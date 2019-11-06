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Германия нашла способ уберечь "Северный поток-2" от противников

Мир » Европа print

Правящая коалиция Германии разработала законопроект, который выведет "Северный поток-2" из-под юрисдикции газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщило издание Bild. Обновленная газовая директива ЕС требует, чтобы оператор газопровода и поставщик должны быть двумя независимыми организациями.

Это означает, что "Газпром", по правилам ЕС, не может одновременно поставлять газ по "Северному потоку-2" и быть оператором газопровода. Под новые требования попадают газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года, например, первый "Северный поток".

Законопроект предполагает внесение дополнительных причин для исключения из правил. Одна из причин - защита инвестиций. Закон предлагает учитывать объем вложенных инвестиций при определении даты, когда было закончено строительство газопровода. Власти Германии хотят, чтобы жесткое правило имело возможности для трактовки.

Темы газ европа германия газопровод северный поток-2 газовая директива ес
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