Венесуэла обошла санкции США по нефти

Несмотря на санкции, венесуэльская нефтяная госкомпания Petróleos de Venezuela (PDVSA) рапортует о 20%-ном увеличении добычи нефти в ноябре по сравнению с октябрем.

Об этом сообщает Reuters. Добыча увеличилась с 761 тысячи до 965 тысяч баррелей в сутки. Вырос и экспорт, превысив один миллион баррелей в сутки.

Показатели по добыче и экспорту стали расти впервые после ввода санкций США в отношении PDVSA в августе и с учетом того, что Вашингтон пригрозил ввести вторичные санкции против иностранных компаний, которые продолжают работать с венесуэльским государством. На фоне этой угрозы Китай перестал закупать венесуэльскую нефть.

Однако нефтеперерабатывающие заводы Reliance Industries в Индии и Repsol в Испании увеличили свои заказы, что позволило сократить запасы венесуэльской нефтяной компании для расширения производства. Согласно данным Refinitiv Eikon, экспорт венесуэльской сырой нефти продолжался ускоренными темпами в первую неделю декабря.

Газета ALnavío сообщила, что PDVSA и Николас Мадуро перевели весь операционный контур предприятия в руки партнеров в смешанных компаниях. Repsol, "Роснефть", Chevron и "Газпром" управляют теперь "всем процессом производства, продажи и выставления счетов, и схема дает результаты".

Как указывает газета, они также "освободились он ненужных расходов, налагаемых PDVSA, что затрудняло бизнес". Эти меры также обеспечили большую доходность за счет продаж по лучшим ценам на мировом рынке. От этого выиграли и Венесуэла, и транснациональные компании.

Пока что это оперативное соглашение, так как действующий Закон об углеводородах устанавливает, что именно PDVSA должна поддерживать и контролировать процесс работы в ассоциациях с иностранными партнерами. Но некоторые компании ожидают, что схема будет оформлена документально, что подразумевает приватизацию отрасли, отмечает ALnavio.

Иностранные нефтяные компании, в том числе российские, ведут работу в Венесуэле, заключая с PDVSA альянсы и соглашения о разделе продукции. В настоящее время в этой стране из российских компаний присутствуют, в частности, "Роснефть", "Газпром", "ЛУКОЙЛ", ТНК-BP, "Газпром-нефть".

Санкции США имеют избирательное действие. Минфин США выдал разрешение на покупку венесуэльской нефти компании Reliance — одному из крупнейших переработчиков нефти в Индии. Переоформление лицензий американским и "дружественным" США компаниям мотивируется защитой их инвестиций. Российские компании мотивируют свое сотрудничество тем, что оно проводится по договорам, заключенным до санкций.

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