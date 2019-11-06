Германия нашла способ уберечь "Северный поток-2" от противников

Правящая коалиция Германии разработала законопроект, который выведет "Северный поток-2" из-под юрисдикции газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщило издание Bild. Обновленная газовая директива ЕС требует, чтобы оператор газопровода и поставщик должны быть двумя независимыми организациями.

Это означает, что "Газпром", по правилам ЕС, не может одновременно поставлять газ по "Северному потоку-2" и быть оператором газопровода. Под новые требования попадают газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года, например, первый "Северный поток".

Законопроект предполагает внесение дополнительных причин для исключения из правил. Одна из причин - защита инвестиций. Закон предлагает учитывать объем вложенных инвестиций при определении даты, когда было закончено строительство газопровода. Власти Германии хотят, чтобы жесткое правило имело возможности для трактовки.