росзарубежнефти". Всего в активы в Венесуэле "Роснефть" вложила 7 млрд долларов, однако на текущем фоне обвала фондовых котировок они обесценились. Учреждать новую компанию и передавать ей активы в Венесуэле понадобилось из-за санкций США, в том числе вторчных, что поставило под удар торговлю с Китаем. Администрация Трампа грозит усилением санкций России за торговлю с Венесуэлой.

Договор России, США и ОПЕК возможен

Таким образом, у России и США есть что обсуждать. При этом третьим незримым собеседником присутствует на переговорах Саудовская Аравия, которая пошла на огромный риск, ставя на то, что Россия отступит первой в игре на понижение цены. Но у России нет бремени внешнего долга. Как и Китай, она неуклонно cкупает золото и может позволить себе выжидать.

Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Виктор Надеин-Раевский, Соединенные Штаты пытались действовать в сговоре с Саудовской Аравией, так как на каком-то этапе это все соответствовало интересам американцев. Но Эр-Рияд, демпингуя, нанес серьезный удар по американским сланцевикам, и у американцев возникла реальная потребность договариваться.

Американцы — это не та сторона, которая привыкла чем-то жертвовать, поэтому переговоры будут длительными, отметил эксперт.

"Но поскольку у них ситуация действительно сложная, можно надеяться, что трехсторонняя договоренность, а именно Саудовская Аравия, по большому счету ОПЕК и страны, находящиеся вне ОПЕК, это в первую очередь Россия и Соединенные Штаты, о чем-то все-таки способны договориться", — сказал Виктор Надеин-Раевский.

Он добавил, что на США давят еще два фактора:

избыток произведенной нефти, которую негде хранить, при этом рынки ее продажи резко сузились — 70% составляют потери на авиационном топливе, самолеты действительно перестали летать из-за коронавируса. предвыборная ситуация, когда надо завоевывать голоса избирателей решением проблемы сланцевого бизнеса, "поэтому Трамп позитивно отреагировал, что первый самолет из России прибыл с грузом лекарств для американцев".

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