"Моровая язва": как Достоевский видел пандемию

Сейчас мир знает Фёдора Михайловича Достоевского в первую очередь как русского писателя, публициста, автора толстых романов из обязательного списка литературы в школе. Но для современников он был чуть ли не российским Нострадамусом XIX века.

Еще при жизни Достоевского называли пророком. После его смерти потомки утвердили это звание. В "предсказаниях" писателя не было точных дат, фактов и конкретных исторических событий, но многие считали, что Достоевский предсказал революцию, идеологию советской власти и будущее страны в целом. Например, в "Дневники писателя" в 1877 г. он поместил размышления о славянском вопросе в связи с Русско-турецкой войной 1877-1878 гг. В письмах он говорит о надвигающемся противоречии среди славянских народов:

"Хочу сказать одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать. Не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!"

В литературных кругах было множество споров насчет пророческого дара писателя. Владимир Соловьев, философ, поэт, критик, сын историка С. М. Соловьева, прочитал "Три речи в память Достоевского" в 1881, 1882 и 1883 годах, которые были посвящены смерти писателя. В них он называет русского писателя пророком в силу его поэтического таланта и набожности:

"Творят жизнь люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми, — они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества. Такого человека мы сегодня поминаем".

К концу жизни мысли о пророческом даре Достоевского стали распространяться в обществе. Он сам отмечал этот факт в письмах, которые писал своей жене Анне Григорьевне Достоевской:

«В антракте прошел по зале, и бездна людей, и молодежи, и седых, и дам, бросалась ко мне, говоря: Вы наш пророк, вы нас сделали лучшими, когда мы прочли "Карамазовых”».

Говорили о Достоевском не только в России. Немецкий писатель Томас Манн считал, что гений и "ясновидение" Достоевского тесно связаны с его болезнью. Стоит отметить, что часть людей, не признававшая пророка-Достоевского, говорила об его сумасшествии, объясняя его "предсказания" побочным эффектом болезни.

После смерти писателя вера в пророческий дар Достоевского начала только расти в массах. В. К Петерсен, ставший свидетелем погребения, написал:

"Похороны талантливого писателя как-то неожиданно превратились в похороны пророка".

Эпидемия: взгляд Достоевского

С распространением эпидемии коронавируса многие начали отмечать связь между происходящим и романом Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". Точнее с одним из эпизодов. Обратимся к самому произведению.

Моральная тяжесть преступления ложится на плечи Раскольникова и практически ломает его. Он отдает себя в руки властей добровольно и отбывает наказание на каторге. Болезнь и духовные мучения достигают его и там. В бреду он видит сон. Последний сон Раскольникова из пяти упомянутых в романе оказался наиболее символичен.

Мир захватила "неслыханная и невиданная моровая язва, идущая из глубины Азии на Европу". Достоевский дает схему заражения, обозначает первые признаки заболевания и его последствия. Он рассказывает, как целые селения, города и народы "сумасшествовали". Болезнь затронула всех. На земле остались лишь несколько человек, которые должны были дать начало новому роду людей и "обновить" жизнь, но "никто не слыхал их слова и голоса".

Писатель показывает, что ход реальной эпидемии зависит от поведения людей. В апокалиптическом мире Достоевского заразившиеся люди становились жестокими и обезумевшими, но при этом они считали себя лучшими из "право имеющих".

Эпидемия приводит к тяжелым психическим расстройствам у заболевших, что становится причиной множественных войн и распрей между людьми, что и стало причиной наступления апокалипсиса, по мнению Достоевского.

"Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе".

Достоевский и 2020 год

Описанная Достоевским в последнем сне Раскольникова эпидемия, приведшая к гибели человечества, безусловно заставляет людей задуматься о происходящем сейчас. "Видение" героя напоминает современный вирус COVID-19, когда люди впадают в панику и не знают, что делать дальше. Автор правильно подметил, что в подобной ситуации причиной апокалипсиса стала не сама эпидемия, а отношение и реакция людей на действительность.

Мы не можем точно сказать, был ли Достоевский пророком или просто хотел таким казаться в глазах окружающих, что отмечал философ Лев Шестов. Мы не знаем, говорил он о современном ему вирусе или об эпидемии, которая настигнет мир в далеком будущем, как, например, сейчас, почти через 140 лет после смерти писателя. Мы можем лишь догадываться, был ли последний сон Родиона Раскольникова аллегорической реализацией теории героя о разделении мира на "тварей дрожащих" и "право имеющих" или предположением Достоевского о том, как наступит конец для человечества.

Мы не можем ответить на эти вопросы сейчас, но все же отметим, что "пророчества" писателя — это предупреждение для мира и всех людей, дабы они избежали ошибок, которые могут привести к гибели человечества.