Трамп - саудитам: разбирайтесь с Россией, так, чтобы не навредить США

Энергетический сектор Соединенных Штатов, "завязанный" на добычу сланцевой нефти, сейчас, когда мировые цены на черное золото стремятся вниз, переживает сложные времена.

Представители отрасли все громче и чаще упрекают правительство Трампа в том, что не видят прямой помощи через федеральное законодательство.

При этом большинство руководителей нефтедобывающих компаний заявляют, что они будут рады, если администрация окажет дипломатическое давление на Россию и Саудовскую Аравию, чтобы "обуздать производство".

Но президент, видимо, решил пойти иным путем - объединиться с саудитами "против Москвы".

Трамп позвонил в Эр-Рияд

Дональд Трамп, чтобы убедить Саудовскую Аравию в том, что наращивание добычи нефти (а именно это делает Эр-Рияд) может серьезно повредить экономике США, сам позвонил наследному принцу Мухаммеду бен Салману.

Об этом сегодня сообщает американское издание Politico.

По данным портала, Трамп поддержал планы Саудовской Аравии вытеснить Россию с нефтяных рынков с помощью наращивания добычи топлива и в целом одобрил планы Эр-Рияда, но попросил, чтобы "цены не падали слишком низко, дабы не повредить производителям США".

"Держите цены низкими, но старайтесь, чтобы они не вредили бурильщикам США", — цитирует слова хозяина Белого дома Politico.

Напомним, что еще совсем недавно - пару недель назад - американский президент смотрел на события на нефтяном рынке совсем иначе: его нимало не беспокоил обвал мировых цен на нефть. Напротив, Трамп даже видел в этом некий повод для оптимизма.

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