Опрос показал страны ЕС, где не поддерживают антироссийские санкции

Компания YouGov опросила 60 тысяч человек в 14 странах ЕС для "Европейского совета по международным отношениям". Целью исследования было определить, в каких странах считают, что санкции против России "недостаточно жесткие".

Граждане большинства стран Евросоюза посчитали, что антироссийские санкции "сбалансированные". Наибольшая доля тех, кто считает ограничительную политику в отношении России "недостаточно жесткой" зафиксирована в Румынии, Испании, Дании, Швеции и Польше. Например, в Польше такого мнения придерживаются 55% опрошенных.

Жители Италии, Чехии, Венгрии, Германии, Франции и Нидерландов разделились в своей оценке. Одна половина жителей этих стран считает, что санкции нужно усиливать, вторая придерживается мнения, что текущие ограничительные меры оказывают достаточное давление на Россию.

Есть среди участников ЕС и страны, которые считают, что антироссийские санкции "слишком жесткие". Это Словакия, Греция и Австрия. Также у участников опроса спрашивали, какую позицию, по их мнению, должен занимать Евросоюз во взаимоотношениях России и США. Большинство респондентов ответили, что ЕС должен занимать нейтральную позицию.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как западные СМИ реагируют на антироссийские санкции.

Читайте также:

ЕС потеряет 100 млрд евро от санкций против России