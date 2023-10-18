Острый подбородок и кожа без изъянов: нереалистичные и уже не очень модные стандарты красоты

Сегодня, в век бодипозитива, пришло время отказаться от устаревших и нереалистичных стандартов красоты. Давайте вместе с HerBeauty.co рассмотрим 8 идеалов, от которых мы должны как можно скорее избавиться.

Фото: nuevamujer.com

Отсутствие растяжек

Растяжки — это абсолютно нормальное явление. Они могут появиться после беременности, изменения веса, роста и других жизненных моментов. Многие женщины считают их следами своей силы и роста. Разглядывая их как знаки чести, мы можем осознать, что наше тело творит чудеса, а растяжки — свидетельство наших уникальных жизненных путей.

Круглые бедра

Нереальные обещания видеороликов о том, что специальные упражнения сделают ваши бедра идеально круглыми, лучше проигнорировать. Их форма и размер зависят от генетики и физиологии, и тренировки не могут внести существенные изменения. Независимо от формы бедер, каждая женщина прекрасна.

Ухоженные ногти

Маникюр и педикюр - это замечательно, если он приносит удовольствие, но никто не обязан уделять этому столько внимания. Ценность в заботе о себе важна, но комфорт и самовыражение играют не менее важную роль. Если маникюр не приносит вам удовольствие, то зачем его делать?

Идеальная улыбка

Наличие идеально ровных зубов - это не единственный путь к привлекательной улыбке. Все люди разные, и неправильный прикус может быть красивыми. Не стоит скрывать свою улыбку из-за мнимых недостатков - она такая, какая есть, и это прекрасно.

Сильный подбородок

Острая линия подбородка - это еще один стандарт, которому уделяют слишком много значения. В реальности, мягкие черты лица могут быть так же привлекательны и очаровательны, как четкие контуры. Операции по изменению внешности не должны определять вашу самооценку.

Культура восстановления

В современном обществе существует негативное ожидание, что молодые мамы должны моментально вернуться к форме, которая была до беременности. Это вредная тенденция. Материнство — это сложный период, во время которого женщины переживают много изменений. Не стоит забывать об эмоциональном и физическом здоровье в погоне за идеалом. Вместо этого нужно ценить молодых мам за их силу и выдержку.

Нет жиру в подмышках

Невозможно избавиться от жира в подмышках путем упражнений или диеты. Эта особенность анатомии и генетики, и она абсолютно нормальна. Не допускайте, чтобы социальное давление заставляло вас комплексовать из-за мелочей.

Совершенство кожи

В реальной жизни нет совершенства. Прыщи, пигментные пятна и текстура кожи - это часть индивидуальности. Не стоит сравнивать себя с идеализированными фотографиями, так как они далеки от реальности. Примите свою кожу такой, какая она есть, и будьте уверены в своей неповторимой красоте.

Давайте откажемся от этих устаревших и несправедливых стандартов красоты и начнем принимать себя такими, какие мы есть. Настоящая красота в разнообразии и уникальности каждой женщины.