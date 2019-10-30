Проект "Северный поток-2" одобрен Датским энергетическим обществом

Энергетическое общество Дании одобрило российский проект "Северный поток-2". Власти страны выдали официальное разрешение на строительство газопровода. В рамках проекта планируется произвести прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

Газопровод будет проходить по дну Балтийского моря в Германию. Соответствующие решения на строительство уже были получены от ФРГ, Швеции и Финляндии. Последней страной, которая задерживала выдачу разрешения на строительство газопровода, была Дания.

Противником проекта "Северный поток-2" является Украина, которая рискует потерять статус главного экспортера российского газа в Европу. Также против строительства газопровода выступают в США, поскольку хотят продавать свой СПГ в Европу. Лидеры некоторых европейских стран, в частности Польши, Литвы и Латвии, утверждали, что не поддерживают проект, поскольку он "политический".