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Автор Петр Дерябин

Глава SDI Group Ильгар Гаджиев подвел под статью даму сердца

Экономика

Экс-чиновница столичного правительства стала соучастницей махинаций с квартирами "Пироговской Ривьеры".

В истории беглого мошенника и афериста Ильгара Гаджиева, владельца SDI Group, появился амурный след с уголовным уклоном. Выяснилось, что Гаджиев, обманувший дольщиков подмосковных ЖК "Аккорд Смарт Квартал" и ЖК "Пироговская Ривьера", тщательно подготовился к отъезду — вывел из своих компаний-застройщиков комплексов активы на миллиарды рублей. И часть из них, на сотни миллионов рублей, оказалась в собственности бывшей чиновницы одного из департаментов московского правительства Екатерины Хаваевой. Женщина, как сообщали СМИ, является любовницей бизнесмена, чьи жена и дети проживают в Швейцарии. Сам он, по некоторым данным, осел в Германии, куда, вероятно, уехала и Хаваева сразу после допроса по делу о махинациях с квартирами "Пироговской Ривьеры".

Одним днем

С иском в суд обратился Альберт Иманилов. Предпринимателю принадлежит 30% ООО "Специализированный застройщик "Комфорт Инвест", которое строит "Пироговскую Ривьеру" в Мытищах. Остальными 70% владеют непосредственно Ильгар Гаджиев (51,43%) и ООО "Стиль" (18,57%). Последнее полностью аффилировано с Гаджиевым, поскольку 99% в компании принадлежит ООО "СДИ ГРУПП" со 100-процентным участием в нем бизнесмена.

22 июня (дата важна) 2018 года, аккурат за полгода до эмиграции в Евросоюз, Ильгар Гаджиев заключает соглашение с собственным "Комфорт Инвестом" о новации обязательств, ранее оформленных между сторонами. Они касались шести займов, якобы выданных Гаджиеву своей компании. Почему "якобы"? Потому что никаких документов, подтверждающих этот факт нет, и в соглашении о новации не указана сумма ни по одному займу. Однако это не помешало предпринимателю подписать договор о выдаче "Комфорт Инвесту" простого векселя на 154 млн рублей. Затем требование долга Гаджиев опять же "якобы" продает еще одной своей структуре — ООО "СДИ", и уже у нее ценную бумагу выкупает "Комфорт Инвест" за 154 млн рублей.

Вся эта хитровыдуманная "операция" прошла за один день — 22 июня 2018 года. На юридическом языке это называется "созданием видимости сделки". Но это еще не все.

Дублерша

До участия в мошеннической схеме, придуманной и осуществленной Ильгаром Гаджиевым, госпожа Екатерина Юрьевна Хаваева большой известности не имела. Теперь ее имя навсегда будет ассоциироваться с совершенными ее любовником преступлениями. До сих пор в биографии Хаваевой все было гладко и с претензией на построение хорошей карьеры в московском правительстве.

Глава SDI Group Ильгар Гаджиев подвел под статью даму сердца. 406606.jpeg
  • В 2011 году, например, она, будучи руководителем департамента культуры города Москвы, входила в студенческое правительство дублеров.
  • В 2015–2016 годах возглавляла управление департамента средств массовой информации и рекламы, а затем и департамент топливно-энергетического хозяйства.
  • В 2016 году Хаваеву перевели в аппарат АО "ВДНХ", как раз тогда, когда столичное руководство приняло решение форсировать до того вялотекущую реконструкцию выставочного центра. 

Работы предстояли масштабные и ответственные. Павильоны бывших советских республик предложили отстраивать самим соседним государствам. По некоторым данным, Екатерина Хаваева как раз во время переговорного процесса познакомилась с Гаджиевым, изъявившим желание поучаствовать в реконструкции павильона "Азербайджан". Сам он родом из этой страны, и, как сообщалось, никогда не имел российского гражданства. Так что все его жалобы на вынужденный отъезд из России — не более чем блеф.

  • Хаваева в 2018 году перешла с поста руководителя аппарата "ВДНХ" на должность и. о. гендиректора АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы".

Но послужить Отчизне ей не удалось — влезла в авантюру с квартирами, став соучастницей преступления, тянущего на серьезный уголовный срок.

Вор на воре

В схеме вывода активов из "Комфорт Инвеста" через вексель Екатерина Хаваева сыграла ключевую роль. Каким-то чудесным образом к ней перешли права требования по векселю. Причем уже после того, как "Комфорт Инвест" выкупил его у ООО "СДИ". Выяснилось это в декабре 2018 года.

22 декабря между компанией и Хаваевой были заключены договоры на передачу ей 43 квартир в "Пироговской Ривьере". Однако оплату экс-чиновница не внесла. Вместо этого "Комфорт Инвест" и Хаваева 29 декабря заключили соглашение о прекращении обязательств зачетом встречных требований. Застройщик передавал ей квартиры, а Хаваева отказывалась от права на долг в 172,6 млн рублей, который будто бы образовался у "Комфорт Инвеста" перед ней. Из этой суммы 154 млн рублей составляла задолженность по уже упомянутому и, подчеркнем, оплаченному векселю. Право ее истребования досталось Хаваевой, согласно иску, непосредственно от Гаджиева в тот же день — 29 декабря 2018 года. В свою очередь Гаджиеву долг уступило 21 декабря ООО "Аккорд Спецстрой", еще одна структура беглого девелопера, а ему права требования перешли 20 декабря от ООО "СДИ".

