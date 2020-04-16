Иосиф Райхельгауз: кинорежиссеры не могут поставить спектакль

Народный артист Российской Федерации, создатель и художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз сравнивает театральных режиссеров с кинорежиссерами, размышляет о сталинизме и признается, почему со сцены его театра звучит похабщина.

Иосиф Райхельгауз о театре, школе и самоизоляции

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Райхельгауз: спектакль — это спортивная игра

— Когда вы снимаете кино без зрителей, не чувствуете ли противоречие между фильмом и спектаклем?

— Нет. Кинематографу сто с небольшим лет, а театру, как минимум, тысячи три, если рассматривать античный театр. Всей мировой практикой доказано, что выдающиеся театральные режиссеры Анджей Вайда, Марк Захаров, Анатолий Васильевич Эфрос много раз пробовали снимать кино и у них почти всегда это очень хорошо получается.

А кинорежиссеры, даже самые профессиональные, самые замечательные, спектакль поставить не могут.

Никита Сергеевич Михалков — талантливейший в молодости режиссер — много раз пытался поставить спектакль со студентами-артистами. Ничего не получается. К сожалению, многие кинорежиссеры в театре поставить спектакль не могут. Я много раз приглашал в Школу современной пьесы кинорежиссеров. Ставили чуть лучше, чуть хуже. Замечательный кинорежиссер Говорухин у нас ставил. Спектакль ничего, скажем так.

— В вашем театре тоже очень разные спектакли. Есть "На трубе", "Лондонский треугольник", "Пока льется пиво". Но есть спектакли, с которых люди уходят. Например, "Тот самый день".

— Не буду защищать наши спектакли. Но приведу вам в пример два спектакля, которые не я ставил. Мне легче будет с чужими спектаклями разбираться. Лет восемь тому назад шел у нас спектакль, который поставил выдающийся режиссер мирового уровня Андрей Жолдак, который ставил в крупнейших театрах мира. Я видел его фантастические спектакли. Он поставил у нас спектакль, который назывался "Москва. Психо". И вот с этого спектакля треть зала уходила в течение первых 10-15 минут. Уходила, хлопая крышками стульев, ругаясь невероятно. А те, кто оставался, устраивал в конце немыслимые овации.

Нечто похожее у нас сейчас происходит со спектаклем "Тот самый день". Спектакль поставил мой ученик, очень интересный молодой режиссер. Азаров его фамилия. Спектакль называется "Тот самый день". Там занята большая часть нашей труппы. На этом спектакле какая-то часть зрителей ругается, стучит ногами, пишет возмущенные письма. А другая часть считает, что это шедевр.

О русской матерщине

— Говорят, что в спектакле "Тот самый день" ругаются плохими словами.

— Да. У меня в спектаклях практически никогда ничего такого не звучит, но молодая девочка, замечательный драматург Пулинович, написала талантливую пьесу "Тот самый день" и отдала ее нашему театру.

Она вот так слышит сегодняшнюю жизнь. Можно зачеркнуть? Можно. Но будет другое художественное впечатление. У большинства классиков великой русской литературы есть ненормативная поэзия.

19 октября, в день, когда Пушкин собирал лицеистов и они друг другу читали стихи, мы иногда устраиваем вечера под названием "Хулиганская стихия". Читаем от Пушкина до Маяковского, от Есенина до Дмитрия Быкова, нашего современного классика. Читаем стихи с ненормативной лексикой.

Другое дело, что ни в коем случае нельзя присутствовать детям и мы об этом предупреждаем. Люди, которые не хотят это слышать, не должны ходить на этот спектакль.

Кстати, в главной роли Валерия Ланская — ведущая артистка нашего театра. Если люди хотят увидеть Валерию Ланскую в роли Анны Карениной, могут пойти в Театр оперетты, где она играет, поет и танцует Анну Каренину. Здесь она играет жестко, с ненормативной лексикой. Это мотивировано и драматургией, и режиссурой, и актрисой.

— Как вы подбираете пьесы?

