Рыбинский блокбастер: как чиновники помогают "всемирному потопу"

Как часто мы видим в зарубежных блокбастерах о многочисленных апокалипсисах ситуацию, когда некие доброхоты предупреждают местные власти о грозящей опасности, а чиновники просто отмахиваются от них. Не нужно ходить в кино, чтобы увидеть подобное воочию. Довольно просто купить билет до города Рыбинска Ярославской области.

Там с 2003 года ООО "Фирма "МВК" (располагается по адресу: г. Рыбинск, мкр. Переборы, ул. Набережная, сооружение № 10, на земельном участке площадью 10 383 квадратных метра с причалом, который является федеральной собственностью; арендодатель — Госкомимущество) использует акваторию реки Волги для перевозок внутренним водным транспортом, а также занимается добычей речного песка и щебня — так называемых нерудных материалов. Кстати, это единственное в Рыбинском районе предприятие с подобным видом деятельности.

Согласно официальным документам, причал является стратегическим объектом, "на котором хранятся запасы нерудных материалов на случай чрезвычайной ситуации на Рыбинском шлюзе и Рыбинском гидроузле". Одним из основных видов деятельности компании МВК является гидротехническое строительство, и на базе предприятия имеется один из самых мощных насосов в РФ производительностью 2000 кубометров в час и большое количество специализированной техники для строительства и ремонта гидротехнических объектов.

Соглашение о взаимодействии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций заключено между ООО "Фирма "МВК" и Рыбинским РГС — филиалом ФГБУ "Канал им. Москвы", "согласно которому на причале должно храниться определенное количество нерудных строительных материалов и должна находиться определенная техника". Все это — именно для обеспечения безопасности Рыбинска в частности и всего гидроузла в целом.

Единственный ведущий к предприятию подъезд (муниципальная дорога по улице Спортивная) пять лет назад по согласованию с Администрацией ГО г. Рыбинск был отремонтирован силами и на средства фирмы МВК.

Берем в руки документ и читаем: "Соглашение о взаимном сотрудничестве от 29.06.2012 г. представлено в приложении за подписью Ласточкина Ю. В. Дорога по настоящее время поддерживается Обществом в надлежащем состоянии. Однако на дороге к предприятию установлены знаки, запрещающие проезд грузовому транспорту и знаки, ограничивающие нагрузку на ось".

На этом "проделки" рыбинских чиновников не закончились. В июле 2016 года прямо перед воротами предприятия на немалые бюджетные средства установили уникальные весы для взвешивания грузового транспорта. Подобной "триумфальной арки" в Рыбинске не удостоилось ни одно другое предприятие, кроме МВК.

Когда нашими деньгами распоряжаются чужие дяди, мы еще стерпим. Но когда нам и нашим детям грозит неминуемая техногенная катастрофа из-за того, что кто-то что-то бездумно запретил или, грубо говоря, "отжал", — это уже за пределами добра и зла. Почему администрация городского округа Рыбинска отказала этой многопрофильной водной компании в заключении договора на использование данного водного объекта для размещения там плавательных средств, объектов и сооружений?

На риторический вопрос, какой "ужастик" собираются снимать в Рыбинске, — ответим фактами.

В микрорайоне Переборы имеется еще одна, с позволения сказать, дорога. Так, не дорога, не тракт, а обычная проезжая часть с выбоинами и ямами. По нашим сведениям, несмотря на многочисленные обращения жителей и решение суда до сих пор этот путь не дождался ремонта. Как следствие, все фуры с продовольствием и прочие грузовики идут в обход этого пути. Правильно, они едут через микрорайон Переборы, вызывая законное недовольство тамошних жителей.

Прикрываясь недовольством жителей микрорайона Переборы, через который за час от силы проезжает четыре-пять автомашин МВК, в то время как по городским улицам за считанные минуты громыхают десятки грузовиков, администрация городского округа Рыбинска отказала многопрофильной водной компании в заключении договора на использование данного водного объекта для размещения там плавательных средств, других объектов и сооружений, даже не запрашивая данные "мониторинга состояния атмосферного воздуха и уровня шума".

Заметим также, что принадлежащий ООО "Фирма "МВК" порт находится в 500 метрах от Рыбинского гидроузла, в то время как ближайшие порты в верхнем бъефе Рыбинского водохранилища (порт Углича и Череповецкий порт) расположены в сотнях километров.

А теперь вспомним последние случаи затопления поселков и даже целых городов на просторах нашей страны… Как вы думаете, как скоро придет к жителям Рыбинска помощь, если ООО "Фирма "МВК" перестанет функционировать? В случае техногенной катастрофы рискуют все. Только, к сожалению, чиновники, бездумно подписывающие запретительные документы, не столь дальновидны и совершенно не думают о том, что если придет беда, пострадают и они сами, и их близкие, не говоря уже об остальных гражданах. Очередной расчет на русский "авось"? Или облеченные властью в другом месте живут?

На фото: наводнение в Тамбовской области. Источник фото: Информационный портал органов государственной власти Тамбовской области