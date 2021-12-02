России нужно объединиться с Белоруссией, Украиной и Казахстаном

О самой важной поправке в Конституцию Российской Федерации 2020 года, о социальных лифтах, рынке труда и мигрантах, а также о восстановлении исторической России рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой российский политический и государственный деятель, учёный Сергей Бабурин.

Важные ценности

— Сергей Николаевич, вы говорите о традиционных ценностях, духовно-нравственном отношении к себе и миру. У вас Фонд содействия защите прав и законных интересов граждан России за рубежом "Русский мир". Но современное общество становится более технократичным и конкретным.

— Информатизация, цифровизация — это реальность. Важно именно в этой реальности не потерять человеческое в человеке. "Цифра" должна служить людям, а не использовать людей в качестве расходного материала.

Я рад, что мы приняли в 2020 году поправки в Конституцию Российской Федерации, которые несколько вернули Россию на её национальный путь развития. И вопрос не в институциональных изменениях, у кого больше полномочий:

у президента,

парламента,

правительства.

Главное, что после Конституции 1993 года, которую я называю "актом национальной капитуляции" (той Конституцией закрепили неолиберальные ценности, которые никогда не позволят России встать с колен), эти поправки заставили конституционно осознать роль патриотизма, преемственности поколений, преемственности от Советского Союза. Точно так же мы подтвердили наследие от предков идеалов и веры в Бога, наследие семейного воспитания.

В Конституции записали, что брак — это союз мужчины и женщины. Это принципиально важный момент. Он был в советской Конституции, а в 1993-м исчез. И у нас Конституция была распахнута для однополых браков.

В Евросоюзе последнее усилие сохранить национальные ценности делают Польша и Венгрия. Все остальные, даже православная Греция, признала однополые семьи, толерантность, признала, что ювенальная юстиция превыше семейного воспитания, что должны быть родитель № 1 и родитель № 2 вместо понятий "отец" и "мать".

Европейская цивилизация погибает. Через одно поколение там будут жить мусульмане. Не будет Европы, к которой мы привыкли со школьных учебников.

Причина в том, что через рационализм, эгоизм в Европе отказались от духовных ценностей, стали говорить человеку, что если что-то хочется, он имеет право.

Наши ценности другие. Мы за то, что достоинство человека, его права и свободы незыблемы, но чтобы были незыблемы и понятия священных реликвий, отечества, нравственности, без которых не может существовать культурно-исторический тип. Этого недостаточно. Нужно продолжить конституционную реформу и убрать из неизменяемой части Конституции бомбы, заложенные в 1993 году.

Время работать

— В России 146 миллионов граждан, и сейчас идёт убыль российского населения. Но при этом происходит рост общего количества жителей за счёт мигрантов. То есть у нас те же тенденции, что в ЕС, но с опозданием. Однако вы видите большую разницу между Россией и Европой.

— Эта разница пока вселяет надежду. Наша рождаемость плоха не потому, что у нас мало зарабатывают. А потому, что молодые люди не видят перспективу. Почему многие уезжают за границу? Восстановление социальных лифтов — это условие выживания общества. Сегодня у нас это проблема.

Когда я был ректором, проводили опросы столичных выпускников. Им зарплата сразу после окончания вуза нужна от 100 тысяч рублей. Я говорю: "Позвольте, откуда такие зарплаты? Может быть, начинать надо с малого?" В провинции, наверное, легче. Но в целом — неадекватность, социальное расслоение, бесперспективность труда.

Нужно укреплять авторитет трудящегося человека.

Ведь любой православный скажет, что одна из принципиальных христианских заповедей — из послания апостола Павла: "Неработающий да не ест". Большевики эту заповедь включили ещё в первую Конституцию. Для нас герой был человек, который работал. А в Конституции 1993 года написали "свобода труда": хочешь — работай, не хочешь — не работай. Это абсолютно неолиберальный принцип. И мы от него не можем уйти, потому что это неизменяемая часть Конституции.

Миграция — явление противоречивое. Когда у нас проблемы занятости, мы должны понимать, что если кто-то приезжает в Россию, то он должен жить по российским законам, принимать русский православный образ жизни, прекрасно знать русский язык. Нам не нужны вкрапления китайских и мусульманских обществ как раковые опухоли, которые будут вбирать русское пространство, распространяя чужие для нас цивилизации. Допустим, между христианами и мусульманами в России давно существовал симбиоз, когда православные уважали мусульман, мусульмане — православных.

Сейчас идёт уничтожение священнослужителей, лояльных к России. Многие муфтии Северного Кавказа, Поволжья убиты. А у нас делается вид, что ваххабиты — это где-то далеко.

Они уже не на пороге, они в нашем доме. Они прежде всего уничтожают среди мусульман тех, кто привык испокон веков жить вместе с русскими.

Государству всё равно. Слишком много чиновников, которых интересует только, где хапнуть деньги. Поэтому я за восстановление народного контроля над органами власти. Условия нашей безысходности в том, что давно не работает принцип: если сообщили о преступлении, кто-то должен сесть. Или человек, о преступлении которого сообщил журналист, или журналист, который оклеветал достойного человека. У нас сообщают о самых разных преступлениях, и никакой реакции прокуратуры, власти. Зато получает уголовный срок бабушка, которая украла полкило зерна. Важно, чтобы общество успело стряхнуть с себя оцепенение до того, как транснациональные корпорации нас окончательно повяжут и напичкают непонятными вакцинами.

— Неужели Госдума проголосует за то, чтобы её кто-то контролировал?

— Госдума в её сегодняшнем виде проголосует за то, что ей прикажут. Но важно для наведения порядка в нашей стране определить её границы. Ведь признать за границей границы Российской Федерации — это продолжать дела Киссинджера и Березовского, которые мечтали расчленить историческую Россию, чтобы мы ни в коем случае не объединились больше:

с Украиной,

Белоруссией,

Казахстаном.

А нам нужно восстанавливать историческую Россию. У нас единый тип общественного сознания, связанная экономика. Нас многое объединяет.

И после уже в этих границах наводить порядок и говорить тем, кто за границей: "А с вами будем разговаривать на языке мировых цен, взаимовыгодного сотрудничества". Поэтому надо как можно быстрее прекратить имитировать Союзное российско-белорусское государство и, наконец, приступить к созданию Единого российского союза и прекратить радоваться шагам в евразийской интеграции.

Мы живём в очень интересное время. Надо засучить рукава и работать депутатам, министрам, и, страшно сказать, даже президенту.