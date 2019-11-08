Как Россия и Германия обойдут газовую директиву по "Северному потоку-2"

Внутренние трения в правящей коалиции бундестага не позволили немецкому бизнесу сделать более выгодной эксплуатацию "Северного потока-2", но вопрос решаем, считают эксперты.

Парламент Германии в четверг не принял закон, по которому российский газопровод "Северный поток-2" может быть защищен от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

В случае принятия закона оператор Nord Stream2AG сможет эксплуатировать газопровод "Северный поток-2" без поправки, говорящей о том, что оператором и поставщиком газа из третьих стран должны быть независимые компании.

Германия добилась того, что в обновленную газовую директиву, которая распространяла требования Третьего энергопакета на морские трубопроводы, была включена поправка, что в случае желания страны, в которую входит газопровод из третьей страны, не являющейся частью ЕС, страна первого входа (Германия в данном случае) может инициировать изменения в регулировании законодательства ЕС.

Проект закона был подготовлен правящей широкой коалицией ХДС/ХСС и СДПГ, которой принадлежит большинство в бундестаге. Тем не менее за законопроект проголосовало всего лишь 133 депутата, для принятия решения требуется 355 голосов.

Накануне голосования премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Германию не поддерживать новый закон. По его словам, поддержка этой инициативы нанесет серьезный ущерб энергетической безопасности ЕС.

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, против этого закона, скорее всего, выступала партия "Зеленые", плюс "Альтернатива для Германии", те же "Левые" и депутаты ХДС и СДПГ из большой коалиции. Последние, по словам эксперта, хотели провалить инициативу, потому что отношения в коалиции не партнерские. "Скорее всего, эти неприсоединившиеся к инициативе партийного руководства отдельные депутаты больше европейски настроены, нежели думают об экономической целесообразности данного проекта", — отметил Александр Камкин.

По словам эксперта, Еврокомиссия выступает против данного немецкого закона, который, с точки зрения Брюсселя, подрывает основу Третьего энергетического пакета, газовой директивы и так далее.

Александр Камкин предполагает, что усилится лоббистское давление немецких компаний на политический класс, на бундестаг, возможно, будет какое-то переголосование за новые законопроекты в этом направлении. В любом случае вопрос с повестки дня не снят.

"Мы помним, как сложно шли переговоры "Газпрома" и Еврокомиссии по Третьему энергетическому пакету, мы видим, какая была сложная работа с Данией по реализации "Северного потока". И здесь предстоит длительный сложный переговорный процесс с Брюсселем по теме газовой директивы. Безусловно, "Северному потоку — 2" быть, но его эксплуатация из-за бюрократических проволочек затягивается, что ведет к удорожанию самого проекта, транзита газа по данному трубопроводу и, конечно, отрицательно влияет на общую ситуацию на рынке энергоносителей, в том числе в Европе", — резюмировал Александр Камкин.

Добавим, что есть практические пути обхода газовой директивы. Российской стороне придется в качестве компромисса переносить точки сдачи газа. Например, организовывать виртуальные хабы в Балтийском море или переносить точки сдачи для европейских компаний в Грайфсвальд ( точка входа газопроводов "Северный поток" и Eugal), чтобы газ приходил туда, а потом уже по газопроводу Eugal шел как собственность купивших его компаний.

Таким образом, российским газом будет торговать не "Газпром", а европейские компании. То есть варианты решения этого вопроса есть при наличии политической и экономической поддержки со стороны Германии, отметил для rueconomics. ru ведущий эксперт ФНЭБ, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

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