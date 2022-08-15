Арт-коллаборации трансформируют современную моду

За последние годы мы стали свидетелями того, как коллаборации между брендами перестают быть модным экспериментом и становятся одним из самых интересных направлений современной fashion-индустрии, а порой даже и настоящим шоу.

Для дизайнеров это отличный шанс попробовать что-то новое и открыть безграничное поле для творческого процесса. Покупателей же привлекает возможность приобрести вещь сразу от двух любимых брендов. Многие коллаборации, вне зависимости от своего порой несуразного представления, несут глубокий смысл и целые истории. В связи с этим вспомним самые необычные, неожиданные, интересные и востребованные модные коллаборации разных времён, которые удивили публику.

Adidas x Gucci

Открывает список модных коллабораций самое громкое и потрясающее слияние брендов за этот год. Всё благодаря креативному директору Дома Gucci Алессандро Микеле. Как всегда, он поражает своей способностью сделать из непривычного человеческому глазу ослепительную эстетику.

Новая коллекция получила название Exquisite (изысканный) и была представлена на неделе моды осень-зима в Милане. В ней преобладает мужская одежда, но это не значит, что девушки не смогут её носить. Алессандро Микеле известен прежде всего благодаря борьбе с гендерными стереотипами, и каждая его работа нацелена на это. Поэтому в очередной раз незыблемой задачей было полностью стереть любые условности в одежде и представить вещи унисекс, которые могут носить как мужчины, так и женщины.

Помимо этого, коллаборация должна изменить видение спортивного стиля 70-х и 80-х. Примечательно, что данный период стал наиболее привлекательным для дизайнеров в последнее время, и в этой подборке мы ещё вернёмся к нему.

"Adidas привнёс элегантность в спортивную одежду. Я тоже пытался по-своему интерпретировать этот стиль. Результат может показаться простым, но идея действительно мощная", — рассказывает Алессандро Микеле о коллаборации.

Коллекция получилась как салат из изыска вперемешку с повседневным стилем. В неё вошли:

красочные костюмы и пальто из самых разных материалов,

платья,

экстравагантные брюки,

корсеты,

джемперы,

аксессуары

и многие другие вещи.

Всё было украшено знаковой символикой брендов:

яркие принты и узоры,

логотипы и монограммы.

Помимо всего прочего, представлены потрясающие шоперы с бамбуковыми ручками, шипами, заклепками. Неизменны остаются полоски Adidas, переливающиеся с логотипом Gucci.

Отдельного внимания заслуживает обувь, отличающаяся от заурядной и скучной на прилавках магазинов. Что же она из себя представляет? Это ботинки унисекс со шнуровкой и большими золотыми пуговицами по бокам. Подойдёт как на прогулку, так и на какую-нибудь тусовку. Причём скупать такую обувь начали в первые же дни появления в магазинах.

Но на этом Алессандро не остановился. Как же без головных уборов? Они предстали, как всегда, с логотипом Adidas — от бейсболок до шапочек для плавания и беретов. Наверняка все эти предметы станут объектами желания модников по всему миру.

Действительно, сложно было представить слияние двух абсолютно разных брендов, где в одном правит утончённость, а в другом спорт. Безусловно, оно получилось неожиданным и броским, но всё равно присутствует отторжение. Во многом это из-за слияния стилей, но чем больше ты смотришь на коллекцию, тем сильнее ей восхищаешься. Однако мода, как время, не стоит на месте, трансформируется в любых аспектах. Коллекция весьма впечатляющая, и слоган для неё уже имеется: "От ненависти до любви один шаг".

Harry Styles x Gucci — лимитированная капсульная коллекция

Если вы думали, что на коллаборации с Adidas Gucci остановился, то смеем заметить, это был лишь подогрев публики, и вслед за нашумевшим сотрудничеством бренд решил выпустить коллекцию со своим амбассадором певцом Гарри Стайлсом. Работа стала вполне логичным продолжением тесной и долгой дружбы звезды с итальянской маркой.

