Новый пакет санкций по делу Скрипалей запрещает кредитование России

Президент Дональд Трамп в четверг подписал распоряжение о введении новых санкций в отношении России за "применение химического оружия" против Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает The New York Times. Газета подчеркивает, что это случилось после телефонного разговора с Владимиром Путиным, в котором президент США предложил свою помощь в тушении пожаров. По мнению журналистов The New York Times, это вызвано давлением со стороны Конгресса. "Г-н Трамп неохотно предпринимает карательные действия против России, вместо этого ищет лучшие отношения с Москвой, несмотря на хорошо задокументированное ее вмешательство в выборы 2016 года", — пишет газета.

В понедельник Комитет по иностранным делам палаты представителей направил письмо в Белый дом с угрозой новых действий Конгресса, чтобы заставить правительство действовать.

"Неспособность администрации отреагировать на беззастенчивую агрессию России недопустима и потребует от Конгресса корректирующих действий", — написали члены, Элиот Л. Энгель, демократ из Нью-Йорка, и Майкл МакКол, республиканец из Техаса.

Как сообщает "Радио Свобода" , новые санкции будут "противостоять попыткам предоставить стране-нарушителю любую ссуду, финансовую или техническую помощь".

В этом плане они "запрещают любому банку США предоставлять займы и кредиты правительству страны, уличенному в нарушении закона о химическом и биологическом оружии". В документе отмечается, что эта мера не распространяется на займы и кредиты с целью приобретения продовольствия и сельскохозяйственных товаров. США также будут против выдачи таких кредитов России международными финансовыми организациями.

В августе прошлого года Госдепартамент США ввел в отношении России первые санкции в связи с обвинением в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери. Был, в частности, введен запрет на передачу России определенных технологий, продажу ей оружия и оказание внешней помощи.

В число предполагаемых ограничительных мер второго этапа рассматривались также запрет полетов российских авиаперевозчиков в США, сокращение дипломатических отношений.

Читайте по теме: Без долгов и денег: иностранцы перестали кредитовать Россию