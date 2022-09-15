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20 идей по развитию России
Автор Сергей Лебедев

Москва "полысела": столица России превратилась из зелёной в серую

Россия

Замечали ли те, кто живут в Москве, как "полысела" российская столица. Она стала серой, но не зелёной. Раньше москвичи гордились зелёным поясом, который окружал столицу, первое, что делали новосёлы — сажали деревья около дома. Любой иностранец, приезжавший в Москву, в том числе и британский певец Элтон Джон в 1978 году, в первую очередь, говорил о множестве ухоженных деревьев, зелёных бульварах, газонах. Это для западных мегаполисов — просто фантастика.

Москва "полысела": столица России превратилась из зелёной в серую

А ведь Москва начиналась с Боровицкого холма, покрытого хвойным лесом.

Школьные яблоневые сады остались в прошлом

Вероятно, те, кто обосновался сегодня в Москве, заработав деньги в регионах или приехав в поисках заработка из Тмутаракани, я уж не говорю о мигрантах, этого не видели, и им это безразлично. Будет работа в Ярославле — переедут туда. Те же, кто родился здесь ещё во времена СССР, с ужасом видели, как на их глазах уничтожаются "лёгкие" российской столицы.

Вспомните Москву из кинофильма "Служебный роман": весной — на улицах бегут ручьи, слышен птичий гомон. Летом — город тёплый, зелёный. Осенью — листопадный, красочный, дождливый. И заснеженно сказочный — зимой.

Но уже в начале 1990-х годов были уничтожены уникальные голубые ели вокруг Кремля. Так же была снесена практически вся зелень в центральной части города. Тогда говорили, новая власть опасается нападения (а вдруг за деревьями будут скрываться террористы).

Снесено зелёное убранство Ленинских гор (теперь снова Воробьёвы), когда-то — место паломничества всех свадебных кортежей москвичей. Да, Москва растет. Правда, непонятно зачем, когда опустели Дальний Восток и Сибирь. Ведь даже в плане стратегической обороны — это большая, если не трагическая, для России ошибка.

Столичная власть подаёт, как какое-то достижение, новость о посадке кустиков. Понятно, что им за это и деньги платят из бюджета. А десятки тысяч маленьких москвичей в 1950-1970 годах просто, без всякой оплаты, тысячами сажали маленькие деревья, которые лет через десять давали горожанам "лёгкую" жизнь для их лёгких.

Конечно, сажали не абы как, а с подачи районного и центрального руководства. По плану. В первую очередь, под план озеления попадали, конечно, новые районы или задворки столицы, где старая зелень уже отслужила своё.

Почему бы и сегодня тем же ребятам из "Юнармии" или сотням молодых делегатов с форума "Единой России" на Валдае не организовать посадку в Москве. За Валдай пока не беспокоимся, там леса много, вырубать и вырубать.

Кустик в кадке

А пока, власть отмечалась только "лужковскими кадками" с какими-то кустиками, потом пошли более крупные "кадки" в центре Москвы. Позже на Тверской стали сажать по указке "инновационных" агрономов саженцы, а, скорее, уже переросшие деревья, которые, как в своё время отмечали СМИ, вообще никаким боком не идут к московскому климату. Листья вянут, корни отмирают.

Зато хорошо проверенному тополю, на который ещё недавно любили в мэрии сваливать пожары и аллергию. Липам и клёну поставили знак "Вход воспрещён". Даже раскидистую акацию почему-то не взлюбила новая московская власть. А ведь этим кустарником засаживалась засушливая Одесса ещё в начале 19 века.

Посмотрите, хронику, например, Шоссе Энтузиастов. Измайловский парк пододвинули новые небоскрёбы, вдоль шоссе, там, где кучерявились столетние деревья, сплошные бетонные развилки и эстакады. А историки новой России напомнят о схватках местных жителей в районе Химок. Битва была за лес. Говорят, были жертвы. Нет?

Всё-таки тем, кто обосновался в новом руководстве Москвы, надо понимать, что без зелени, которая даёт прохладную тень, начинает плавиться асфальт, идёт запах гудрона. Да и жителям города, наверняка, было бы конфортнее постоять под раскидистой липой, а не бежать до метро под дождём. Кстати, во времена Лужкова уже объясняли снос лип, как не выдерживающих обилие тогдашней московской промышленности. Ну, какие у лип "лёгкие", может быть, они всё-таки выдержат удар миллионов автомобилей. Промышленности в Москве уже четверть века нет. Правда, почему-то не хотят говорить о тоннах химии, что мигранты бездумно и бесконтрольно швыряют зимой не только под ноги горожанам, но и обильно заваливают этой гадостью корни деревьев и кустарников.

И, конечно, за зелёными насаждениями необходим уход. Менеджерами всех уровней и мастей Россия уже объелась за последние десятилетия. Нужны специалисты. Если они есть, то где?

И ещё, проезжая по берлинскому Тиргартену (парку), с удивлением увидел, что каждое дерево имеет свой номер. Может быть, и нам брать на учёт каждое зелёное насаждение. Пока они ещё есть.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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