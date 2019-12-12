Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Венесуэла обошла санкции США по нефти

Экономика » Сырье » Нефть

Несмотря на санкции, венесуэльская нефтяная госкомпания Petróleos de Venezuela (PDVSA) рапортует о 20%-ном увеличении добычи нефти в ноябре по сравнению с октябрем.

Об этом сообщает Reuters. Добыча увеличилась с 761 тысячи до 965 тысяч баррелей в сутки. Вырос и экспорт, превысив один миллион баррелей в сутки.

Показатели по добыче и экспорту стали расти впервые после ввода санкций США в отношении PDVSA в августе и с учетом того, что Вашингтон пригрозил ввести вторичные санкции против иностранных компаний, которые продолжают работать с венесуэльским государством. На фоне этой угрозы Китай перестал закупать венесуэльскую нефть.

Однако нефтеперерабатывающие заводы Reliance Industries в Индии и Repsol в Испании увеличили свои заказы, что позволило сократить запасы венесуэльской нефтяной компании для расширения производства. Согласно данным Refinitiv Eikon, экспорт венесуэльской сырой нефти продолжался ускоренными темпами в первую неделю декабря.

Газета ALnavío сообщила, что PDVSA и Николас Мадуро перевели весь операционный контур предприятия в руки партнеров в смешанных компаниях. Repsol, "Роснефть", Chevron и "Газпром" управляют теперь "всем процессом производства, продажи и выставления счетов, и схема дает результаты".

Как указывает газета, они также "освободились он ненужных расходов, налагаемых PDVSA, что затрудняло бизнес". Эти меры также обеспечили большую доходность за счет продаж по лучшим ценам на мировом рынке. От этого выиграли и Венесуэла, и транснациональные компании.

Пока что это оперативное соглашение, так как действующий Закон об углеводородах устанавливает, что именно PDVSA должна поддерживать и контролировать процесс работы в ассоциациях с иностранными партнерами. Но некоторые компании ожидают, что схема будет оформлена документально, что подразумевает приватизацию отрасли, отмечает ALnavio.

Иностранные нефтяные компании, в том числе российские, ведут работу в Венесуэле, заключая с PDVSA альянсы и соглашения о разделе продукции. В настоящее время в этой стране из российских компаний присутствуют, в частности, "Роснефть", "Газпром", "ЛУКОЙЛ", ТНК-BP, "Газпром-нефть".

Санкции США имеют избирательное действие. Минфин США выдал разрешение на покупку венесуэльской нефти компании Reliance — одному из крупнейших переработчиков нефти в Индии. Переоформление лицензий американским и "дружественным" США компаниям мотивируется защитой их инвестиций. Российские компании мотивируют свое сотрудничество тем, что оно проводится по договорам, заключенным до санкций.

Читайте по теме: Bloomberg: нефтяные экспортеры РФ процветают из-за санкций США

Мнение: венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго

WP: Россия переиграла США в Венесуэле

Темы сша санкции роснефть венесуэла
Актуальная аналитика
Общество
Академик РАН Виктор Васильев — покровитель фальсификаторов?
Политика. Новости и аналитика
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Здоровье и профилактика
Пять привычек, которые вредят здоровью суставов
Новости Все >
Десять пострадавших с "Адмирала Кузнецова" госпитализированы
Антироссийские санкции США станут вредными для Европы
Врачи назвали продукты, вызывающие бессонницу
Получить разрешение на вырубку деревьев в Крыму теперь будет труднее
Госдума дополнительно защитила права покупателей жилья
Боевые "активные экзоскелеты" будут производить в России через 4-6 лет
Дерматолог: как безопасно пользоваться тестерами в магазинах косметики
Нурмагомедов признался в неприязни к Фергюсону
СМИ России и Ирана объединяются для объективного освещения событий
Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством
Последние материалы
Госдума дополнительно защитила права покупателей жилья
Боевые "активные экзоскелеты" будут производить в России через 4-6 лет
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Дерматолог: как безопасно пользоваться тестерами в магазинах косметики
Пять привычек, которые вредят здоровью суставов
Венесуэла обошла санкции США по нефти
СМИ России и Ирана объединяются для объективного освещения событий
Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством
Эксперт: как подготовить домашних животных к новогодним праздникам
Агент Кокорина опасается, что его не заявят на чемпионат и весной
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова "Северный поток-2": санкции против европейских компаний не будут реализованы Любовь Степушова
Комментарии
В США из-за Украины стали сомневаться в исключительности Америки
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Забрать дочь из перинатального центра заставят судебные приставы
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Глава ОКР объяснил, почему надеется на участие России в Олимпиаде
Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" достигла 600 кв.м.
Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"
Стало известно время падения на Землю гигантского астероида
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
The Christian Science Monitor: у Украины отличные шансы победить Россию
Украинский журналист придумал, как защитить страну от российских СМИ
Исследователи из Китая считают дневной сон опасным для человека
Олег Шеин: Медведева обманывают или он сам старается?
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
The Christian Science Monitor: у Украины отличные шансы победить Россию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
The Christian Science Monitor: у Украины отличные шансы победить Россию
Кальяны и электронные сигареты в России объявят вне закона
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