Что на уме у Трампа через год после попытки госпереворота в Венесуэле

Прошел год после того, как в Венесуэле была предпринята попытка госпереворота. Стало ясно, что Соединенные Штаты не добились успеха. Но это не означает, что венесуэльский народ может спать спокойно.



Россия не может проиграть в Венесуэле

Венесуэла верна чавизму

Администрация Трампа недооценила, какую поддержку получит президент Венесуэлы Николас Мадуро внутри страны и за ее пределами.

Марионетка Хуан Гуайдо не был переизбран председателем оппозиционного Национального собрания, сейчас он ездит по свету, клянчит усиление санкций, которые не действуют в полной мере. Провалились и попытки заставить военных Венесуэлы отвернуться от Мадуро. Все же чавизм — это идеология, которую венесуэльцы любят и защищают.

Давно назревший отход от принципов уравниловки в экономике и введение элементов свободного рынка тоже сделали свое дело. Как сообщают наблюдатели, за год на полках магазинов начало появляться больше продуктов, и простой народ это заметил.

Международная поддержка Мадуро

Стало ясно, что Россия, Куба, Китай, Индия и даже Турция, союзник США по НАТО, соблюдая свои интересы, помогают Венесуэле преодолевать санкции, которые запрещают покупать нефть и золото.

За девять месяцев после их введения почти половина экспорта нефти Венесуэлы, оцениваемого в 1,5 миллиарда долларов, ушла в Индию, сырье купило российско-индийское совместное предприятие, входящее в российскую "Роснефть", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Genius.

Остальные объемы закупают Китай, Турция и другие страны.

По данным венесуэльских властей, с конца 2018 года Объединенные Арабские Эмираты закупили у Каракаса золото на 1 миллиард долларов. По данным американской разведки, реальные объемы экспорта золота значительно выше, торговля идет через посредников в Колумбии, Уганде и других стран.

Время работает на Венесуэлу

На фоне этого фиаско США не оставляют планов по вооруженной интервенции в Венесуэлу.

У нас "мало времени", чтобы заставить Мадуро уйти, заявил в четверг глава госдепа Майк Помпео в интервью El Nuevo Herald и Miami Herald. Он добавил, что режим Мадуро "очень хорошо понимает", что арест Гуайдо или любых других высокопоставленных лидеров Национального собрания будет рассматриваться США и Европейским союзом как "очень серьезное нарушение свобод и прав венесуэльского народа". Помпео не раскрыл подробностей о будущих санкциях против правительств России и Кубы, которых он обвиняет в поддержке Мадуро.

Тем не менее он сказал, что администрация продолжает "очень внимательно" изучать, откуда и как деньги поступают для режима Мадуро.

Интервенция в Венесуэлу в планах США

В этой связи интересна статья военного обозревателя The National interest Дэвида Акса (David Axe) "Почему для вторжения в Венесуэлу Трампу понадобится не менее 100 тысяч солдат". Проблема в том, указывает автор, что США готовы его реализовать, но это "может еще больше дестабилизировать Венесуэлу, причинить боль, убить или сделать беженцами бесчисленное количество невинных венесуэльцев, опорочить правительство США в регионе, который враждебно относится к американскому вмешательству, а также убить много американцев".

Акс ссылается на мнение военного эксперта Шеннона О'Нила, который отметил в Bloomberg, что вторжение в Венесуэлу потребует больше сил, чем вторжения в Гренаду и Панаму, а также может быть более рискованным.

Венесуэла "в два раза больше Ирака, с немного меньшим населением, и стоит на грани хаоса".

"Любое вторжение потребует масштабной подготовки, учитывая отправку не менее 100 000 военнослужащих", — считает военный эксперт.

Американские войска вряд ли будут в Венесуэле приветствоваться, добавил он.

"Опрос, проведенный в феврале 2018 года, показывает, что большинство венесуэльцев, в том числе большинство в оппозиции Венесуэлы, выступают против вторжения. Военное присутствие США сыграло бы и хотя бы частично подтвердило теорию империалистических заговоров Мадуро", — сказал О'Нил.

Предлог для интервенции уже готов

Размышляя над предлогом интервенции, Акс указывает, что 2 мая 2019 года командир SOUTHCOM, адмирал флота Крейг Фаллер заявил комитету конгресса, что наиболее вероятным сценарием является военная миссия по оказанию помощи гражданам США по эвакуации из Венесуэлы. Около 200 американских военнослужащих находятся в Колумбии и могут немедленно оказать помощь в эвакуации, сказал он.

С ним согласен адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, глава SOUTHCOM с 2006 по 2009 год.

"Самым агрессивным планом действий на случай непредвиденных обстоятельств, который рассматривается, был бы тот, который защитил бы американских граждан, если бы по какой-то причине была предпринята какая-либо акция против них. Это было бы единственным обстоятельством, при котором я могу видеть присутствие американских войск в Венесуэле".

Такой акцией может стать теракт, не случайно недавно Мадуро американцы обвинили в покровительстве "Хезболле". Вице-президент Майк Пенс заявил, что он предоставил Ирану "убежище для его доверенных лиц". Также президента Венесуэлы обвиняют в пособничестве Колумбийской национально-освободительной армии (Ejército de Liberación Nacional, ELN), которая в прошлом году якобы взорвала бомбу около Колумбийской полицейской академии.

Если будет устроена провокация с жертвами среди американцев, проживающих в Венесуэле, то интервенции быть, и уже готовится база поддержки среди латиноамериканских стран. Она обеспечена, и по линии ОАГ, и по линии "Группы Лимы", только Куба, Уругвай, Мексика и Аргентина поддерживают Мадуро, вернее его легитимность и суверенитет. Совсем не факт, что они будут в иных обстоятельствах против американской агрессии.

Конечно, до президентских выборов в США Трампу не нужна кровопролитная операция в Венесуэле, а затем — как знать — на кону его репутация как президента.

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