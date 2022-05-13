Смольный рискует оставить Петербург с 140 "долгостроями"

Власти Санкт-Петербурга рискуют не выполнить план по достройке почти 140 объектов незавершенного строительства (ОНС), среди которых объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в связи с неспособностью простимулировать интерес крупных подрядчиков в нынешних условиях на строительном рынке.

Администрация Санкт-Петербурга на своем официальном сайте сообщает о продолжении системной работы по сокращению числа ОНС. Как уточняется, ежегодная актуализация планов исполнительных органов государственной власти города по снижению объемов незавершенного строительства будет проведена до 1 июня.

В апреле Смольный в соответствии с федеральным поручением направил в Минстрой РФ перечень из 137 ОНС, строительство которых необходимо завершить в первоочередном порядке. В этот перечень включены социальные объекты, а также объекты дорожной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В общей сложности, по итогам 2021 года объем незавершенного строительства, включенного в сводный реестр ОНС государственной собственности Санкт‑Петербурга, составил 165,9 миллиарда рублей.

Однако, несмотря на заявления городской администрации о "продолжении системной работы", город рискует просто не найти подрядчиков для всех 137 объектов. Данные риски связаны с отсутствием интереса у представителей строительного бизнеса к заключению крупных государственных контрактов в Петербурге. О ситуации в беседе с изданием "Деловой Петербург" ранее заявлял генеральный директор Саморегулируемой организации Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" Алексей Белоусов.

"В нынешних условиях галопирования цен на строительные материалы подписываться под контракты бывает очень опасно", ­- объяснил гендиректор компании, отметив, что, несмотря на имеющееся у региональных властей право корректировать условия и цены заключенных госконтрактов, реальных прецедентов на сегодняшний день не было.

В сложившейся ситуации существует довольно высокая вероятность того, что Смольный не сможет простимулировать интерес крупных подрядчиков и в целом городскую сферу строительства. В результате план по достройке объектов незавершенного строительства в Северной столице может быть сорван, а почти 140 таких ОНС продолжат простаивать и разрушаться, не реализуя экономический потенциал и негативно отражаясь на внешнем облике Петербурга.

На развитие подобного сценария, в том числе, указывает позиция Смольного относительно обманутых дольщиков, решение проблем которых затягивается представителями городской администрации. Показательными являются действия и заявления губернатора Александра Беглова, который еще в 2019 году, в рамках встречи с жителями квартала 21 юго-западной приморской части Красносельского района утверждал, что решение проблем обманутых дольщиков находится на его личном контроле, и до конца года вопрос будет решен окончательно. В результате озвученные главой региона срока были перенесены. В конце апреля текущего года на часе правительства Александр Дмитриевич объявил о выходе на "финишную прямую" в решении проблемы обманутых дольщиков, пообещав решить проблему до конца 2023-го.