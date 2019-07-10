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Автор Вадим Нестеренко

Мустай Карим: "Сплелись корнями наши племена"

Культура print

9 июля в Алматы, южной столице Республики Казахстан торжественно открыта улица, названная в честь великого башкирского поэта, писателя, публициста, драматурга и общественного деятеля, а также прошла Международная научно-практическая конференция "Мустай Карим — 100 лет".

Выдающегося мастера слова, мудрого и тонкого знатока культуры и традиций разных народов, населяющих некогда единую страну, светлого и цельного человека, а именно таким и был именитый сын башкирского народа Мустай Карим, ныне помнят и уважают во многих уголках России, Казахстана и других стран.

Народный поэт Башкортостана Мустай Сафич Карим в советские времена и уже после распада СССР не раз гостил на казахской земле, очень любил Алма-Ату, столицу Казахской ССР, не уставал восхищаться произведениями Абая Кунанбаева, основоположника казахской письменной литературы, поэта, композитора, просветителя и общественного деятеля.

Самый солнечный город Казахстана с удовольствием принял обширную делегацию из Башкирии, куда входили литераторы, ученые, родные и близкие Мустая Карима. В частности, приехал внук народного поэта Башкортостана и учредитель фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов.

Решение акимата Алма-Аты о присвоении одной из улиц города в центральном микрорайоне "Мамыр-1" имени Мустай Карима было принято еще в начале этого года, большую роль и содействие при этом сыграло Посольство Казахстана в России.

"В Казахстане знают и любят творчество Мустая Карима. Для нас большая честь, что в преддверии 100-летнего юбилея писателя в Алматы появилась улица его имени, — отмечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов. — Увековечивание памяти великих деятелей истории, культуры и искусства — важнейший вклад в будущее, дар новым поколениям".

Глава города Алматы Бахытжан Сагинтаев выразил признательность Послу Казахстана в России Имангали Тасмагамбетову. "Вместе мы создаем новые возможности для развития межкультурных и гуманитарных связей между Казахстаном и Россией, Башкортостаном и Алматы, между нашими братскими народами", — подчеркнул он.

Мустай Карим был почетным гостем Конференции писателей стран Азии и Африки, а также Дней башкирской литературы в Казахской ССР, но по большому счету слава и уважение народов достались ему за теплые слова человечности, за неустанное подчеркивание крепких корней, что связывают людей разных национальностей. В частности, слово "россиянин", что так прочно вошло в обиход в последние десятилетия, было поэтизировано в 50-е годы Мустай Каримом в его знаменитом стихотворении:

Не русский я, но россиянин. Ныне Я говорю, свободен и силён: Я рос, как дуб зелёный на вершине, Водою рек российских напоен. Своею жизнью я гордиться вправе — Нам с русскими одна судьба дана. Четыре века в подвигах и славе Сплелись корнями наши племена.

Десятки стихотворений поэта, а также повести "Радость нашего дома", "Таганок" и "Долгое-долгое детство" переведены на казахский язык, у его творчества есть много ценителей в Республике Казахстан. Тимербулат Каримов на официальном мероприятии говорил о воссоединении культур:

— Нас связывают традиции и многовековой дружбы. Сегодня улица Мустая Карима появилась в городе, который он очень любил. Это был город его друзей, родиной выдающихся писателей и поэтов. Это очень большое счастье, — не скрывал эмоции внук народного поэта.

Министр культуры Казахстана Актоты Райымкулова в своем выступлении также говорила о теплых дружеских отношениях поэта с казахской землей и ее народом.

— Несмотря на тяжелейшее ранение на фронте, Мустай Карим никогда не выпускал из рук бумагу и перо. Читатели познают через его труды такие понятия как мир, любовь, дружба и справедливость. Его незабываемые произведения останутся в памяти народа в веках, — уверена министр.

В поэме "В песне, воспою я Казахстан" у Мустай Карима есть такие строки: "У тебя — очаг моих друзей, Жар этого очага пылает, Когда в морозный день душа моя мёрзнет, Обе мои руки тянутся к нему". Поэт дружил с такими мастерами казахской литературы, как Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Абдильда Тажибаев. Казахский писатель Сабит Досанов назвал сына в честь Мустая Карима.

На международной научно-практической конференции гости обсуждали творческое наследие башкирского поэта. В частности, Имангали Тасмагамбетов выразил уверенность в том, что изучение творчества Мустая Карима "позволит казахской литературной элите найти новые глубокие темы для диалога культур". Участники конференции посвятили свои выступления истории и современному состоянию литературы и фольклора, истории и этнографии тюркского региона. Великий башкирский поэт, по их заключениям, и далее будет фигурировать как человек, внёсший определяющий вклад в развитие многонациональной литературы наших стран, укрепление мира и взаимопонимания.

К значимым мероприятиям в честь 100-летия Мустая Карима следует отнести и фильм "Сестренка" — по повести башкирского классика литературы "Радость нашего дома". На широкий экран эта картина выйдет в сентябре этого года. Пока состоялись премьерные показы фильма. В частности, в рамках XIII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" в Плёсе.

Москва также не отстает в деле чествования классика башкирской литературы. В январе 2018 года имя Мустая Карима было присвоено улице в Даниловском районе Южного административного округа российской столицы. А нынче почтовое ведомство России уже выпустило почтовую марку и конверт первого дня, посвященные Мустаю Кариму. Спецгашение, как сообщает сайт фонда Мустая Карима, состоялось 15 мая сего года. Центральный банк РФ планирует выпустить в 2019 году памятную монету с изображением писателя. 

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Темы поэт 100 лет юбилей казахстан мустай карим
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