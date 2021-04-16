Антон Алиханов: меры господдержки помогли спасти бизнес

В Светлогорске Калининградской области состоялась Всероссийская конференция инфраструктуры развития предпринимательства. В её рамках на пленарной сессии "Экономическое развитие России в горизонте до 2030 года. Приоритетные направления развития предпринимательства. Цели и задачи” участники обсудили проблемы развития малого и среднего предпринимательства.

А также искали пути выхода российских компаний на мировой рынок. Свои идеи и наработки предложили министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор "РЭЦ" Вероника Никишина, депутат Госдумы Дмитрий Сазонов.

Первое масштабное мероприятие после пандемии собрало участников пленарного заседания в "Янтарь Холле". Как отметил глава Калининградской области Антон Алиханов, меры поддержки, которые были оказаны предприятиям как на региональном, так и федеральном уровне, помогли не только не потерять малый и средний бизнес как класс, но и обеспечить его рост.

Поддержка МСП в Калининградской области

"Несмотря на то, что официально зарегистрированная безработица росла, при этом количество занятых людей в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) не сокращалось, а увеличивалось. По итогам прошлого года мы выросли почти на 3%.

Благодаря решениям президента по снижению в два раза для малого и среднего бизнеса страховых взносов мы в регионе получили очень большую прибавку в части налога на доходы физических лиц (легализация зарплат и т. д.).

Мы очень надеемся, что это решение станет постоянным. И те программы, которые внедряло министерство экономического развития и в прошлом году, продолжатся. В этом году это были не только центры поддержки "Мой бизнес", это и инфраструктура для индустриальных парков, технопарков и капитализация фондов микрофинансирования", — сказал Антон Алиханов.

Его слова поддержал и министр экономического развития страны Максим Решетников. Он заметил, что регионам нужно перенимать позитивный опыт друг у друга, чтобы "не изобретать велосипед". Власти же, со своей стороны, обещают разработать дополнительные программы поддержки МСП.

"Сейчас, когда бизнес уже выходит из этой сложной ситуации, когда все возвращаются в обычный ритм, нам надо смотреть уже на перспективу и концентрировать поддержку на тех сегментах, где, мы считаем, будет прорыв", — сказал Максим Решетников.

Цифровизация бизнеса

Отдельная тема — цифровизация бизнеса. Как заявляли участники пленарной сессии многим предпринимателям для ведения бизнеса мешают бюрократические барьеры.

Одна из идей — создать единый цифровой сервис, в котором представители бизнеса смогут найти всю информацию, в том числе о том, как вести отчётность, как её организовать. Кроме того, смогут на этой же платформе найти программу по поддержке бизнеса. Это будет так называемая "служба одного окна" в цифровом формате.

Долги по кредитам

Также Максим Решетников отметил, что теперь предпринимателям России смогут списать долги по кредитам.

"Вчера закончился период, когда предприниматели должны были отработать с банками. Последние теперь готовят заявки на списание кредитов в министерство экономики. Напомню, что к списанию предполагалось 420 миллиардов рублей. Но буквально вчера правительство приняло решение выделить ещё 23 миллиарда дополнительно. Соответственно, 443 миллиарда рублей будет списано кредитов предпринимателям. Это беспроцентный объём средств. Благодаря этой программе сохранены более пяти миллионов рабочих мест", — пояснил министр.

Помощь экспортёрам

Ещё один вид развития предпринимательства, который начал активно внедряться в стране, — это работа на маркетплейсах. Как пояснила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, в настоящее время "Навигатор маркетплейсов" насчитывает их 78 с проработанным алгоритмом выхода российских компаний на экспорт.

"Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

И если в начале года мы помогали экспортёрам на 43 интернет-площадки размещать свою продукцию, то сейчас наши партнёры — 78 международных маркетплейсов.

Мы увидели огромный всплеск результатов нашего экспорта для МСП — компаний, которые смогли реализовать свои экспортные поставки, найти партнёров. Здесь очень важно подобрать правильный маркетплейс — тот, что станет именно той площадкой, на которой потребители конкретной предлагаемой продукции максимально часто встречаются и ищут её", — пояснила Вероника Никишина.

В планах РЭЦ — создание собственных маркетплейсов на известных площадках с целью снижения издержек российских экспортёров.

"У нас уже существует маркетплейс на китайской платформе. Мы планируем выйти на европейский Amazon. Из нашего пула партнёров-маркетплейсов 15 компаний — европейские, три — азиатские, остальные — транснациональные", — добавила директор РЭЦ.

Поддержка начинающих предпринимателей

В своём выступлении депутат Госдумы Дмитрий Сазонов отметил, что показатель россиян, занимающихся малым бизнесом, в стране ещё, к сожалению, невысокий. Над этой ситуацией надо работать. Помочь в этом смогут центры "Мой бизнес".

Дмитрий Сазонов также подчеркнул, что отчасти помочь в решении проблемы может разработка и внедрение в стране электронного сертификата для начинающих предпринимателей.

"Нужно начать выдавать предпринимателям сертификаты. Он сам должен решать, на что потратить этот сертификат. К такому сертификату можно создать реестр исполнителей, которые готовы работать по этому документу. Также необходимо, конечно же, автоматизировать все сервисы, связанные с предпринимательством, чтобы люди не теряли время на пустую бюрократию", — пояснил Дмитрий Сазонов.