Глава SDI Group Ильгар Гаджиев подвел под статью даму сердца

Экс-чиновница столичного правительства стала соучастницей махинаций с квартирами "Пироговской Ривьеры".

В истории беглого мошенника и афериста Ильгара Гаджиева, владельца SDI Group, появился амурный след с уголовным уклоном. Выяснилось, что Гаджиев, обманувший дольщиков подмосковных ЖК "Аккорд Смарт Квартал" и ЖК "Пироговская Ривьера", тщательно подготовился к отъезду — вывел из своих компаний-застройщиков комплексов активы на миллиарды рублей. И часть из них, на сотни миллионов рублей, оказалась в собственности бывшей чиновницы одного из департаментов московского правительства Екатерины Хаваевой. Женщина, как сообщали СМИ, является любовницей бизнесмена, чьи жена и дети проживают в Швейцарии. Сам он, по некоторым данным, осел в Германии, куда, вероятно, уехала и Хаваева сразу после допроса по делу о махинациях с квартирами "Пироговской Ривьеры".

Одним днем

С иском в суд обратился Альберт Иманилов. Предпринимателю принадлежит 30% ООО "Специализированный застройщик "Комфорт Инвест", которое строит "Пироговскую Ривьеру" в Мытищах. Остальными 70% владеют непосредственно Ильгар Гаджиев (51,43%) и ООО "Стиль" (18,57%). Последнее полностью аффилировано с Гаджиевым, поскольку 99% в компании принадлежит ООО "СДИ ГРУПП" со 100-процентным участием в нем бизнесмена.

22 июня (дата важна) 2018 года, аккурат за полгода до эмиграции в Евросоюз, Ильгар Гаджиев заключает соглашение с собственным "Комфорт Инвестом" о новации обязательств, ранее оформленных между сторонами. Они касались шести займов, якобы выданных Гаджиеву своей компании. Почему "якобы"? Потому что никаких документов, подтверждающих этот факт нет, и в соглашении о новации не указана сумма ни по одному займу. Однако это не помешало предпринимателю подписать договор о выдаче "Комфорт Инвесту" простого векселя на 154 млн рублей. Затем требование долга Гаджиев опять же "якобы" продает еще одной своей структуре — ООО "СДИ", и уже у нее ценную бумагу выкупает "Комфорт Инвест" за 154 млн рублей.

Вся эта хитровыдуманная "операция" прошла за один день — 22 июня 2018 года. На юридическом языке это называется "созданием видимости сделки". Но это еще не все.

Дублерша

До участия в мошеннической схеме, придуманной и осуществленной Ильгаром Гаджиевым, госпожа Екатерина Юрьевна Хаваева большой известности не имела. Теперь ее имя навсегда будет ассоциироваться с совершенными ее любовником преступлениями. До сих пор в биографии Хаваевой все было гладко и с претензией на построение хорошей карьеры в московском правительстве.

В 2011 году, например, она, будучи руководителем департамента культуры города Москвы, входила в студенческое правительство дублеров.

например, она, будучи руководителем департамента культуры города Москвы, входила в студенческое правительство дублеров. В 2015–2016 годах возглавляла управление департамента средств массовой информации и рекламы, а затем и департамент топливно-энергетического хозяйства.

возглавляла управление департамента средств массовой информации и рекламы, а затем и департамент топливно-энергетического хозяйства. В 2016 году Хаваеву перевели в аппарат АО "ВДНХ", как раз тогда, когда столичное руководство приняло решение форсировать до того вялотекущую реконструкцию выставочного центра.

Работы предстояли масштабные и ответственные. Павильоны бывших советских республик предложили отстраивать самим соседним государствам. По некоторым данным, Екатерина Хаваева как раз во время переговорного процесса познакомилась с Гаджиевым, изъявившим желание поучаствовать в реконструкции павильона "Азербайджан". Сам он родом из этой страны, и, как сообщалось, никогда не имел российского гражданства. Так что все его жалобы на вынужденный отъезд из России — не более чем блеф.

Хаваева в 2018 году перешла с поста руководителя аппарата "ВДНХ" на должность и. о. гендиректора АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы".

Но послужить Отчизне ей не удалось — влезла в авантюру с квартирами, став соучастницей преступления, тянущего на серьезный уголовный срок.

Вор на воре

В схеме вывода активов из "Комфорт Инвеста" через вексель Екатерина Хаваева сыграла ключевую роль. Каким-то чудесным образом к ней перешли права требования по векселю. Причем уже после того, как "Комфорт Инвест" выкупил его у ООО "СДИ". Выяснилось это в декабре 2018 года.

22 декабря между компанией и Хаваевой были заключены договоры на передачу ей 43 квартир в "Пироговской Ривьере". Однако оплату экс-чиновница не внесла. Вместо этого "Комфорт Инвест" и Хаваева 29 декабря заключили соглашение о прекращении обязательств зачетом встречных требований. Застройщик передавал ей квартиры, а Хаваева отказывалась от права на долг в 172,6 млн рублей, который будто бы образовался у "Комфорт Инвеста" перед ней. Из этой суммы 154 млн рублей составляла задолженность по уже упомянутому и, подчеркнем, оплаченному векселю. Право ее истребования досталось Хаваевой, согласно иску, непосредственно от Гаджиева в тот же день — 29 декабря 2018 года. В свою очередь Гаджиеву долг уступило 21 декабря ООО "Аккорд Спецстрой", еще одна структура беглого девелопера, а ему права требования перешли 20 декабря от ООО "СДИ".

