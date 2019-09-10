Компания YouGov опросила 60 тысяч человек в 14 странах ЕС для "Европейского совета по международным отношениям". Целью исследования было определить, в каких странах считают, что санкции против России "недостаточно жесткие".
Граждане большинства стран Евросоюза посчитали, что антироссийские санкции "сбалансированные". Наибольшая доля тех, кто считает ограничительную политику в отношении России "недостаточно жесткой" зафиксирована в Румынии, Испании, Дании, Швеции и Польше. Например, в Польше такого мнения придерживаются 55% опрошенных.
Жители Италии, Чехии, Венгрии, Германии, Франции и Нидерландов разделились в своей оценке. Одна половина жителей этих стран считает, что санкции нужно усиливать, вторая придерживается мнения, что текущие ограничительные меры оказывают достаточное давление на Россию.
Есть среди участников ЕС и страны, которые считают, что антироссийские санкции "слишком жесткие". Это Словакия, Греция и Австрия. Также у участников опроса спрашивали, какую позицию, по их мнению, должен занимать Евросоюз во взаимоотношениях России и США. Большинство респондентов ответили, что ЕС должен занимать нейтральную позицию.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как западные СМИ реагируют на антироссийские санкции.
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