Что театры в России показывают на удаленке

Создатель и художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой поделился своим видением исторических личностей и о том, как продолжает функционировать театр в условиях самоизоляции.

Иосиф Райхельгауз о театре, школе и самоизоляции

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В подходе чувствуется вкусовщина

— Что вы думаете по поводу личности Петра I?

— Ничего себе какой мощный вопрос! Для меня Петр I дошел через такое количество интерпретаций, через такое количество комментариев, что мне очень трудно воспроизвести для себя некоего живого человека. Когда мы сегодня ставим историческую драму, когда мы ставим Шекспира или любую античную пьесу, мы все равно наши связи и наши взаимоотношения переводим в сегодняшний день. У нас аллюзии все сегодняшние. Поэтому я могу говорить о Петре I как о художественном персонаже, а не как об историческом.

— Как вы определяете талантливая пьеса или нет?

— Это абсолютно субъективные вещи.

Так же, как вы выбираете себе платье или костюм.

Вы говорите: "Это мне очень нравится и подходит". Рядом другая женщина скажет: "Фу, какая ерунда, никогда это не надену!"

Так же мы покупаем цветы,

покупаем в дом мебель или еще что-то.

Так же мы выбираем книги.

И так же мы выбираем, наверное, мужа или жену.

Когда читаю пьесу, я чувствую, что вот эта пьеса имеет отношение к моей жизни, что эта пьеса пытается разрешить те же вопросы, которые я обдумываю, что эта пьеса ставит опыт по поводу жизни человека, который я тоже хотел бы поставить или ставлю. И тогда я эту пьесы беру. А если пьеса мне кажется ложной, вычурной, плоской, необъемной, то я ее не беру. Всю жизнь меня очень интересовала тема Великой Отечественной войны. Мой первый спектакль в "Современнике" назывался "Из записок Лопатина" по повести Константина Михайловича Симонова "Двадцать дней без войны". Потом я снял телевизионный фильм "Из записок Лопатина", затем — телевизионный фильм "Эшелон", телевизионный фильм "1945". Поставил в "Современнике" спектакль на эту же тему: "Поэты, погибшие на войне".

Пьеса о войне, которую написала мама режиссера

Перед 75-летним юбилеем я стал обдумывать, что мне такое поставить, чтобы не было банального повтора, чтобы не было этих "наших дорогих" георгиевских ленточек, которые вроде должны быть на груди и на орденах наших родных, а они сейчас чуть ли не на выхлопных трубах, на антеннах привязаны… Неприлично, нехорошо. Я побоялся впасть в эту крайность.

И вдруг вспомнил и сообразил, что моя мама, которая недавно ушла из жизни, ей шел 92-й год, оставила записки из своей жизни. В основном о войне. Буквально за несколько дней до объявления карантина я поставил в нашем театре спектакль "Фаина. Эшелон". Мою маму Фаину играет Елена Всеволодовна Санаева — выдающаяся наша актриса.

Этот незатейливый, не литературный, не художественный текст настолько потрясает зрителей, что они плачут. Там еще сценография замечательная, которую сделала моя старшая дочь Маша Трегубова — очень известный сценограф, лауреат огромного количества премий.

И вот получилось, что мы сделали такой семейный, не литературный, спектакль. Мы не взяли никаких лауреатов Ленинской премии, а взяли скромные записки скромной женщины, через которую эта война прошла. Этим я отмечу Победу 9-го мая.

— В прямом эфире зрители спрашивают про театральные трансляции.

— У нас очень много. Российский театр сегодня очень талантлив и интересен. У нас просто замечательные есть режиссеры, артисты, сценографы, драматурги, театры. К сожалению, недавно не стало нашего великого драматурга Леонида Зорина, но в области театра мы сегодня все равно впереди планеты всей.

Я очень рекомендую:

театр БДТ из Санкт-Петербурга, который транслирует спектакли Андрея Могучего;

Вахтанговский театр показывает спектакли Римаса Туминаса;

Театр "Современник";

Театр на Таганке показывает лучшие спектакли Любимова.

— А театр "Школа современной пьесы"?

— По нашему театру огромная видеотека. Пожалуйста, Неглинка29. ру. Там мы каждый день показываем что-то новое. Из старого. Из не показанного. Из наших вечеров. У нас на сцену одновременно выходили читать свои произведения Юрский, Леонид Филатов, Валентин Иосифович Гафт.

— Что порекомендуете.

— Очень рекомендую все это послушать и посмотреть.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер