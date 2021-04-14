Путин официально обнулил свои сроки

В эфире программы "Необычная неделя" российский политолог, президент Центра политических технологий Борис Макаренко рассказал главному редактору издания "Правда.Ру" Инне Новиковой о последних важных событиях и возможном развитии ситуации. А именно:

Президент подписал Закон об изменениях в законодательство.

Роскосмос уничтожил частную космонавтику в России.

— Борис Игоревич, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Закон о приведении законодательства страны о выборах и референдумах в соответствии с поправками к Конституции. Теперь президент не имеет права быть избранным на этот пост более двух раз. Но это не касается нынешнего президента. Как вы оцениваете этот Закон?

— Этот Закон необходим с точки зрения государственного права, шаг по приведению законодательства в соответствии с Конституцией, с принятыми поправками. Оценивать это надо было уже больше года назад, когда Валентина Владимировна Терешкова выдвинула так называемую поправку об обнулении.

Давно всё сказано-сделано

Поэтому для ответа я использую то, что Владимир Владимирович Путин сказал в тот день, когда об этой поправке было заявлено.

Было сказано, что сменяемость власти нужна, ограничение двумя сроками в Конституции нужно, потому что это нужно для развития страны. Сменяемость власти нужна для развития страны, и тогда страна станет сильной и стабильной. Из зала звучали предложения вообще не ставить ограничения двумя сроками, убрать эту часть. На это Владимир Владимирович сказал, что эту норму нужно оставить, потому что мы принимаем Конституцию на будущее, но в то же время со ссылками на историческую традицию, непростое сегодняшнее положение.

Поэтому тогда все уже было сказано и сделано. А сегодня просто завершился процесс принятия законодательного акта, который избирательное законодательство приводит в соответствии с этой нормой.

Само событие произошло больше года назад. Потом, разумеется, было принятие обновленной Конституции Федеральным Собранием, законодательными собраниями субъектов федерации, потом прошло всенародное голосование в конце июня — 1 июля.

— Это, конечно, закономерное развитие ситуации. Хотя все равно снова несколько удивляет…

— Нет, я не спорю, что удивляет. Просто удивлялись мы год назад. А сегодня, раз это вошло в Конституцию, естественно, законодательство страны, в том числе избирательное, должно Конституции соответствовать.

Космодром

— Компания "КосмоКурс" собиралась построить в Нижегородской области частный космодром за 2,6 миллиарда рублей до 2025 года. Но сейчас планируется самоликвидация. Причиной закрытия стали непреодолимые трудности по согласованию требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны документов для проектирования орбитальной ракеты.

Есть мнение, что это Роскосмос сделал все для того, чтобы уничтожить этот проект, хотя ему это и не конкурент никакой. Действительно не понятно зачем понадобился еще один космодром. У нас есть "Плесецк", "Восточный" и "Байконур", который мы совместно с Казахстаном эксплуатируем. Они, видимо, не очень загружены.

Тем не менее, все равно интерес к частным космическим полетам и другим проектам есть, и видимо, он будет только расти, как бы это ни было сложно, затратно и дорого. Ведь все равно растет число людей, которых это интересует. И для области это был бы замечательный и, наверное, полезный для бюджета, проект. Как вы считаете?

— Частный космос — только часть более широкого феномена, это — инновационное экономическое развитие, осуществляемое частным капиталом. Посмотрите на мировой опыт, на все сравнительные мировые рейтинги.

Сейчас экономисты видят смысл стратегического экономического развития в переходе от индустриальной экономики к инновационной. Очень важно, что в этом переходе государственные усилия и усилия частных капиталов дополняют друг друга, а не мешают.

В нашей стране это буксует. У нас с этим, особенно когда речь идет об отраслях, чувствительных с точки зрения оборонно-промышленного комплекса, безусловно, большие проблемы. Это прискорбно.

"КосмоКурс" не рассчитали

Этот "КосмоКурс" вырос из "Сколково", из попыток создать техноград инкубаторно-инновационного развития. Люди делали это с благими намерениями. Если рассматривать это как бизнес-проект, то получается много вопросов.

Действительно, с одной стороны, почему бы и не появиться еще одному космодрому, и для Нижегородской области это было бы весьма немаловажно.

С другой стороны, как вы тоже упомянули, разве три наши существующие космодрома заняты 24 часа в сутки? Новый космодром построить — очень дорогое и непростое дело.

Но, простите за такую параллель. Когда в российских городах в начале XXI века появлялись первые автомобили такси на смену извозчикам, это тоже считалось блажью. А тут они захотели туристов возить в космос, такое космическое такси. Но "автомобиль"-то космический не построили. Есть же проблема с созданием специальной легкой ракеты для этого.

Так что планы выглядели с точки зрения бизнес-перспективы очень сомнительно и с запросом на очень далекое неопределенное будущее. Тем не менее, меня очень расстраивает, что этот проект встал.