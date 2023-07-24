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Даниил Полоников

Что нужно обязательно контролировать при замене масла в автосервисе

2:40
Авто

Перед установкой масляного фильтра некоторые специалисты добавляют в него немного смазки. Они утверждают, что если фильтр будет сухим, то сразу после запуска двигатель будет испытывать масляное голодание, что приведет к более быстрой поломке. Однако это заблуждение.

Что нужно обязательно контролировать при замене масла в автосервисе
Фото: архив

Раньше, в советское время, смазочные материалы были более вязкими, поэтому текли медленнее. В настоящее время даже самые простые моторные масла стали более технологичными. Поэтому нет необходимости следовать этому старомодному подходу. Для начала ознакомьтесь с подробным описанием процедуры замены на корпусе фильтра. На начальном этапе необходимо смазать только резиновое уплотнительное кольцо. Если этого не сделать, то в местах соединения могут возникнуть утечки.

Однако заполнение фильтра до краев может привести к проблемам. Следует помнить, что большинство автомобильных фильтров устанавливаются под углом или горизонтально. Соответственно, излишки масла будут выливаться, пачкая не только одежду, но и доходя до таких деталей, как приводной ремень или ролики ремня ГРМ (в зависимости от конструкции двигателя). Это может привести к соскакиванию ремня с направляющих. Если же загрязнение попадет и на ремень ГРМ, то это может привести к серьёзным повреждениям, в том числе к столкновению клапана с поршнем. А это уже дорогостоящий ремонт.

Также необходимо убедиться, что механик устанавливает фильтр руками, а не длинными гаечными ключами. В противном случае чрезмерная затяжка может повредить резьбу. Обычный момент затяжки составляет 20 Н⋅м (указано на корпусе фильтра). Поэтому прикладывайте только умеренное усилие.

Ещё одна важная деталь, на которую следует обратить внимание — прокладка под сливной пробкой. Её можно не заметить и оставить без внимания, что приведет к утечкам. Даже если прокладка металлическая, она всё равно является одноразовой. Мягкий металл при установке сжимается, обеспечивая герметичность системы. Повторное её использование недопустимо. Утечка может быть достаточно серьезной и привести к критическому падению уровня смазки с тяжёлыми последствиями, о которых говорилось выше.

Наконец, в конце процедуры механик должен вычистить остатки масла вокруг заливной горловины. Это предотвратит образование толстого слоя грязи, которая может случайно попасть в головку блока цилиндров. 

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В автосервисе никогда не расскажут такую информацию про замену масла в двигателе!!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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