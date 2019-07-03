Как распознать фальшивого банкира

В Москве и по всей стране выявляется все больше случаев телефонного мошенничества, когда гражданам звонят люди, представляясь сотрудниками банка, выпытывают данные карты и похищают деньги со счетов. Обманывают даже тех, кто уверен, что их невозможно провести.



Фальшивые банкиры звонят все чаще

Видео: заместитель начальника отдела технической защиты информации ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов специально для "Правды.Ру"

Участились звонки с использованием виртуальных АТС, когда злоумышленники подменяют свой номер официальным телефоном банка. Таким образом у клиента на экране высвечивается знакомый номер банка, так что последующий разговор не вызывает подозрений.

Звонящие чаще всего представляются службой безопасности банка, сообщают о сомнительной операции, которую необходимо срочно предотвратить, назвав для этого некоторые данные — реквизиты карты или код из СМС.

"При подобном звонке необходимо уточнить данные "сотрудника", положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру. Набирать цифры при этом нужно вручную, а не просто перезвонить по сброшенному номеру, чтобы вновь не попасть на линию к мошенникам, — объясняет эксперт Банка России Дмитрий Ибрагимов. — Продолжать разговор не рекомендуется. Аферисты хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного офиса. Чаще всего звонят в неудобное время, ночью или ранним утром, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Злоумышленники торопят жертву, давят и запугивают, причем делают это очень убедительно и аргументированно".

"Испугавшись непоправимых последствий, человек называет данные, которые спрашивает злоумышленник. Это не всегда ПИН-код или секретный номер на обороте карты. Чаще злоумышленники просят назвать код из СМС, которая придет на ваш телефон. Кроме того, злоумышленники, чтобы убедить клиента в безопасности, могут предложить, к примеру, не называть этот код, а набрать его в тоновом режиме через "автоматическую службу", которая запросит ввод полученных цифр", — заключает эксперт.

При проведении операций со счетами клиента обычно используется двухфакторная аутентификация: для подтверждения действия банки запрашивают введение кода, который отправляют клиенту по СМС. Мошенникам, раздобывшим необходимые для кражи данные о клиенте, не хватает последнего элемента, который им необходимо узнать. Именно этот код зачастую является "последним рубежом" безопасности, так как без него операция не произойдет.

Еще раз напоминаем, что первым делом вы должны положить трубку и перезвонить в свой банк, набрав номер вручную.

Часто люди знают о том, что не надо называть секретные данные — ПИН-код, пароли для доступа в личный кабинет, но вызывает вопрос, что делать с "кодовым словом", ведь его действительно может спросить банк? Запомните: "кодовое слово" вы можете назвать только тогда, когда сами звоните в банк по официальному номеру, а не наоборот. Когда звонит настоящий сотрудник банка, у него уже есть все данные о вас, поэтому никакой конфиденциальной информации он спрашивать не будет.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.