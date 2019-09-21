Рабочим из Румынии не заплатили за строительство штаб-квартиры НАТО

Группа рабочих из Румынии обратилась в суд из-за того, что им не заплатили за несколько месяцев работы при возведении новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщил адвокат истцов Жеан Делануа, передает агентство новостей РИА.

Известно, что строительство новой штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе обошлось государствам-членам блока в 1,2 миллиарда евро. На территории комплекса помимо рабочей зоны есть бассейн, спортзал, магазины и банки.

Тот факт, что румынским строителям не заплатили за строительство самого охраняемого объекта Европы, удивителен, считает Жеан Делануа. Общая задолженность подрядчиков перед румынскими рабочими составила 450 тысяч евро, отметил адвокат истцов.

Напомним, что Румыния является членом Североатлантического альянса с 2004 года. В том же году в НАТО, напомним, вступили Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Словакия и Словения.