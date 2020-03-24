Путин не пойдет на "мировую" с саудитами

Российский президент Владимир Путин первым не пойдет на переговоры с представителями Саудовской Аравии после распада ОПЕК+.

Саудиты, ступившие на тропу «нефтяной войны», своей резкой реакцией застали своих российских коллег врасплох. Несмотря на то, что нефть Urals с 50 долларов упала ниже 20, а рубль пережил рекордную с 2014 года девальвацию, с и такими темпами население обнищает буквально в считанные месяцы, Кремль считает себя способным пережить кризис и «продержаться» дольше саудитов в войне на истощение.

По данным Bloomberg, Эр-Рияд объявил о планах:

на треть увеличить добычу (с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки),

в 1,5 раза нарастить экспорт (до 10 млн баррелей в день).

было принято решение ввести скидки на нефть - 6 долларов для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для Европы.

Urals моментально перестала быть конкурентоспособной.

Таким образом, ситуация на сегодняшний день выглядит так: рынок заливается миллионами баррелей нефти Arab Light, которая в одной только Европе на 10,25 доллара дешевле Brent. И все это происходит в условиях падающего спроса, массовых ограничениях на авиаперелеты и остановке промышленности в США и Европе.

Как писала аналитик Energy Aspects Амрита Сен, подобного история еще не видела.

По оценке Goldman Sachs, избыток поставок достигает 6-8 млн баррелей в сутки. IHS Markit видит 10 млн «лишних» баррелей в день, Mizuho - в 14 млн. По сути, саудиты решили просто вытеснить Россию на ключевом для нее, европейском рынке, отмечает Сен.

Те же, кто торгует Urals, не могут найти на на нее покупателя. Trafigura, Glencore, Shell и Total испытывают проблемы с нефтью, идущей по цене Brent минус 3,3-3,8 доллара. В западной Европе нефть Urals снизилась до 18-летнего минимума в 18,67 доллара за бочку.

На все это Кремль отвечает уверенностью продержаться дольше ближневосточных конкурентов. Российский президент не поддается на шантаж и готов терпеть большие финансовые потери. Хотя нужно понимать, что с нефтью по 20 экономика теряет по 6 млрд долларов ежемесячно относительно базовой цены бюджета (42,4 доллара), пояснил стратег ITI Capital Искандер Луцкой.

Прогнозируется, что по итогам 2020 года Минфин недополучит 3 триллиона рублей нефтегазовых доходов, то есть выпадающие доходы бюджета составят 3,4% ВВП в год. Проблемы придется решать за счет Фонда национального благосостояния размером 10,5% ВВП.

Москва же надеется, что бюджет Саудовской Аравии куда более зависим от цены на нефть. Расчетная стоимость балансировки составляет 75-83 доллара за баррель. Но хуже всего то,что себестоимость саудовской нефти заметно ниже российской - это 17 долларов за баррель по новым проектам и 10 долларов для поддержки текущих. Россия же исходит из цены в 25 долларов для поддержки добычи и 42-44 доллара - чтобы запускать новые проекты.

В Кремле уже озвучили, что от такого расклада страдают и «сланцевые компании США». Запад считает разрыв соглашения ОПЕК+ попыткой обанкротить сланец, одновременно отомстив за санкции против Nord Stream 2.

Аналитики считают, что никаких откатов назад уже не выйдет и саудиты не пойдут на попятную.

Как отметил аналитик Fitch Дмитрий Маринченко, "для них это будет означать потерю лица". А отбиваться от последствий придется всем россиянам, предупреждает основатель Movchans Group Андрей Мовчан,так как обвал рубля транслируется в удорожание потребительских корзин из-за большого количества импорта.

Нужно понимать, что Россию ждет и дальнейшее ужесточение налоговой политики. "Наполнение бюджета считается в Кремле главной и практически единственной задачей внутренней экономической политики", - напоминает Мовчан.

Прогнозы пока не утешают: если рынок цены на нефть останутся около 20-25 долларов за баррель в течение года, курс доллара улетит в диапазон 90-115 рублей, считают специалисты Райффайзенбанк.

При этом россияне и бизнес окажутся отрезаны от возможности закупать зарубежные товары. В России объем импорта упадет на 28%, что будет являться минимумом 2006 гожа. А затягивать пояса придется уже сейчас.