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Александр Приходько

Мэр Екатеринбурга доверил подготовку к юбилею города противнику СВО

Россия » Урал » Екатеринбург

В текущем году Екатеринбург отпразднует свое 300-летие. Однако праздник был омрачен, еще не начавшись. Стало известно, что мэр города Алексей Орлов назначил куратором спецпроекта к значимому юбилею известного журналиста-русофоба Игоря Пушкарева. Причина может быть банальной — в проект вкладываются свердловские миллиардеры, а сам Пушкарев выступает гарантом финансовых интересов крупных инвесторов.

Мэр Екатеринбурга доверил подготовку к юбилею города противнику СВО

Спецпроектом к 300-летнему юбилею Екатеринбурга займется куратор креативного кластера Л52 Игорь Пушкарев. Об этом он рассказал изданию JustMedia.ru. Также он отметил, что его проекты получают серьезную поддержку от администрации города.

"Мы получаем серьезную поддержку от городской и областной администраций, не только в финансовом, но и в моральном плане. Возникает много управленческих вопросов, в которых нам всегда содействуют. Так, например, при ремонте будут сохранены деревянные окна с исторической расстекловкой — это огромная работа и с точки зрения финансов, и с точки зрения объема работ, и очень радует, что город идет в этом вопросе нам на встречу", — рассказал он.

Стоит отметить, что Пушкарев известен своими антироссийскими высказываниями и "протестной" риторикой. В прошлом месяце Ленинский районный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за дискредитационные высказывания о вооруженных силах РФ в соцсетях. Свою вину он не признал, сославшись, что не помнит, чтобы писал оскорбительный пост. При этом мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, ранее назначивший его на пост директора музея Екатеринбурга, заявил, что не знаком с антироссийской деятельностью Пушкареву и лишь согласовал его кандидатуру.

Примечательна и позиция самого мэра по скандальным фигурам, ныне открыто выступающим против России. Так, в начале года в здании мэрии по егго распоряжению установили барельефы с портретами бывших мэров, включая скандального Евгения Ройзмана (внесен в реестр иноагентов). Его неоднократно штрафовали за откровенно антироссийские высказывания, а сегодня против Ройзмана открыто уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.

СМИ также отмечали, что Орлов пытается использовать свое служебное положение для помощи Пушкареву в том числе с использованием силовых ведомств. Это косвенно подтверждает отказ мэра Екатеринбурга уволить экс-журналиста русофоба с должности директора музея.

Интересно, что по данным ряда изданий, в проект креативного кластера Л52 под руководством Пушкареву вложились представители крупного бизнеса. В случае его увольнения, проект может "пойти на дно", что ударит по финансовым интересам инвесторов. Это может быть настоящей причиной оказания Орловым поддержки либеральному экс-журналисту — обеспечение устойчивого положения на ключевой должности проекта для некоего финансового гаранта.

В частности, в проект Пушкарева вложилась крупная строительная компания "Синара Девелопмент", "Малышева-73" и УК "УЗТМ-Картэкс". Все они выступают за развитие кластера Л52, который также будет включать организацию нового музейного пространства, посвященного истории 20 века. С учетом политических предпочтений его директора, несложно предположить, какую альтернативную историю представят жителям Екатеринбурга в рамках проекта.

Кроме того, СМИ отмечали, что Орлов остерегается конфликтовать с "реальными хозяевами" города — миллиардерами и олигархами. Сам действующий мэр родом из Тюменской области, что может объяснять его безразличие в отношении судьбы вверенного ему города. Поэтому у Пушкарева есть серьезные гарантии неприкосновенности от Орлова, несмотря на серьезный бэкграунд сомнительных "достижений" и свою явную русофобию.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы екатеринбург
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