Не секрет, что Гарри Стайлс стал вдохновителем моды, ещё будучи участником One Direction. Уже тогда он отличался изысканным вкусом в подборе образов и был не как все. Во многом он повлиял на стиль своих фанатов и в принципе на всех поклонников 60-70-х годов. Ему удалось выйти за рамки дозволенного и изменить представление о комбинациях одежды как на сцене, так и в реальной жизни.

Он пошёл наперекор токсичной маскулинности и показал, что в каждом образе человека может присутствовать как мужская, так и женская аура. Его смело можно назвать иконой стиля современности. Пока одни сравнивают его с Миком Джаггером, другие видят в нём безграничную индивидуальность.

Таким мы знаем его сейчас, однако полное перевоплощение произошло отчасти под влиянием креативного директора Gucci Алессандро Микеле. Именно он неоднократно одевал Гарри для различных мероприятий, начиная от мировых туров и заканчивая обложкой журнала Vogue.

Казалось бы, на этом можно остановиться, но это явно не про них. Их "стильная служба" теперь породила невероятно грациозную, наполненную эстетикой 60-х коллекцию совместного дизайна. Вряд ли они бы упустили такой шанс, и если не сейчас, то в ближайшем будущем это совершилось. Данная работа является одним из примеров идеальной коллаборации, где обе стороны вдохновлены общей страстью к творчеству, исследованиям, идущим против течения, и заражены одинаковыми веяниями.

Конечно, нельзя оставить без внимания подробности о коллекции. Она получила необычное на первый взгляд название "HA HA HA". Однако в нём есть смысл — это сочетание инициалов Гарри и Алессандро, а также отсылка к популярному смайлику "смеющееся лицо". Представлены аксессуары с силуэтами и классическим мужским пошивом в стиле 70-х, любимых Гарри. Судя по первым официальным снимкам из лукбука, в линейку вошли:

обувь с нашивками в виде сердец,

разноцветные шёлковые костюмы в комплекте с шерстяными жилетами,

лоферы с мехом,

двойки с широкими брюками,

джинсы,

кардиган,

даже попал свитшот с текстом песни "Watermelon Sugar",

а также всевозможные аксессуары (сумки, шляпы, галстуки и бабочки), —

в общем, всё в стиле певца.

Сразу видно, что уже на первых порах было множество идей и некое смешение стилей — это вызов идеям традиционной мужской одежды и вывод её на новый уровень, продвигая подобные наряды в массы. Действительно, экспериментируя с цветами, формами, принтами, можно добиться больших успехов и новых стилей.

Эта игривая коллекция, возможно, заменит представление о привычной всем красоте, внесёт легкость и свободу и в то же время утонченную строгость в мужскую моду.

На самом деле от коллекции можно было ожидать чего угодно, это всё-таки Гарри Стайлс и Микель, а их творческие натуры способны понять лишь они и их преданные фанаты. А поклонники уже сходят с ума от неё и вовсю начали скупать одежду. В Сети уже заметны положительные отзывы, и многие оценили работу по достоинству.

Начало ли это бессмертного слияния двух творческих сознаний или разовое ошеломляющее модное путешествие — это нам только предстоит узнать. Но то, что они создали нечто поистине не имеющее срока давности и приятное глазу, остаётся фактом.

BTS — амбассадоры Louis Vuitton

Одна из самых стильных и ошеломительных коллабораций прошлого года — участники корейского бойз-бэнда BTS стали мировыми послами модного дома Louis Vuitton.

Они объединились для ряда особых проектов:

показа коллекции,

выступлений

и появления на некоторых музыкальных премиях.

Причём данное сотрудничество не стало первым в карьере ребят, они являются послами Puma и Fila, неоднократно выступают в роли моделей, и многие бренды стараются подписать контракт с ними. Слухи об их возможном сотрудничестве распространялись не раз, но все оказалось серьёзно после того, как группа получила приглашение на онлайн-показ осенне-зимней коллекции мужской одежды Louis Vuitton 2021. Фанатов это, безусловно, приятно удивило, и уже каждый второй мечтал о появлении участников в одежде от знаменитого бренда.

