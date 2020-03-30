Американские нефтеперерабатывающие заводы начали закрываться

Нефтеперерабатывающие заводы в США начали закрываться из-за существенного снижения цен на нефть, а также глобальной пандемии коронавируса.

Крупнейшая американская компания North Atlantic Refining Ltd., которая занимается переработкой углеродов, заявила о прекращении производства на своих заводах на срок от двух до пяти месяцев.

Американские аналитики в области энергетики прогнозируют, что потребление нефти в США может упасть до уровня 1970 годов. Сейчас спрос на бензин существенно снизился из-за запрета на перемещение между городами и штатами, вызванный быстрым распространением коронавируса нового типа.