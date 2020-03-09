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Источник Правда.Ру

Трамп назначил виновных в обвале нефтяного рынка

Экономика

Американский президент Дональд Трамп нимало не обеспокоен обвалом мировых цен на нефть и даже видит в этом некий повод для оптимизма.

А еще он точно знает, кто именно устроил "черный понедельник" и по чье вине цена на нефть марки Brent рухнула сразу на 26,5%, что повлекло за собой резкое снижение фондовых индексов.

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах нефти. Это, плюс фейковые новости — вот причина падения рынка! Хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются!" — написал Трамп в Twitter.

Что происходило на мировом рынке

Напомним, что в понедельник, 9 марта, цена нефти марки Brent на фоне выхода России из альянса ОПЕК+ и объявления Саудовской Аравии о наращивании объемов нефтедобычи, составила $ 30 за баррель. Такого, отмечают аналитики, не было с 1991 года, когда США начали первую войну в Ираке.

  • Рубль на международном рынке Forex пробил отметки 75 за доллар и 85 — за евро.
  • Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе — открыли торги обвалом на 6-9%.
  • Аналогичная картина была и на биржах стран Персидского залива, Египта и других стран.
  • Нью-Йоркская фондовая биржа приостанавливала торги на 15 минут из-за обвала основных индексов более чем на 7%, однако затем замедлился — до 5-5,8%.

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