Никто не спорит, что мужчина волен делать своей возлюбленной дорогие подарки. Но в случае с Хаваевой Гаджиев подарил фактически ворованные квартиры, поскольку оформлена сделка была по фиктивным документам, и от этой купли-продажи у "Комфорт Инвеста" остались только долги.

Глава SDI Group Ильгар Гаджиев подвел под статью даму сердца. ЖК Пироговская ривьера
ЖК Пироговская ривьера, который не достроил Гаджиев

Всё до копеечки

Впрочем, вешать свои проблемы на баланс компании для Гаджиева не впервой. Так, в период с 20 июня 2018 года по 15 января 2019 года средствами "Комфорт Инвеста" в размере 1,8 млн рублей были оплачены различные взносы и жилищно-коммунальные услуги в адрес "СК "Согласие", Мособлгаза, Мосэнергосбыта, ЖСК "Серебряные ключи" и ТСЖ "Арбатская элегия". Гаджиев эти средства, по сути, одолженные, у компании на личные нужды на оплату коммуналки, не вернул.

Причем самого предпринимателя финансово несостоятельным не назовешь: неоднократно он предоставлял займы "Комфорт Инвесту", правда, под такие завышенные проценты, что размер переплаты за период с 2017 года по первый квартал 2019 года составил более 62 млн рублей. Гаджиев же, наоборот, брал у компании беспроцентные займы. На сегодня он остался должен 350 млн рублей.

На "Комфорт Инвест" Гаджиев также переводил долги других своих структур. В частности, компания выступила поручителем по договору, заключенному "Аккорд Спецстроем" с "Интерпромбанком". Поскольку "Аккорд Спецстрой" не отдавал долг, суд по иску банка взыскал 13,7 млн рублей с "Комфорт Инвеста". Также компания платила по обязательствам "Аккорда" перед поставщиками — всего свыше 3,6 млн рублей, по задолженностям по кредитам — на общую сумму почти 100 млн рублей, по авансовым платежам — свыше 30 млн рублей.

Естественно все эти сделки происходили без одобрения владельца 30% акций "Комфорт Инвеста" — его просто никто не ставил в известность.

Т. е. Гаджиев вольно распоряжался чужим имуществом и финансами, тратил их на личные нужды и выводил за границу, видимо, тогда уже понимая, что его нечистоплотность рано или поздно станет предметом внимания правоохранительных органов.

Трус, балбес и бывалый

Так оно и произошло. Сегодня Ильгар Гаджиев является фигурантом целого ряда уголовных дел.

  • В том числе Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в середине декабря 2019 года возбуждено дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество", по которым "Комфорт Инвест" признан потерпевшей стороной.
  • Открыты следствия и по другим мошенничествам Гаджиева, а также по фактам невыплаты заработной платы работникам нескольких принадлежащих ему фирм и по факту хищения товара и причинения ущерба.
  • Особое дело — о нанесении побоев бизнес-партнеру Индрееву З. З.

Тот был избит в офисе "Аккорд Спецстроя", по некоторой информации, самим Гаджиевым, которого знакомые с ним люди характеризуют, как человека крайне неуравновешенного, с нарушениями психики, что они связывают со злоупотреблением психотропными препаратами. От его неадекватности в состоянии наркотического опьянения, как писали СМИ, пострадала секретарша Гаджиева, которую он чуть не изнасиловал. С заявлением в полицию женщина не стала обращаться, в отличие от Индреева, которому Гаджиев нанес жестокие побои по голове тяжелым предметом. По данному эпизоду владелец SDI Group был объявлен в федеральный розыск.

Не исключено, что в ближайшее время бизнесмен будет включен в список Интерпола, учитывая большое число уголовных дел, как в России, так и в Азербайджане, где он обвиняется в мошенничестве на 10 млн долларов и где с именем Гаджиева и его компанией "Аккорд" связывают масштабные хищения на строительстве дорог.

Боязнью ареста и депортации в Россию наблюдатели объясняют активность Ильгара Гаджиева в так называемой правозащитной сфере. Он создал некий центр по борьбе с корпоративным рейдерством, объявил себя жертвой системы в России и выступает с истеричными заявлениями в СМИ, в которых очерняет российских бизнесменов и власти.

Деятельность Гаджиева привлекла к себе внимание известного журналиста Олега Лурье, который провел собственное расследование и выяснил, что развернутая бизнесменом кампания спонсируется опальным олигархом, экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским и осужденным за ряд уголовных преступлений в России британским финансистом и мошенником Уильямом Браудером.

Однако выбрав себе в союзники столь одиозных личностей, Гаджиев рискует получить еще и обвинение в экстремизме. Общий срок по всем статьям, учитывая нанесенный ущерб государству, бизнес-партнерам и дольщикам жилищных комплексов, не говоря уже о рукоприкладстве, может составить не меньше десятка лет. В тюрьме бизнесмену явно будет не до адюльтеров.

Темы sdi group мошенник ильгар гаджиев уголовное дело екатерина хаваева пироговская ривьера
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