Американский президент Дональд Трамп нимало не обеспокоен обвалом мировых цен на нефть и даже видит в этом некий повод для оптимизма.
А еще он точно знает, кто именно устроил "черный понедельник" и по чье вине цена на нефть марки Brent рухнула сразу на 26,5%, что повлекло за собой резкое снижение фондовых индексов.
"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах нефти. Это, плюс фейковые новости — вот причина падения рынка! Хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются!" — написал Трамп в Twitter.
Напомним, что в понедельник, 9 марта, цена нефти марки Brent на фоне выхода России из альянса ОПЕК+ и объявления Саудовской Аравии о наращивании объемов нефтедобычи, составила $ 30 за баррель. Такого, отмечают аналитики, не было с 1991 года, когда США начали первую войну в Ираке.
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