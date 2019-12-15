Что такое бюджетобесие

Что происходит с малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями России? Почему закрывается масса таких компаний?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Михаилом Делягиным

Почему федеральным чиновникам нужны слабые регионы и их руководители? Почему чиновники плюют на нужды людей, порой даже не понимая этого? Что такое бюджетобесие?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал экономист, доктор экономических наук, главный редактор журнала "Свободная мысль" Михаил Делягин.

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— Михаил Геннадьевич, можем ли мы восстановить то, что было ликвидировано всеми постоянными многочисленными реформами? Ведь после распада СССР был уничтожен почти весь крупный рогатый скот. Было решено, что невыгодно его кормить, поить и сено для него дорогое… Проще купить в Бразилии, Аргентине или где-то еще. В 90-е годы такое очень активно происходило.

— Ну уничтожен, но он уничтожен был не весь. Да и в нулевые он резался, и сейчас он дорезается. Он уничтожен пока далеко не весь, но я не удивлюсь, если сейчас поголовье крупного рогатого скота у нас меньше, чем до революции.

— Вполне возможно. Экономистами всего мира признано, что малый и средний бизнес — основа для стабильности государства. Поэтому очень важна поддержка малого и среднего бизнеса, власти должны быть прежде всего в этом заинтересованы. Но государственные люди в частных беседах говорят: "А зачем государству это надо-то? Только хлопоты одни. Поэтому лучше, а главное — гораздо проще и, значит, правильнее поддерживать крупные корпорации и иметь с них налоги.

— Ну это так называемое бюджетобесие, это термин Александра Привалова, очень правильные слова. Когда люди не видят и не понимают такого, очень печально… Это как бы представителям управляющей системы совершенно безразлично, что происходит с людьми.

Они видят цифру инфляции и дефицит или профицит федерального бюджета. Все остальное их не волнует совсем. Если интересует наполнение федерального бюджета — да, конечно, нужны крупные корпорации, которые платят в федеральный бюджет. А малый бизнес, который платит в местные и региональные бюджеты, не нужен.

Помимо всего прочего, если у региона или у местных властей будет собственная налоговая база, они будут независимы. Зачем губернатор, который не стоит на коленях в приемной минфина, вымаливая трансфер? Зачем центру такой губернатор нужен? Он подумает, что он служит народу, а не министру или замминистра.

— Но ведь и при Советском Союзе все руководители регионов приезжали в Москву, в кабинетах и коридорах разных ведомств выпрашивали что-то для своих республик и областей…

— Немножко в других масштабах, потому что при Советском Союзе везде были предприятия и, в общем-то, большинство регионов в основном кормили себя сами. Масштабы перераспределения были меньше, чем сейчас, потому что для того, чтобы контролировать регионы, в Советском Союзе была Коммунистическая партия.

Не говоря уже о КГБ, как, собственно, и сейчас устроено в Китае. В Китае в федеральном бюджете консолидируется, по-моему, процентов пятнадцать бюджета по сравнению с тридцатью пятью — тридцатью шестью нашими. И региональные власти могут в экономике творить все что угодно.

Если они творят хорошо, у них абсолютная экономическая свобода. Если они делают хорошо, их гладят по головке, их опыт масштабируют на весь Китай, их лидеров повышают. Если они делают что-нибудь плохо, их увольняют в хорошем случае.

Но для этого должно быть государство, которое ориентировано на развитие страны. Если государство ориентировано на разграбление страны, у него совершенно другая мотивация.

Что такое малый бизнес? Малый бизнес — это источник инновации, но только в той части, которая поддерживается и стимулируется государством. В целом, малый бизнес — это самозанятость, это спасение людей от безработицы. И это, в общем-то, достаточно тяжелый труд. Это та самая эксплуатация, которая выше, чем на любом крупном предприятии.

Поэтому, когда государство, не занимаясь стимулированием технологий, потому что их потом негде внедрять, негде их применять, просто говорит: "Ну, ребят, займитесь сами малым бизнесом как-нибудь, но нам это особо не нужно", — то это просто игнорирование нужд людей. Что мы, собственно говоря, и видим постоянно.

Ведь, понимаете, с этими самозанятыми, да и индивидуальными предпринимателями, есть и еще одна крохотная загвоздочка. Если у вас ООО "Рога и копыта", вы отвечаете за последствия деятельности ООО уставным капиталом порядка десяти рублей и двух сломанных стульев. Ну если уж вы, так сказать, совсем не понравитесь налоговой, тогда вас начнут преследовать, но у вас будет время убежать, по крайней мере.

А если вы индивидуальный предприниматель или самозанятый, то вы отвечаете всем своим имуществом. Вот есть у вас квартира, и вдруг налоговая служба вам может сказать: "Дорогой друг, а вы знаете, а вот мы вам начисляем долг перед нами и замораживаем ваши счета".

Конечно, вы можете пойти в суд и доказывать, что вы не верблюд, но вы будете доказывать это много месяцев, а вам в это время будет нечего есть, потому что все ваши счета заморожены и зарабатывать на жизнь вы не можете. А при этом вы не сможете нанять адвоката, потому что у вас денег нет для этого.

— Потому что заморозили ваши счета.

— Да, юридически это вполне возможно и делается на раз. Просто сейчас это делается в отношении крупных и средних предприятий, которые кому-то понадобились. Но это можно делать и с индивидуальными предпринимателями. Легко. И это топор, который многие наши предприниматели не осознают, но он висит.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев