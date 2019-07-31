Театральный режиссер: художников надо учить канонам - фантазии потом

Участник Молодежного образовательного фестиваля "Таврида", оперный солист и режиссер Андрей Цветков-Толбин высказал в "Правде.Ру" свое мнение о современном театральном мире, праве художника на свободу самовыражения и скандальной постановке во время музыкальной смены.



Консенсус церковников и безбожников?

— Что происходит в московском театральном искусстве? Ваше мнение о скандале на Молодежном образовательном форуме "Таврида".

— Как организатор я в нем не участвую. Я постоянный куратор школы мюзикла на этом форуме. Главное, я не участвовал в этой скандальной постановке и даже ее не видел, потому что на этом форуме у меня было свое направление, которым я вплотную занимался. Уже только по приезде в Москву я узнал, что там что-то произошло, увидел фотографии, которые были выложены в социальные сети. Честно говоря, мое лично отношение к этим фотографиям — некоторая брезгливость.

Эта смена называлась "Год театра", то есть тематическая смена, посвященная театру. Я, несмотря на все, могу закрыть глаза, потому что форум сделал очень много хорошего. Я не первый год там. К сожалению, человек так настроен, что что-то одно плохое затмевает все заслуги прошлого.

— Но театральное искусство всегда в очень большой степени нацелено на скандал. И чем больше скандал, тем лучше и в коммерческом, и в карьерном смысле. Потому что потом о скандале забудется, а фамилия останется. Разве нет?

— Но не на таком форуме, целью которого является образование молодежи и воспитательная функция. Конечно, я не готов судить о художественной составляющей данного проекта, который осуществили мои, так сказать, коллеги. Мы занимаемся театром, у всех есть свои направления.

— Там, занимаясь обучением, они нарушили закон "О пропаганде…"

— Наверное, им просто не объяснили некоторые правила. Один из лозунгов "Тавриды" — художественная свобода. Видно, эти режиссеры подумали, что там могут осуществить какие-то свои личные задумки, совершенно не подумав, какая реакция в обществе может возникнуть на это. Немножечко такая свобода, приравненная к вольности.

— "Таврида" — творческий и образовательный молодежный форум. Художников в самом широком смысле свободе учить не нужно, их нужно учить канону. Свобода придет сама. Свобода — это преодоление канона, то есть ты должен поставить "Хованщину", как ее ставили в Большом театре в 49-м году, и только после этого ты можешь осовременивать "Хованщину".

— Я абсолютно разделяю эту позицию. Академический момент должен быть обязательно, должна быть академическая школа в нашем современном сложном мире. Это база, та основа, тот фундамент, на которых можно потом уже экспериментировать вне этого пространства.

— Молодежь все-таки надо сначала учить делать так, как Борис Александрович Покровский ставил в 50-е годы в Большом театре.

— Согласен абсолютно. Но у того же Бориса Александровича Покровского были постановки а-ля "Жизнь с идиотом" Шнитке, например.

— Уже в Театре Покровского.

— Да, в Академическом театре Покровского. И люди приходили в зрительный зал с тухлыми яйцами, помидорами. Артисты из старой гвардии рассказывали, что их закидывали ими, они после "Жизни с идиотом" боялись получить по мозгам яйцом или помидором, потому что это была действительно провокационная пьеса. Но эти эксперименты были уже потом.

— Покровский тогда был уже признанный всеми профессионал и мог себе позволить все, что хотел. Но учиться все равно надо на том, что он делал в 50-е в Большом.

— Да, школьным образцам, так скажем.

— Остальное придет?

— Конечно. Поэтому судить о художественности данной вещи, я не могу — я ее не видел. По фотографии, честно скажу, я не люблю такое, у меня немножко было какое-то отторжение. Когда я это увидел, то подумал: "Господи, это там было? Это там возможно?…"

То есть у меня было чувство брезгливости, и я не понимаю, как же это могли не отследить. Понятно, что форум настроен на взаимопонимание, на доверие и дирекция доверилась этим экспертам. Вот в результате каким-то таким боком вышло. Но я очень верю, что, кроме форума "Таврида", больше сейчас никто не способен сделать в смысле раскрытия человеческих творческих резервов участников.

Они приезжают и за неделю делают просто невозможное. В данном случае я могу судить по своей школе, потому что были такие моменты, когда меня вызывали в дирекцию и очень строгим тоном говорили: "Андрей Александрович, правда, что вы не развлекаетесь, не купаетесь, не спите, не едите, а только репетируете?"

— В смысле ругали: "Не гоняйте так молодежь, дайте им отдохнуть"?

— Да, дайте им хоть чуть-чуть свободного времени. И еще мне говорили: "Так нельзя. Дайте хотя бы покупаться людям". Я сам в этот раз съездил на "Тавриду", искупался там всего один раз, в семь утра, перед завтраком. Я трудоголик по жизни...

Продолжение следует...

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев