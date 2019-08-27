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Автор Редакция рубрики "Культура"

Нужен ли консенсус светского и духовного на творческих фестивалях

Культура » История культуры print

Почему случился скандал на фестивале "Таврида"? Почему такое совершенно недопустимо? И что допустимо? А также, для сравнения, о другом спектакле на другом фестивале. Почему священники или государственные люди не должны вмешиваться в искусство со своими установками?


Консенсус церковников и безбожников?

Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал участник Молодежного образовательного фестиваля "Таврида" оперный солист и режиссёр Андрей Цветков-Толбин.

Читайте начало интервью:

Театральный режиссер: художников надо учить канонам — фантазии потом

Андрей Цветков-Толбин: "Таврида" — повеселее, попопсовее, помюзикловее

— Андрей, понятно, форум "Таврида" нужен. Но именно для просвещения и обучения молодежи.

— Это безоговорочно, сто процентов. Но такие провокации, скандалы совершенно ни к чему. На пользу делу это явно не идет.

— Деньги на него выделяет государство. Каждый год собираются люди, которые отвечают за культуру, и коллегиально вырабатывают решение, куда и сколько в этом году направить средств. В их числе могут быть представители правоохранительных органов и священнослужители Русской Православной Церкви. И как им реагировать на подобные инциденты?…

— Я в этой связи о другом расскажу. Я уехал сразу же после своей смены — не успел поймать этот скандал. Поехал на форум "Ладога", который проходит под Петербургом. Впервые форум "Ладога" сказал: "А давайте мы сделаем направление "творчество", поставим какой-то музыкальный спектакль".

Я придумал музыкальный спектакль, приехал туда с материалом, провел кастинг и начал ставить музыкальный спектакль, хотя там собрались деловые люди, волонтеры, какие-то экономисты, юристы, политологи… Вот собрались они, которые по ту сторону рампы, молодые совершенно амбициозные бизнесмены.

И там было направление, о котором я еще не знал. Вижу, по форуму ходят достаточно модные батюшки, некоторые даже с селфи-палками. Говорят: "А у нас есть еще духовное направление". Я говорю: "О, как интересно, творческое, духовное — все на этой "Ладоге" есть.

Я ставлю мюзикл, у меня нормальная история: мальчик влюбляется в девочку, у них встречи, поцелуи, свиданки, обнимашки, и там подразумевается, что первое, так сказать, соитие происходит. И одна девушка из моего спектакля пошла к своему батюшке на благословение, типа "вот я участвую". Естественно, батюшка потом спросил: "А что там Цветков ставит?"

Скандал и случился. В четыре часа ночи меня вызывают в дирекцию форума "Ладога". Я — наивный человек, который все время ставит про любовь, про вот такие просветительские вещи, про разум, про свет, что добро победило, гуманист такой, иду туда. Замученная дирекция вопрошает: "Андрей Александрович, в связи с событиями на "Тавриде" мы бы хотели знать, а что там у вас происходит?".

Я говорю: "Вот читайте. Что написано, то и происходит". А мне предлагают: "Нельзя ли это вот как бы…" Я говорю: "Почему? Я же не пропагандирую гомосексуализм, какие-то нетрадиционные ценности — мальчик с девочкой, все нормально, они встречаются. Более того, там в конце ребенок рождается, они женятся, все нормально". Оказывается, я пропагандирую сексуальные отношения до брака, что с точки зрения религиозности недопустимо.

— А ты не против?

— Я не против. Светское и духовное — это две разные вещи. Извините меня, если есть закон об оскорблении чувств верующих, то надо и к чувствам всех людей относиться по-божески. Меня как человека, который ничего крамольного тогда не поставил, оскорбило то, что священники со своими законами влезли в мою историю с условием ультиматума, что они покинут форум, если я не изменю этот сюжет.

Я ничего менять не стал. Я сказал, дирекция пришла в 10 утра на сдачу спектакля, и, слава Богу, люди там были адекватные, они посмотрели и сказали: "Андрей Александрович, не волнуйтесь. Все нормально, ничего крамольного мы не увидели, подоплеки какой-то там недопустимой и секса на сцене нет, пропаганды каких-то нетрадиционных моментов — тем более". Ничего крамольного они не увидели. И спектакль прошел с полным успехом, при полном open-air, все были счастливы.

— И он научил детей, что нет ничего страшного в добрачных сексуальных отношениях. А священники, по-твоему, не правы, что запрещают добрачный секс?

— Я так не говорил. Я хочу, чтобы они не навязывали свою позицию — есть мирское, есть духовное. Это их организация — церковь. А у меня организация — театр.

— И?

— И это две разные позиции!

— Но надо стараться получить консенсус.

— Да, конечно.

— Кому-то просто по должности не положено одобрить добрачный секс или что-то еще, а ты ставишь людей в неудобное положение.

— Не иди ко мне на спектакль. Не смотри.

— А если человека поставили в совет от организации, представляешь, как подставили этих людей?

— Но послушайте, "Леди Макбет Мценского уезда", опера Шостаковича, да сколько там сексуальных сцен… Давайте посчитаем.

— И еще убили в конце.

— И еще убийство. Вся опера построена на этом. Вся абсолютно, может быть, за исключением "Сестры Анжелики", потому что действие происходит в монастыре.

— А в "Волшебной флейте"?

— Там есть отношения между мальчиками и девочками. И там любят, извините, и покушать, и всякое баловство. Надо как-то с пониманием и уважением относиться к позиции каждого.

— То есть ты позицию постановщиков скандального спектакля на "Тавриде" тоже понимаешь?

— Нет. Это — подстава, и большая подстава. Не переворачивайте мои слова. Я уже сказал, что форум "Таврида" создан для того, чтобы продвигать художественное высокое искусство в молодежную среду. А то, что произошло там — это просто коллапс случился опять же от какой-то недоговоренности и от большого доверия дирекции данным экспертам.

Что уж там в головах этих экспертов возникло, чтобы такое сделать, это уже другой вопрос. Всему свое время. Всему свое место. "Таврида" — это не место, где должен быть вот этот хайп, который случился, и такой скандал. Всему этому совершенно не место там.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы театр музыка таврида светское молодежь духовное фестивали точка зрения экспертное мнение творческие фестивали андрей цветков-толбин
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