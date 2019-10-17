В Райффайзенбанке сочли Румынию безнадежной в экономике

Председатель правления Райффайзенбанка в Румынии Стивен Ван Гронинген рассказал на Бухарестском форуме 2019, почему производительность труда в Румынии никогда не достигнет уровня Германии.

Об этом сообщает Agerpres. Ван Гронинген на заседании в среду поделился рассказом владельца одной курьерской компании в Румынии. Один из сотрудников этой фирмы — водитель, отправился на работу в Германию и через некоторое время сообщил, что он осуществляет 140 доставок в день.

А румынский работодатель сказал ему, что это невозможно, потому что в Румынии нельзя сделать больше 70 доставок в день (цифры примерные).

Автотранспорт и программное обеспечение были одинаковыми в обеих странах, и после сравнения всех аспектов, были выявлены три различия, отметил Ван Гронинген. "В Румынии, по-видимому, оплата заказа производится наличными, что замедляет процесс доставки".

Во-вторых, в Румынии, многие люди открывают пакет и проверяют его содержимое на соответствие заказу. И в-третьих, в Германии, когда получателей нет дома, компания доставляет заказ соседям по ближайшему адресу, или, если вы живете далеко, пакет курьер просто оставляет перед вашей дверью.

Президент Райффайзенбанка подчеркнул, что государство должно укреплять атмосферу доверия в обществе и экономике.

Бухарестский форум 2019 — международное мероприятие, организованное Институтом Аспена в Румынии совместно с немецким Фондом Маршалла в США и в партнерстве с правительством Румынии.

Румынская оппозиция официально поставила в четверг в парламенте вопрос о доверии правительству Социал-демократической партии (СДП) во главе с Виорикой Дэнчилэ. В нем нынешний кабинет назван "правительством потерянных шансов для Румынии" и "самым вредным за последние 30 лет".

Ему, в частности, вменяется в вину нехватка в стране автострад и больниц, недоброжелательное отношение к частным инвесторам. "Доверие к румынской экономике падает, в первую очередь, из-за того, что экономическое законодательство меняется почти еженедельно", — указывается в тексте.

Как сообщала "Правда.Ру" группа рабочих из Румынии обратилась в суд из-за того, что им не заплатили за несколько месяцев работы при возведении новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

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