Советское кино как феномен, которого не было

Российский продюсер и актер Марк Рудинштейн поговорил с главным редактором "Правды.ру" Инной Новиковой о том, почему не было советского кино и почему так открыто в мире принимают кино американское.

Марк Рудинштейн: Советского кино никогда не существовало

Советского кино не было

— Я была убеждена, что советское кино — целая эпоха в жизни страны. Для нас это был самый народный вид искусства. И мне было так удивительно слышать ваше высказывание, что советского кино не было. Что ж тогда было-то на протяжении 70 лет?

— Кино было потому эпохой, что других развлечений не было, некуда было ходить. Ходили на любую советскую картину. Нет советского — есть российское кино. Лучшие его проявления — это, например, "А зори здесь тихие", "Гамлет", "Броненосец Потемкин", "Иван Грозный". Можно поименовать 20 картин, больше не найти. Сделаны они были в начале Советского Союза.

Мы до 1917 года были Россией, и после этого несчастья, революции, после 70 лет снова стали Россией. И говорить нужно о российском кино, когда бы его ни создавали.

— Но ведь были в советском, все-таки, кино, интересные грузинские режиссеры…

— Это не в составе советского. Это было грузинское, прибалтийское, украинское кино. Советский Союз — искусственная надстройка над всем, и хорошо, что он был ненадолго.

- "Мимино" — это какой фильм?

— Российский. В 1991 году была возможность записать у нас в паспорте "россиянин". Также, как в Америке: неважно, негры там или кто, у них написано "американец". Их спрашивают — они говорят: "Я американец" и гордятся этим. У нас путаница идет вот эта: россиянин, русский, русский язык. Российский. Всё - россияне.

— "Гражданин России" тоже звучит вполне гордо, вызывает уважение. И есть русский мир, к которому себя относят и люди нерусские, не имеющие российского гражданства, мигранты.

— Вот здесь не надо путать. Есть русский мир, есть еврейский мир, есть грузинский мир — любой мир есть. Но есть Россия, и вот это главное. А внутри России может быть русский мир, грузинский и другие остальные миры.

— Все-таки по поводу кино. Киностудия имени Довженко, Одесская киностудия, Белорусская киностудия — они как-то отличаются, у них были другие традиции, другие подходы? Почему вы говорите, что есть украинское, русское кино?

— Я не делю кино на грузинское, российское, американское, английское. Считаю, что оно не имеет национальности. И сегодня мы в этом убедились, когда все фильмы в мире делают совместно с другими национальностями.

Это сегодня такой интернациональный продукт, что его не выделишь в особое искусство. Оно не имеет границ, а при советской власти имело.

— В советское время можно индийское кино вспомнить. Его много показывали, они все такие сопливые, красивые, сказочные. Вся страна смотрела, плакала.

— А я запрещал своей дочери смотреть индийское кино.

О востребованности американского

— Очень многие американские фильмы, особенно 90-х годов — для нас этот быт стал привычен, понятен, мы, естественно, что-то копируем — но это элемент влияния.

— Я не говорю, что наши фильмы американцы снимают, было совместное просто производство. Но я должен заметить одну вещь. Почему американское кино такое востребованное? Америка 200 лет назад собрана со всего света украинцев, русских, англичан, индусов, французов, арабов.

Их кино очень интернациональное, каждый находит в этом мире свою экзотику, свою национальность. Так что американского кино тоже нет, оно состоит из целой группы. Если Россия, Индия, Англия привлекают тем, что у них свой колорит, то американцы — тем, что у них колорит всего мира. И они не настаивают на национальном кинематографе, они все понимают этот интернационализм. Он для всех.

— Да, это такая страна понаехавших. Это замечательно всегда, когда мешаются кровь и идеи, традиции… Но вот фильм "Красотка" — чем он интернациональный?

— Там играют актеры, родившиеся на там.

— Что не американского в фильмах со Шваргенеггером?

— Это просто обычные боевики. Раньше блокбастеры типа них, типа "Красотки" той же не могли рассчитывать не премию "Оскар". А сегодня они получают иногда по семь номинаций — из-за операторской работы, из-за костюмов, из-за эффектов, из-за чего угодно.

Вот когда в стране было индийское кино, и мы не знали других любовных картин, вдруг появилась французская "Мужчина и женщина", французы показали, что есть другое кино, что оно интеллектуальное, что оно умное, что играют прелестные актеры и что необязательно два часа петь в картине, чтобы получить от нее удовольствие. И индийское кино стало сбавлять обороты.

— Хотя кто-то смотрит именно когда поют, или дерутся, у каждого свои предпочтения.

— Да ради Бога! Кино должно находить своего зрителя. И мы не вправе осуждать любителей блокбастеров или тех, кто любит фильм "Мужчина и женщина". Разные категории зрителей, и все они имеют право на существование. Но мы-то понимаем, что кино всё-таки должно не только развлекать, оно должно нас притягивать необходимостью:

во-первых, думать,

во-вторых, сопереживать,

в-третьих, любить

и… короче, и четвертое, и пятое.

— Я, честно говоря, считала, что было все же куда пойти в советское время. Гуляли же на улице…

— Мы и сейчас на улицах гуляем.

— Все равно были театры, кинотеатры, какие-то мероприятия. Короче, любили мы советское кино, многие фильмы знали и пересматривали.

— Мы никак не можем с Вами сойтись в одной мысли: любили российское кино, потому что мы россияне.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев