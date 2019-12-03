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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Над "Аэрофлотом" сгущаются тучи?

Экономика

Следственный комитет России предъявил обвинение пилоту "Аэрофлота" Денису Евдокимову, за жёсткую посадку самолета SSJ-100 в мае этого года. В результате аварийной ситуации погиб 41 человек.

Над "Аэрофлотом" сгущаются тучи?. 404772.jpeg

Руководство "Аэрофлота" до последнего доказывало, и, видимо, будет продолжать пытаться свалить вину в произошедшем на "Ростех", ОАК и неисправности в самом самолёте.

Однако, кажется у следственных органов РФ иная точка зрения на происходящее. Суд, впрочем, покажет, кто действительно виновен в этой трагедии.

Это обвинение пилоту национального перевозчика очередное громкое и скандальное событие в череде аналогичных, которые в последнее время в "Аэрофлоте" и вокруг него и его руководителя Виталия Савельева возникают довольно часто, если не сказать, постоянно.

Стоит вспомнить хотя бы забастовку пилотов и бортпроводников "Аэрофлота" в начале сентября этого года. Тогда, правда, ряд изданий написали, что это всего несколько человек, которых исчерпывающее меньшинство. Однако, новость попала в федеральные СМИ. И по альтернативным данным в результате массового уходя на больничные сотрудников компании, под угрозой оказались десятки рейсов.

Организаторы забастовки указывали в качестве причин низкие зарплаты и "бесчеловечные условия труда". В частности, ряд бастующих указывали, что "Аэрофлот" — это крупнейшая рабовладельческая компания — монополист в России".

В какой-то момент одна из бастовавших стюардесс, Илона Борисова, глава профсоюза стюардесс вообще объявила голодовку. И все по тем же причинам, негативное отношение к сотрудникам руководства компании.

Одним из требований, которое в рамках голодовки выдвигала Борисова было "Прекратить любые формы давления на бортпроводников, создание невыносимых условий труда и карательной среды, понуждения к увольнению".

Но в итоге в ряде СМИ снова появились материалы о том, что профсоюз стюардесс — самый маленький из всех профсоюзов "Аэрофлота", и что это всего лишь несколько человек. Хотя опять же, событие вызвало сильнейший резонанс в федеральных СМИ.

Одним из последних "громких" событий вокруг авиакомпании стала история с "толстым котом", которого за излишек веса сотрудники компании потребовали перевозить в багаже, а не в салоне. Тогда, напомним, хозяин кота нашел похожего, но более тощего, взвесил его вместо своего питомца и так пронес уже своего кота на борт. Потом он рассказал эту историю в социальных сетях.

В итоге руководство "Аэрофлота" лишило его всех бонусов. Естественно, что общественность отреагировала на политику авиакомпании негативно. И "толстый кот" стал героем мемов и даже нескольких рекламных компаний. А "Аэрофлот" понёс определенные репутационные издержки.

Но эти репутационные потери ничто, в свете уголовного дела ведущегося в отношении заместителя генерального директора "Аэрофлота" Владимира Александрова. Если совсем коротко, то ему вменяются в вину махинации в сфере закупок. Если подробнее, то "в 2018 году в прокуратуре начали проверку "Аэрофлота", а точнее самую тёмную часть любой корпорации — сферу закупок. Проверяющие пристально вглядывались во все контракты, заключённые в 2016–2018 гг., и нашли там кучу нарушений.

Главная претензия к "Аэрофлоту", по данным СМИ, была стандартной — подавляющее большинство тендеров выигрывал один поставщик. Но масштабы и суммы были просто космическими. Например, в общей сложности за 2016 год "Аэрофлот" заключил контрактов с разными поставщиками на 629 миллиардов рублей. И, как выяснилось при проверке, из них контракты только на 21 миллиард (3,5%) были заключены с компаниями, которые победили в тендерах с несколькими участниками.

По остальным 608 миллиардам договаривались уже с единственным поставщиком. Дальше только хуже. В 2018 году с различными поставщиками заключили договоров на 459 миллиардов. И всего 8 (1,7%) миллиардов предназначалось тем, кто реально выиграл тендер, а не просто был единственным участником".

Однако, эта проверка закончилась штрафом "Аэрофлоту" в 10 000 (десять тысяч) рублей. Правда этим же делом, а особенно после такого штрафа заинтересовалась уже Федеральная служба безопасности.

Все эти и другие скандалы все больше "роняют" рейтинг авиакомпании. Ну и нарушения в сфере закупок — это кране серьёзное экономическое преступление. А учитывая тот факт, что с самолетами "Аэрофлота" случаются такие трагедии, как в мае этого года, есть все основания подумать о том, насколько у данной компании эффективное руководство. И не пора ли присмотреться правоохранителям не только к заместителям "Аэрофлота". Просто потому, что речь идет уже не только о деньгах и "толстых котах", но, буквально, о человеческих жизнях. И если уж и есть вина пилота в трагедии с SSJ-100, то, наверное, это не только его вина?!

Темы тендер аэрофлот суперджет коррупция sukhoi superjet 100 авиакатастрофа авиакатастрофа в шереметьеве
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Над "Аэрофлотом" сгущаются тучи?
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