Вирджил Абло, занимавший должность художественного руководителя мужской одежды модного дома, заявил, что BTS идеально подошли для демонстрации его коллекции и добавил:

"Сеул обладает уникальной энергетикой, и BTS полностью воплощают эту атмосферу. Они вносят свой вклад в коллекцию, преподносят её по-своему и поднимают её на новый уровень".

Семь образов продемонстрировали амбассадоры бренда Louis Vuitton BTS в короткометражном фильме, снятом на бывшем заводе, переделанном под арт-пространство, которое однозначно задало атмосферу всему мероприятию. Мемберы перемещались по подсвеченной многоэтажной конструкции и бесконечному лабиринту лестниц. В конце шоу образ каждого меняется на совершенно новый. Классические пальто дополнены яркими принтами, определёнными акцентами. Это уже не тот строгий стиль, который мы себе представляем. Деловым стилем в сочетании с кроссовками казалось уже никого не удивишь, но в данном случае получилось что-то удивительное. Костюмы, простые или с узорами, тоже порадовали зрителей.

Идея получилась необычной, как и тема коллекции — иллюзии. Вирджил дал новую жизнь современной моде и, сам того не понимая, популяризировал её среди фанатов бэнда.

Вскоре группа появилась на красной дорожке премии Грэмми в коричневых, белых, бирюзовых и фиолетовых костюмах от Louis Vuitton, закрепив за собой репутацию одних из самых стильных поп-звёзд на планете. В то время как короли моды позировали и отвечали на вопросы журналистов, легендарно преданные фанаты бойзбенда буквально разрывали все соцсети своими реакциями. Кто-то даже пытался найти их образы, и у многих это получилось, уже за короткий промежуток времени были раскуплены костюмы.

Музей Ван Гога x Vans

Вы когда-нибудь могли представить рисунки одного из величайших художников на любимых кедах или свитшоте? Маловероятно.

Но в 2018-м всё поменялось, когда работники музея Ван Гога, не отставая от современных трендов, решили сделать арт-коллаборацию с производителем спортивной обуви Vans.

Наверняка, если бы Ван Гог жил в то время, то определённо оценил бы потрясающую коллекцию, ведь для её создания были приложены немалые усилия. Бренд отобрал лучшие работы голландского художника. "Череп", "Цветущие ветки миндаля", знаменитые "Подсолнухи" и, конечно же, автопортрет украсили уличную одежду, а также классические скейтерские силуэты.

Помимо всего прочего стоит отметить, что вся прибыль с продаж пошла на поддержание музея и сохранения наследия эксцентричного гения. Причём это довольно хороший ход, так как он, безусловно, привлёк дополнительное внимание со стороны общественных деятелей.

Адриан Донсзельманн, управляющий Директор Van Gogh Museum:

"Мы очень довольны коллекцией Vans x Van Gogh Museum, поскольку она тесно связана с нашей миссией — продлить жизнь работам Винсента Ван Гога и позволить максимальному количеству людей ознакомиться с его картинами и по-настоящему просветиться и вдохновиться".

Визитная карточка бренда — кеды — не остались в тени, каждая пара обуви была дополнена специально оформленной стелькой с графическим изображением мазков в духе Ван Гога и логотипом Vans. Снаружи на них были уже упомянутые картины.

Специально для фанатов и ценителей искусства на каждой модели поместили хэштег, который раскрывает всевозможные исторические и интересные факты о каждой работе.

С уверенностью можно сказать, что в дальнейшем неожиданных примеров сотрудничества будет ещё больше, вряд ли творцы моды остановятся на первых порах её трансформации. Какое слияние будет следующим, можно только представить, а какие тренды станут ведущими, предстоит узнать.