Что стоит за увеличением экспорта российской нефти в США

Россия пока не может ввязываться в санкционные "игры" с США, считает эксперт Игорь Юшков. А может быть, "Роснефть" ведет совсем другую игру?

США хотят выдавить "Роснефть" из Венесуэлы

Россия увеличила экспорт нефти в США

На сайте агентства S&P Global Platts в статье "Увеличение импорта в США российской нефти может осложнить санкции против Венесуэлы?" появилась информация, что "нефтеперерабатывающие заводы США на побережье Мексиканского залива увеличивают импорт сырой нефти из России в ответ на санкции в отношении экспорта сырой нефти из Венесуэлы и снижения цен на высокосернистый мазут в преддверии пересмотра Международными морскими организациями (IMO) правил регулирования содержания серы в морском топливе".

Заметим, что именно высокосернистой является российская нефть Urals.

По данным Энергетической информационной администрации Минэнерго США (EIA), которые цитирует агентство, в течение первых 11 месяцев 2019 года нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на побережье Мексиканского залива импортировали более 192 000 баррелей в день, что на 75% больше, чем в 2018 году, и это является самым высоким среднегодовым показателем с 2013 года, когда региональные переработчики импортировали 207 000 баррелей в сутки.

Согласно ежемесячным данным EIA, объем импорта сырой нефти из России в США в ноябре составил в среднем 472 000 баррелей в сутки, что является максимальным значением с мая 2013 года. Это две трети импорта, по сравнению с одной третью в ноябре 2018 года.

Увеличение российского импорта нефтеперерабатывающими заводами на побережье Мексиканского залива связано, по мнению аналитиков S&P Global Platts, как с санкциями, введенными в январе 2019 года против Венесуэлы, так и с тем, что для судового топлива правилами IMO предусмотрено с 1 января 2020 года снижение содержания в нем серы. Не все НПЗ способны при переработке тяжелых сортов нефти снижать в них содержание серы и выдавать качественный мазут, а упомянутые НПЗ для этого технически оснащены. Они покупают более дешевую сернистую нефть, а выдают дорогой продукт.

Что сдерживает Трампа от санкций против "Роснефти"

S&P Global Platts указывает, что повышение зависимости НПЗ на побережье Мексиканского залива от российской нефти может стать одним из факторов, сдерживающих администрацию Трампа от введения санкций против государственной российской нефтяной компании "Роснефть", поскольку она продолжает получать венесуэльскую нефть в качестве погашения долга и продавать ее китайским и индийским покупателям.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил S&P Global Platts в августе 2019 года, что США готовы наложить санкции на "Роснефть", если она продолжит торговать сырой нефтью и топливом с венесуэльской PDVSA, но аналитики говорят, что эти санкции еще не введены из-за ожидаемого воздействия, которое они могут иметь на мировом рынке нефти.

"Роснефть" занимается реэкспортом венесуэльской нефти?

Заметим, что у "Роснефти" есть четыре совместных предприятия с PDVSA, одно из них Citgo Petroleum имеет как раз шесть НПЗ в Техасе. Не являются ли поставки Urals в США реэкспортом венесуэльской нефти? Это так называемые своповые поставки: партия по бумагам продана в Индию из Венесуэлы, но на самом деле в Индию идет нефть из других месторождений "Роснефти", а в США — венесуэльская. Мало того, возможно, что в США об этом знают, но не афишируют, и понятно почему — топливный кризис на юге никому не нужен.

Ситуацию прокомментировал для "Правды Ру" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он отметил, что закупки российской нефти в США не привели к тому, что Россия существенно увеличила добычу экспорта.

"Для нас важнее в американских санкциях против других стран то, что таким образом поддерживается довольно высокая цена на нефть", — отметил эксперт.

По словам эксперта, "Роснефть" выдала Венесуэле несколько миллиардов долларов, и потом этот долг погашался нефтью, и эта нефть, которую получает "Роснефть" из месторождений в Венесуэле, в основном идет на индийские НПЗ, где у "Роснефти" до 49% акций в активах.

"То есть в Россию венесуэльскую нефть "Роснефть" не возит, но и в США — тоже. Я думаю, что в основном, действительно, физическая российская нефть поступает на рынок Соединенных Штатов", — сказал Игорь Юшков.

Он пояснил, что Citgo — это структура PDVSA — государственной венесуэльской нефтяной компании, все 100% акций которой находятся в залоге у "Роснефти". Если PDVSA не отдаст кредиты, тогда акции Citco должны перейти к "Роснефти". Но активы этой компании находятся в Соединенных Штатах, поэтому даже если "Роснефть" юридически получит право собственности на эти акции, американцы это право не признают, отметил эксперт.

Появился повод для антиамериканских санкций

Игорь Юшков не считает, что можно было бы наложить антиамериканские санкции на эти поставки.

"Если бы действительно там не было бы альтернативы российской нефти, тогда это, может быть, как-то работало. Но сейчас, если мы запретим поставку нефти в Соединенные Штаты, то это просто приведет к тому, что они найдут другого продавца, может быть, с более дорогой нефтью, потеряют немного, но это не критично", — сказал Игорь Юшков.

Однако США ответят: это даст им повод запретить покупку российской нефти, по крайней мере, для своих компаний, добавил он.

"А так как американское законодательство по факту экстерриториально, то, по сути, мы попадем под такие же санкции, как Иран — американцы запретят кому-либо покупать нашу нефть. Эти игры в санкции мы пока, наверное, не можем потянуть в открытом противостоянии с Соединенными Штатами. Я думаю, что это было бы не совсем целесообразно", — сказал Игорь Юшков.

Между тем добыча российской нефти и газового конденсата C-RU-OUT в январе выросла до 11,28 млн. баррелей в сутки с 11,26 млн, сообщило в воскресенье агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные Министерства энергетики.

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