Как новгородские чиновники срывают ввод нового жилья

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C 2016 года строительство многоквартирных жилых домов в Новгородской области упало в разы. Если точнее, то в период с 2016 по 2021 годы объем ввода в эксплуатацию новых квадратных метров жилья строительными организациями сократился почти в три (!) раза — с 218 тыс. кв. м. до 84 тыс. кв. м. Если рассматривать ввод многоквартирных жилых домов — отдельно областной центр и отдельно остальные 21 район — то падение за 2016-2021 годы в Великом Новгороде составило 85% — с 150 тыс. кв. м. до 81 тыс. кв. м. В остальной части области, где проживает почти две трети населения, по вводу многоквартирных жилых домов вообще произошла, можно сказать, катастрофа. Объем ввода такого жилья упал более чем в 20 (двадцать!) раз — с 67 тыс. кв. м. до 3 тыс. кв. м.

Фото: Pravda.Ru

Между тем приведенные показатели отнюдь не мешают чиновникам манипулировать "цифирью" для отчетов "наверх", затушевывая невыгодную статистику количеством построенных частных домов, а также жилья, попавшего под "дачную амнистию". Конечно, "рисованные" отчеты для жителей области представляют примерно такую же ценность, как картина с изображением горячего супа в каморке у папы Карло. В соцсетях не раз высказывали мнение, что столь значительное падение объемов строительства организациями многоквартирных жилых домов в Новгородской области связано с лоббированием чиновниками интересов отдельных строительных компаний и противодействия работе их конкурентам.

Новоселье — это всегда большая удача и праздник! Многие с нетерпением ждут, когда будет достроен новый дом, чтобы поселиться в новой квартире. Но гораздо обидней, когда дом готов, а чиновники изобретают массу поводов для того, чтобы отказать в сдаче новостройки в эксплуатацию. И ожидание праздника затягивается на годы…

Именно такая ситуация не первый год наблюдается в Новгородской области. Строительная компания "УМ-282" несколько лет назад построила многоквартирный дом по адресу Боровичский р-н, п. Прогресс. ул. Гагарина 21. Два подъезда из шести введены в эксплуатацию и заселены. Здание полностью соответствует утвержденному проекту и все жилые квартиры готовы к заселению. Однако в 2019 году инспекция ГСН условием полного ввода в эксплуатацию данного дома выдвинула требования, противоречащие законодательству. В 2021 году областные чиновники оформили "Предписание" с запрещением вести работы на объекте. Арбитражный суд Новгородской области своим решением от 30 ноября 2021 года признал все требования и ГСН незаконными. Но суд новгородским чиновникам, видимо, не указ. Уже 21 декабря 2021 года Минстрой Новгородской области отозвал разрешение на строительство. Судебные тяжбы продолжаются, время идет, а готовый многоквартирный дом простаивает…

Тем более, что пока готовое качественное жилье годами простаивает, те же самые чиновники торопятся выдавать разрешения на ввод в эксплуатацию жилья, построенного компаниями "Биэм" и СУ-53. Обе компании возглавляет Владимир Коржавин. К качеству и соответствию требованиям законодательства домов, построенных этими компаниями по госпрограммам, у новоселов множество нареканий.

Многочисленные жалобы жителей области не оказывают влияния на ситуацию в строительной сфере региона.

"Я считаю, это яркий пример беспредела местных властей, — считает первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. — Я был летом прошлого года на этом объекте, с моей точки зрения, данные действия являются незаконными, и нужно привлекать к ответственности тех, кто противодействует нормально работающей компании. В прошлом году я посылал депутатские запросы по этому поводу руководству Администрации области и в Генпрокуратуру. Когда я вернусь из командировки в Москву, то собираюсь поднять эти документы, и, возможно, придется посылать материалы в Следственный комитет".

Остается только догадываться, по какой причине компании, уличенные в многочисленных недоделках, пользуются расположением чиновников, а дома, построенные "УМ-282" годами простаивают из-за надуманных бюрократических проволочек.

По мнению, эксперта ЦИК "Рейтинг" Николая Васильева, строительная отрасль является одной из самых коррупциогенных в стране, особенно, если речь идет о долгосрочных государственных программах, таких, как переселение людей из ветхого и аварийного жилья.

"Не секрет, что многие чиновники в регионах обзавелись, так сказать, "ручными" компаниями и им покровительствуют, закрывая глаза на все их прегрешения, и, наоборот, наказывают тех, кто не боится указывать на нарушения закона, — считает политолог. — Поэтому вопросы к чиновникам обязаны задавать прежде всего представители правоохранительных органов".

Между тем, жители Новгородской области вместо роста объемов и качества жилья получают спад как по количеству, так и по качеству многоквартирных жилых домов. Как известно, льготную ипотеку можно получить только при покупке нового жилья у застройщика. Если застройщик лишен возможности предлагать новое жилье, значит и жители города лишены возможности получить льготную ипотеку. Компания "УМ-282" является фактически единственным застройщиком в Боровичах, которая работает на свободный рынок, а не на бюджетные средства.

К сожалению, термин "чиновничий произвол" в последнее время стало модным прикрывать словами "неэффективный менеджмент". Но если будет проведено тщательное расследование взаимоотношений новгородских чиновников с "приближенными" к власти строительными компаниями, то к "неэффективности" могут добавиться статьи Уголовного кодекса РФ…