— Вот уже лет двадцать наш театр учредитель и организатор конкурса "Действующие лица". Это конкурс современной мировой драматургии на русском языке, на который в год приходит от 300 до 500 пьес. Заведующая литературной частью — известный критик Екатерина Кретова и режиссер Женя Кочетков — очередной штатный режиссер, мой ученик, выбирают десять лучших пьес, которые печатаются в сборнике и обязательно ставятся молодым режиссером.

Он на этом в нашем театре защищает диплом. Мы еще проводим дополнительный конкурс. Это называется класс молодой режиссуры. Принимаем от выпускников

ГИТИСа,

ВГИКа,

Щукинского училища,

Санкт-Петербургского театрального института,

Киевского Карпенка-Карого,

Минского,

из Израиля,

из Америки.

Мы собираем молодых режиссеров, лучшие из них получают право на выпуск спектакля.

О Сталине и сталинизме

— Вы назвали несколько одиозных фамилий: Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович. Борис Акунин. Никита Михалков, имеющий в отличие от этих другую политическую позицию, был вами раскритикован. Есть ли у вас сценаристы, которые находятся на другом политическом фланге? И их пьесы вам показались тоже талантливыми?

— Если пьеса будет талантливой и интересной, то я рад ее поставить. Вот сейчас Захар Прилепин сам стал театром руководить. Нет, он завлит во МХАТе Горького. Я недавно был с ним в одной передаче. Это очень талантливый человек, но из того, что он говорил, у меня ощущение, что это человек из другого времени, это дремучий мракобес. Наверное, то, что я говорил, его раздражало не меньше, а может быть, даже больше.

— Он считал, что вы тоже из другого времени и тоже дремучий?

— Да. Он прав, но и я прав. Мое право выбирать эти пьесы, а право многих театров выбирать другие пьесы. Но у меня не было случаев, чтобы я увидел талантливую пьесу и не взял ее, потому что автор требует немедленного возвращения Сталина и сталинизма. Даже наоборот.

Десять лет назад наш старейший, выдающийся драматург — он, к счастью, жив до сих пор, дай бог ему здоровья как можно больше — Ион Друцэ написал пьесу, которая называлась "Ужин с товарищем Сталиным". Эту пьесу принес в театр Юрский и сказал: "Хочу играть Сталина и поставить этот спектакль". Я говорю: "Сергей Юрьевич, вы будете искать в Сталине глубины, будете рассказывать какой Сталин сложный, такой-сякой. И люди, благодаря вашему обаянию и таланту, начнут жалеть о том, что Сталина нет с нами. Поэтому, я бы этого очень не хотел". Но Юрскому я не мог ни в чем отказать и сказал: "Пьеса очень талантливая. Вы очень талантливый. Ставьте". И у нас много лет шел спектакль "Ужин с товарищем Сталиным". Юрский грандиозно играл Сталина, хотя я Сталина считаю упырем, убийцей, мерзавцем, Гитлером и все остальное.

— Сталин руководил страной, которая победила фашизм.

— Вы сталинист, а я — нет. Я считаю, что человек, погубивший миллионы людей… Я даже не говорю о расстрелах, о 1937-м. Я говорю о переселении народов. Будучи трехлетним ребенком, когда мы жили в коммунальной квартире, я помню, как вошли люди в сапогах и выводили соседа-грека, отрывая его от его жены-украинки. Человек, который мог такое позволить в своей стране, со своим народом?! Никаких оправданий, никакая коллективизация, индустриализация! Это убийца, мразь! К сожалению, люди его поднимают, тогда мы достойны того, что получили сегодня с этим вирусом. Весь мир получил, но не сделал уроков из Второй мировой войны. Для того чтобы люди научились вместе жить, помогать друг другу, надо было собрать всех лучших профессоров, а не выяснять, кто первый придумает вакцину. К сожалению, у нас сознание сильно развернуто на то, что мы в кольце врагов. Только мирно можно жить в этом маленьком, крохотном мире.

Беседовала Инна Новикова