Никто не спорит, что мужчина волен делать своей возлюбленной дорогие подарки. Но в случае с Хаваевой Гаджиев подарил фактически ворованные квартиры, поскольку оформлена сделка была по фиктивным документам, и от этой купли-продажи у "Комфорт Инвеста" остались только долги.

ЖК Пироговская ривьера, который не достроил Гаджиев

Всё до копеечки

Впрочем, вешать свои проблемы на баланс компании для Гаджиева не впервой. Так, в период с 20 июня 2018 года по 15 января 2019 года средствами "Комфорт Инвеста" в размере 1,8 млн рублей были оплачены различные взносы и жилищно-коммунальные услуги в адрес "СК "Согласие", Мособлгаза, Мосэнергосбыта, ЖСК "Серебряные ключи" и ТСЖ "Арбатская элегия". Гаджиев эти средства, по сути, одолженные, у компании на личные нужды на оплату коммуналки, не вернул.

Причем самого предпринимателя финансово несостоятельным не назовешь: неоднократно он предоставлял займы "Комфорт Инвесту", правда, под такие завышенные проценты, что размер переплаты за период с 2017 года по первый квартал 2019 года составил более 62 млн рублей. Гаджиев же, наоборот, брал у компании беспроцентные займы. На сегодня он остался должен 350 млн рублей.

На "Комфорт Инвест" Гаджиев также переводил долги других своих структур. В частности, компания выступила поручителем по договору, заключенному "Аккорд Спецстроем" с "Интерпромбанком". Поскольку "Аккорд Спецстрой" не отдавал долг, суд по иску банка взыскал 13,7 млн рублей с "Комфорт Инвеста". Также компания платила по обязательствам "Аккорда" перед поставщиками — всего свыше 3,6 млн рублей, по задолженностям по кредитам — на общую сумму почти 100 млн рублей, по авансовым платежам — свыше 30 млн рублей.

Естественно все эти сделки происходили без одобрения владельца 30% акций "Комфорт Инвеста" — его просто никто не ставил в известность.

Т. е. Гаджиев вольно распоряжался чужим имуществом и финансами, тратил их на личные нужды и выводил за границу, видимо, тогда уже понимая, что его нечистоплотность рано или поздно станет предметом внимания правоохранительных органов.

Трус, балбес и бывалый

Так оно и произошло. Сегодня Ильгар Гаджиев является фигурантом целого ряда уголовных дел.

В том числе Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в середине декабря 2019 года возбуждено дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество", по которым "Комфорт Инвест" признан потерпевшей стороной.

Открыты следствия и по другим мошенничествам Гаджиева, а также по фактам невыплаты заработной платы работникам нескольких принадлежащих ему фирм и по факту хищения товара и причинения ущерба.

Особое дело — о нанесении побоев бизнес-партнеру Индрееву З. З.

Тот был избит в офисе "Аккорд Спецстроя", по некоторой информации, самим Гаджиевым, которого знакомые с ним люди характеризуют, как человека крайне неуравновешенного, с нарушениями психики, что они связывают со злоупотреблением психотропными препаратами. От его неадекватности в состоянии наркотического опьянения, как писали СМИ, пострадала секретарша Гаджиева, которую он чуть не изнасиловал. С заявлением в полицию женщина не стала обращаться, в отличие от Индреева, которому Гаджиев нанес жестокие побои по голове тяжелым предметом. По данному эпизоду владелец SDI Group был объявлен в федеральный розыск.

Не исключено, что в ближайшее время бизнесмен будет включен в список Интерпола, учитывая большое число уголовных дел, как в России, так и в Азербайджане, где он обвиняется в мошенничестве на 10 млн долларов и где с именем Гаджиева и его компанией "Аккорд" связывают масштабные хищения на строительстве дорог.

Боязнью ареста и депортации в Россию наблюдатели объясняют активность Ильгара Гаджиева в так называемой правозащитной сфере. Он создал некий центр по борьбе с корпоративным рейдерством, объявил себя жертвой системы в России и выступает с истеричными заявлениями в СМИ, в которых очерняет российских бизнесменов и власти.

Деятельность Гаджиева привлекла к себе внимание известного журналиста Олега Лурье, который провел собственное расследование и выяснил, что развернутая бизнесменом кампания спонсируется опальным олигархом, экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским и осужденным за ряд уголовных преступлений в России британским финансистом и мошенником Уильямом Браудером.

Однако выбрав себе в союзники столь одиозных личностей, Гаджиев рискует получить еще и обвинение в экстремизме. Общий срок по всем статьям, учитывая нанесенный ущерб государству, бизнес-партнерам и дольщикам жилищных комплексов, не говоря уже о рукоприкладстве, может составить не меньше десятка лет. В тюрьме бизнесмену явно будет не до адюльтеров.